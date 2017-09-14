Додано: Вів 09 гру, 2025 00:34

Як на мене все повязано не з генерацією , а з точками передачі згенерованого..

Hotab написав: .......

Ті, на яких «зекономити не удастся» - це освітлення яке споживає мінімум. А решта (плита) це потужний, але це просто відкладене споживання, воно все одно буде.

При цьому я згоден з ЛАД , що можливо щось (у холостяка наприклад) відкладене не буде вже зварене , поїсть снеки чи на вулиці шавуху, а от в сімʼях з дітьми може бути парадокс.

Ті, на яких «зекономити не удастся» - це освітлення яке споживає мінімум. А решта (плита) це потужний, але це просто відкладене споживання, воно все одно буде.

При цьому я згоден з ЛАД , що можливо щось (у холостяка наприклад) відкладене не буде вже зварене , поїсть снеки чи на вулиці шавуху, а от в сімʼях з дітьми може бути парадокс.

Не маючи можливості готувати їжу під час блекауту, запросто можуть готувати «впрок». А от впрок це цікава річ. Воно часто приводить до зросту використання продуктів і енергії. Щось буде викинуто, щось зʼїдено більше звичної норми. З водою (коли її виключають) ситуація часто аналогічна. Наповнюють зарані всі ємності, а потім надлишок виливають вон.

Вообще-то, это говорилось вполне официально.При последнем налёте не сообщалось о повреждении эл-станций. Говорили именно о повреждении подстанций.1. Далеко не у всех есть эл-отопление. И не у всех регулируется подача тепла в батареях центр. отопления. Поэтому у многих дополнительная тепловая энергия от аккумуляторов будет заменять обычное отопление, т.е. будут просто дополнительное тепло, теплее в квартире. Т.е. будет просто перерасход энергии.Кроме того, не все включают тёплый пол или кондиционер. Бывает, только изредка, когда центр. отопление не справляется. По разным причинам - кто из экономии денег, кто из "сознательности", следуя призывам экономить ээ.2. О готовке.Чисто практический пример.У дочки семья и 2 детей. Готовить впрок у них обычное дело. Но не настолько, чтобы выбрасывать продукты. Детей холодными продуктами кормить не будешь. И морить голодом пока не дадут ээ тоже. Поэтому, когда были плановые/аварийные отключения, они готовили детям часто на газовой туристической плитке. Себе, бывало, тоже. Иногда сами питались всухомятку. Так что была чистая экономия ээ.3. Уже писал о меньшем использовании стиралок. Вместо того, чтобы включать, грубо говоря, каждый день при неполной загрузке, включают реже, но с полной. Вместо стирки постели, к примеру, раз в неделю, кто-то стирает раз в 10 дней. Всё это тоже экономия.4.Повторю, в сегодняшней ситуации, когда проблема не в недостаточной генерации, а в распределении, экономия энергии не так важна, как снижение пиковых нагрузок. Экономия ээ тоже важна, но больше в этих же целях - для ограничения пиков.Аккумуляторы, наоборот, увеличивают пиковые нагрузки. Следовательно, приходится сужать круг одновременно подключаемых потребителей и, соответственно, уменьшать время подключения, т.е. ужесточать графики.Понятно, что, как писал, пока мало домохозяйств, установивших аккумуляторы, это не существенно. И, учитывая их цену, их вряд ли будет много.