Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 10 гру, 2025 14:05
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
Це не хід конем, це цугцванг.
Трамп пропонував це Зеленському раніше і не раз. Зе відмовлявся, бо були варіанти. Тому відповідь Трампа(непублічна) очевидна - треба було погоджуватись раніше.
Зеленский никогда не отвергал
проведение выборов после окончания войны.
Нє, ну це якась примітивщина.
Для того щоб "проведение выборов после окончания войны" потрібно закінчити війну. Зе неодноразово не погоджувався на умови Трампа закінчення війни.
Це не примітивщина.
Пока что не было "умов Трампа" хоть с какими-то адекватными гарантиями на будущее.
И не было умов, на которые соглашалась РФ.
Взагалі я про інше. Були пропозиції заморозити бойові дії і провести вибори. Зе на це не погоджувався(як мінімум я пам'ятаю негативну реакцію Зе на такі пропозиції).
Напомните, когда и от кого были предложения "заморозити
бойові дії і провести вибори".
Я такой глупости не помню. И на такое Путин уж точно не согласится.
Сегодня США делают всё, чтобы как-то закончить войну и чтобы Зеленского не переизбрали, думая, что с новым президентом Путин будет вести себя иначе.
Для этого прекращена помощь США и даже отменялась косвенная поддержка в виде предоставления разведданных. Для этого сейчас по полной раскручен коррупционный скандал.
Я даже не буду говорить о глупости или наивности Трампа, если он действительно рассчитывает ублажить Путина сменой президента Украины.
Додано: Сер 10 гру, 2025 14:43
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
Це не хід конем, це цугцванг.
Трамп пропонував це Зеленському раніше і не раз. Зе відмовлявся, бо були варіанти. Тому відповідь Трампа(непублічна) очевидна - треба було погоджуватись раніше.
Зеленский никогда не отвергал
проведение выборов после окончания войны.
Нє, ну це якась примітивщина.
Для того щоб "проведение выборов после окончания войны" потрібно закінчити війну. Зе неодноразово не погоджувався на умови Трампа закінчення війни.
Взагалі я про інше. Були пропозиції заморозити бойові дії і провести вибори. Зе на це не погоджувався(як мінімум я пам'ятаю негативну реакцію Зе на такі пропозиції).
Трамп вже 8 воєн зупинив. Зокрема між Тайландом і Камбоджею. Особисто я не бучу ефективного результату від цих зупинок...
І не бачив адекватних пропозицій від нього які хоча б трошки влаштувала більшість сторін.
Спроби нагнути нас під пропозиції рашки я за такі пропозиції не вважаю.
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
якби капітулював режим путіна то про якісь суди можно було б розмовляти. Зараз дотискають капітуляцію зеленського так шо ще можуть бути суди проти України, і скоріше за підрив потоку або якісь схожі втрати.
Але це поки другорядні питання
ця угода на капітуляцію поки не тягне. капітулювати ми можемо й без утисків.
там й подивимось які будуть суди й проти кого. але за кого ти вболіваєш, воно зрозуміло, хоч ти цього й не визнаєш...
до чого тут ми?
Це капітуляція зеленського і його команди . Понятно що загоніння на церкву їм доведеться відповідати. Хула на Духа Святого не прощається.
це на РПЦ гоніння? це ти подивись, що на Раші роблять - оце гоніння. а в Україні це хіба окремих попів за зраду намагаються притягнути.
капітуляція буде всієї країни, не обманюй себе. хоча може для тебе й не капітуляція.
твій патріарх щось нічого не боїться Божого суду - чого б це? не вірує?
ЛАД написав:
Пока что не было "умов Трампа" хоть с какими-то адекватными гарантиями на будущее.
І не буде.
ЛАД написав:
И не было умов, на которые соглашалась РФ.
По-моєму цей 28-пуктний план - на нього РФ згідна.
ЛАД написав:
Напомните, когда и от кого были предложения "заморозити
бойові дії і провести вибори".
Я такой глупости не помню. И на такое Путин уж точно не согласится.
Були десь на початку року. Це на рівні слухів, тому ви можете це ігнорувати.
А на що путін погодиться?
Взагалі дуже дивно чому я ні разу не чув чогось такого з уст Трампа чи Зеленського: "Путін на це не погоджується."
Чому це говорите ви і інші, але цього ніколи не казав сам путін, або його не цитували.
Зеленський вже тисячу разів говорив "Ми на це ... не погоджуємось".
ЛАД написав:
Сегодня США делают всё, чтобы как-то закончить войну и чтобы Зеленского не переизбрали, думая, что с новым президентом Путин будет вести себя иначе.
Для этого прекращена помощь США и даже отменялась косвенная поддержка в виде предоставления разведданных. Для этого сейчас по полной раскручен коррупционный скандал.
Я даже не буду говорить о глупости или наивности Трампа, если он действительно рассчитывает ублажить Путина сменой президента Украины.
