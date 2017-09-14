ЛАД написав:Российское ипсо тут не при чём, а у вас плохо с памятью.
Всё у меня хорошо с памятью, изначально я отвечал на пост "громили всей коалицией" это делали в первый раз, в 2003 всей коалции там не было.
Да, коалиция была поменьше - США, Великобритания, Австралия, Польша. + предоставили территорию Кувейт, Иордания, Германия. + оказывали другую помощь Италия, Нидерланды, Дания, Азербайджан. + поддержка курдской милиции. Правда, в этот раз СБ ООН не поддержал ни одну резолюцию, разрешающую или хотя бы поддерживающую вторжение. Обошлись без решения ООН. Но разгромлен Саддам Хусейн был именно в этот раз, в 2003 году.
ЛАД написав:... Остальные посты содержат такие же глубокие мысли. Комментировать не буду.
як тільки кажу обговорити військові злочини Раші - "каментиравать не буду". що з цією людиною поробиш? тому не треба мені розповідати, як воно погано у В'єтнамі було. в нас зараз на території країни такі ж звірства відбуваються - але це хтось не бачить...
А кто спорит? Відбуваються. Так об этом и речь, что ничего такого уж "уникального" в нашей войне нет. Именно такі ж. Это же вы рассказываете о чуть ли не генетическом зверстве именно РФ. ИРПпИ они такие - когда не хватает аргументов выдвигают политические обвинения, вплоть до уголовно наказуемых. И рассказывают, что 50 лет назад не были бы сексотами. Аж бегом.
Так что там с Никарагуа?
а що там з бензином? як взагалі економічна ситуація?
Вы считаете, что тяжёлая экономическая ситуация - повод для вторжения в страну?
❗️США пропонують створити демілітаризовану зону в рамках врегулювання в Україні за «корейською моделлю», – WP .
Що обговорюється по поточному «мирному плану»:
▪️Вздовж усієї лінії припинення вогню, від Донецької області до Херсона, пропонується створити демілітаризовану зону, на кшталт корейської. За нею буде глибша зона, куди буде заборонено вводити важке озброєння; ▪️Таким чином американці намагаються переконати Зеленського на виведення військ з Донбасу. Для розуміння: досі і Південна, і Північна Кореї заявляють про своє законне право на весь півострів; ▪️«Обмін територіями» є невід’ємною частиною угоди, але Україна та США досі торгуються щодо того, як будуть проведені межі; ▪️Запорізька АЕС не перебуватиме під російською окупацією. Обговорюється, що США можуть взяти він управління об'єктом. Це подобається деяким українським чиновникам; ▪️Україна приєднається до ЄС вже у 2027 році. Членство сприятиме торгівлі та інвестиціям; ▪️Штати нададуть гарантії безпеки, аналогічні статті 5 НАТО. Україна хоче, щоб США підписали таку угоду та ратифікували її Конгресом; ▪️Європейські країни підпишуть окремі гарантії безпеки. Команда Трампа заявляє про готовність і надалі надавати підтримку у розвідці; ▪️Суверенітет України буде захищений від будь-якого російського вето. Але переговорники, схоже, все ще мають проблеми з делікатними питаннями щодо обмеження чисельності української армії.
так за такою логікою й нацисти воювали як всі в 2СВ. але це ж не так. й ви це розумієте. якщо прибрати ваше кепкування, то так, на рівні керівництва у військах Раші заохочують (чи як мінімум не чинять перепон) для всіх цих звірств. й ви самі пишете, у вермахті такого не було. в ЗСУ немає ж такого відношення?
ким ти був 50 років тому - тобі краще знати. а ще дідусю Фройду...
Нікарагуа, Венесуела - яка різниця... про яке вторгнення йде мова? хтось буде референдум про при'єднання проводити? зараз завдання - знищити керівництво наркокартелей. а якщо виявиться, що це одночасно є влада у Венесуелі - то їм доведеться обрати іншу. точніше, вже двічі обрали - але черговий диктатор вчепився в крісло...