Water написав:Зарядка трьох електричних автомобілів, плюс власне споживання 900 кВт на місяць? Це або автомобілі тупо нікуди не їздять, або у вас є інша розетка.
20 квт*год=100км пробігу 600 квт*год=3000 км пробігу= 1500км/місяць я , 1000км/місяць дружина, 500км/місяць дочка
Так для довідки Споживання бензину в Україні - 2,2 млн тонн Кількість автомобілів в Україні - 8,8млн штук зареєстрованих на 2021 рік https://minfin.com.ua/ua/2024/03/20/123560792/ 2,2 млн тонн/8,8млн автомобілів/12місяців=21літр в місяць авто=250км/місяць пробіг середнього автомобіля.. Ясно що є море підсніжників які 20 років числяться, але є крім легкових ще й вантажні(правда там в основному соляра, але зілі і газони ще їздять)
sashaqbl написав:2. Оскільки наявної потужності не вистачає, то власники акумуляторів паразитують на електромережі. Тому що за рахунок зарядки акумуляторів вони збільшують потужність споживання, то треба когось відключати. Таким чином збільшується час відключення. Більше того, як підмітив Бетон, ККД акумуляторів значно менше 100%, і на зарядку/розрядку вони витрачають додткову потужність. Тому ваш котел, який споживає 700 ват від мережі, за використання акумулятора, по факту буде використовувати 850-900 ват з урахуванням паразитних витрат на зарядку/розрядку акумулятора.
А можна мухи окремо-котлети окремо? 1 Моє стандартне споживання 300квт*год на побутові+600квт*год на зарядку електромобілів 2 В мене є 10квт*год батарея, яка забезпечує споживання в моменти ВІДКЛЮЧЕННЯ електроенергії.... але при цьому інвертор обмежений 1квт потужності... тобто коли енергія вимкнена в мене все функціонує по мінімуму ( як правило це котел на обігрів(там є насос+заживлення електроніки) холодильник і телевізор(або компютер) При цьому відсутня можливість ввімкнення кавоварки/пралки/мікрохвильовки/праски і так далі... 3 Прогнозую , що в грудні моє споживання буде 200+300(мінус 40-45% від споживання в місяці коли електрика є без проблем).... але ж світло в мене в квартирі 24 години, просто тих 12 годин коли немає ( а останні 2 дні по 17) - обмеження використання електроприладів вище ніж витрати на зарядку акамуляторів ( і якщо в нормальні місяці в мене їздили три електромобіля (дитина в інститут, жінка на роботу, я на роботу) то коли обмеження-то мій як найбільшеспоживаючий ставиться на прикол і я відвожу дитину в інститут і їду на роботу, а жінка змістила графік і їде з роботи забираючи дитину)
Таким чином електроенергія це не вода, яку можна накопичити у ванній а потім злити, і відсутність електроенергії більше ніж 30-50% часу доби - принесе економію в 20-40%
а якщо 100% відсутня, то 100% економія
Якщо людина балбєс- то хто їй допоможе.. В мене питання Якщо я утеплив будинок шаром пінопласту в 15 см в 2008 році, а в 2010 поставив двохкамерні(три шкла) вікна - то я ДОПОМАГАЮ Україні з газозабезпеченням ( бо споживаю на м2 рази в пять менше газу ніж той хто живе в цегляному будинку, в мене на 150м2 в рік 2000м3 газу на обігрів приміщення і підігрів води)? чи мене треба звинуватити в тому що я витратив ресурс України на додатковий шар пінопласту( норматив для України 8см товщини), і зайве шкло у вікні поставив?
Hotab написав: Тобто аккуми побутових споживачів дійн виступають як балансир: бере більше, щоб потім використовувати тоді, коли лакі-черга не вони.
Это работало бы, если бы у кого-то были технические проблемы с подачей. Но тогда и очередей не было бы. Отключения именно для снижения нагрузки. И да, даже без аккумуляторов, отключение половины потребителей не снижает нагрузку в 2 раза. Все пытаются наверстать упущенное. Экономия получается весьма скромная.
ЛАД написав:... Надоело. Но заводы переставали работать в первую очередь из-за разрушения связей. В советское время они создавались как единый народнохозяйственный комплекс в рамках всего Союза. ....
Не вірно. Першопричина це збут! Умовній Росії не було потреби купувати українські товари, якщо вони гірші за наприклад польські чи китайські. В СРСР вони змушені були купувати українські бо умовні вірменські були ще гірші. І як наслідок цієї причини Україна від розпаду СРСР постраждала найбільше, бо вона виробляла "народні" товари а також багато військових товарів. Нафта чи бавовна не мали такої проблеми бо ці товари не мали конкуренції і їх можна було продати без проблем.
budivelnik написав:В 1990 році обрали Кравчука.. бо був відсутній імунітет від комунізму... Потім обрали Кучму - бо був відсутній імунітет від олігархату Потім обрали Ющенка - бо був відсутній імунітет від завищених очікувань Потім обрали Януковича - бо був відсутній імунітет від педераційних цінностей Потім обрали Порошенка - виключно назло виборцям Януковича Тепер обрали Зеленського -виключно назло виборцям Порошенка...
В 1990 обрали Кравчука бо народ був темний, не розумів що то таке демократія і взагалі не знав кого обирати. Обрали того що був - це класика. Обрали Кучму - бо дуже сильно розчарувались в "незалежності" і хотіли назад в СРСР. Обрали Ющенка - бо кучмізм за 8 років сильно надоїв і надіялись що раптом Ющенко реально принесе сюди Європу. І там було фактично 50/50, могли і Яника обрати. Обрали Януковича - бо Ющенко сильно розчарував. Європи не приніс. Обрали Порошенка - це вже після агресії РФ(східні регіони голосували дуже слабо), так якось вийшло що старі "кадри" повтікали і інших нормальних кандидатур не знайшлось. Обрали Зеленського - бо хотіли змін. Думали що прийде молодий, успішний, не з системи і нарешті зламає систему.
6 грудня російські війська здійснили шахедну атаку на місто Новгород-Сіверський. Унаслідок вибуху двох ударних БПЛА було пошкоджено пам’ятку архітектури національного значення — Микільську (Миколаївську) церкву 1720 року. Уламками пошкоджено дерев’яний фасад, у вікнах вибито скло.
ЛАД написав:За какие средства мы будем создавать промышленность после войны?
Ви подумайте самі, промисловість яку? Промисловість- це бізнес, тобто капіталісти. Шо буде вигідно на той час вироблять- то й будуть вироблять. А капітал вимагає прозорості законодавства, податків та відсутність корупції. Шо в нас є? Як підприємець, шо ви готові завтра вироблять, на шо саме вам не вистачає грошей? А так потихеньку будують, он Ковальська розширюється, з цементом шось неясне, тіпа турки нас завалять цементом, таким чином загублять наше власне виробництво.
Ну, я уже точно создавать промышленность не буду. "капітал вимагає прозорості законодавства, податків та відсутність корупції" - это всё верно, и это как раз о необходимости создания институций, о чём мы с шаманом вчера говорили. Но, кроме всего этого, нужны и презренные деньги, капиталы, которых у нас не хватает. Поэтому будет необходима помощь Запада. Или десятилетия медленного развития, за которые не известно, что произойдёт.