Фігня це.
США потрібен новий президент України щоб він адекватно оцінив ситуацію України і погодився на план США. - це якщо в моїх термінах.
Якщо в термінах турбопатріотів - то США потрібен новий президент щоб він злив Україну, бо Зе не хоче зливати, а хоче адекватного миру(читай - воювати далі).
sashaqbl написав:
Трамп вже 8 воєн зупинив. Зокрема між Тайландом і Камбоджею. Особисто я не бучу ефективного результату від цих зупинок...
І не бачив адекватних пропозицій від нього які хоча б трошки влаштувала більшість сторін.
Спроби нагнути нас під пропозиції рашки я за такі пропозиції не вважаю.
Та до чого тут Трамп?
Дивіться, глобально є всього 2 варіанти:
а) Погоджуватись на пропозицію США(РФ);
б) Воювати далі;
Інших варіантів - немає. Якщо є - озвучте.
Тому вибирайте - а) чи б).
*І очевидно що б) не може тривати вічно, а а) може. Дуже часто(історично) такі зупинки закінчувались вічним миром.
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Пока что не было "умов Трампа" хоть с какими-то адекватными гарантиями на будущее.
І не буде.
Допускаю. Вполне возможно.
ЛАД написав:
И не было умов, на которые соглашалась РФ.
По-моєму цей 28-пуктний план - на нього РФ згідна.
Заявляли, что это приемлемо как основа для дальнейших переговоров.
Это очень сырой вариант, который оставляет очень много вопросов при продолжении переговоров.
А на що путін погодиться?
Взагалі дуже дивно чому я ні разу не чув чогось такого з уст Трампа чи Зеленського: "Путін на це не погоджується."
Чому це говорите ви і інші, але цього ніколи не казав сам путін, або його не цитували.
Было. Со стороны РФ.
Правда, обычно из уст Пескова или Лаврова.
Последний раз об изменённых Европой и Украиной "28 пунктах".
ЛАД написав:
Сегодня США делают всё, чтобы как-то закончить войну и чтобы Зеленского не переизбрали, думая, что с новым президентом Путин будет вести себя иначе.
Для этого прекращена помощь США и даже отменялась косвенная поддержка в виде предоставления разведданных. Для этого сейчас по полной раскручен коррупционный скандал.
Я даже не буду говорить о глупости или наивности Трампа, если он действительно рассчитывает ублажить Путина сменой президента Украины.
Фігня це.
США потрібен новий президент України щоб він адекватно оцінив ситуацію України і погодився на план США. - це якщо в моїх термінах.
Якщо в термінах турбопатріотів - то США потрібен новий президент щоб він злив Україну, бо Зе не хоче зливати, а хоче адекватного миру
(читай - воювати далі).
Вполне адекватное желание.
Если под этим понимать не "границы 2022 (или, тем более, 2014 или 1991), а гарантированный длительный мир, а не более-менее короткое перемирие.
Судя по поведению Зеленского, он, на мой взгляд, достаточно адекватно оценивает ситуацию и прекрасно понимает, что далеко не айс. В отличие от "турбопатриотов".
А Зеленского с возможностями США (как и любого другого президента Украины) относительно легко заставить принять практически любые условия. Просто США тоже нужно "сохранить лицо". Совсем уж похабные условия мира этого не позволят.
andrijk777 написав:
Та до чого тут Трамп?
Дивіться, глобально є всього 2 варіанти:
а) Погоджуватись на пропозицію США(РФ);
б) Воювати далі;
Інших варіантів - немає. Якщо є - озвучте.
Тому вибирайте - а) чи б).
*І очевидно що б) не може тривати вічно, а а) може. Дуже часто(історично) такі зупинки закінчувались вічним миром.
Та до того Трамп, що мир можливий в двох варіантах:
- який дасть можливість рашці напасти за рік-два і безболісно нас захопити
- який забезпечить стабільність протягом тривалого часу.
Поки що всі пропозиції - це перший варіант. А він апріорі гірший, ніж існуюча зараз війна.
Shaman написав:
капітуляція буде всієї країни, не обманюй себе. хоча може для тебе й не капітуляція.
це капітуляція тільки Черчіля та його слуг. Є правда шанс що й соросят трохи защемлять.
andrijk777 написав:
........
Та до чого тут Трамп?
Дивіться, глобально є всього 2 варіанти:
а) Погоджуватись на пропозицію США(РФ);
б) Воювати далі;
Інших варіантів - немає. Якщо є - озвучте.
Тому вибирайте - а) чи б).
*І очевидно що б) не може тривати вічно, а а) може. Дуже часто(історично) такі зупинки закінчувались вічним миром.
В принципе, есть и третий вариант - откорректировать "28 пунктов", чтобы они всё же учитывали и наши интересы. Хоть в какой-то мере.
Этим сейчас наши и занимаются на переговорах с американцами.
