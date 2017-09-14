Бетон написав:Наверное уже всё. Они пойдут до конца. К сожалению, до нашего
Наш паровоз, вперёд лети! В коммуне остановка. Иного нет у нас пути, В руках у нас винтовка
Коммуна сегодня не предвидится. У нас нет ни одной левой партии или даже группы. У нас, правда, вообще нет ни одной идеологической партии. хотя правые группы временами бывают. Так что разве бунт. Бессмысленный и беспощадный. А, скорее, просто разгул бандитизма почище, чем в 90-х.
иннерцинно мыслите товарищ будущее стремительно надвигается а помаранчевое вышло из моды ритейлеры и маркетологи не дадут соврать партия как дискуссионные площадки не нужны - все материалы 200 летнего развития передовой общественной мысли оцифрованы нужен лищь импульс привести это все в действие
fox767676 написав:еще один мелкобуржуазный подонок незатейливо притворяющийся "другом народа" то борщец на камеру сварит, то кота дома оставит типа не рептилоид конечно не рептилоид, а их мерзкий прислужник пока эту нечисть рядящуюся в овечьи шкуры не вычистить и не возвратиться в лоно диалектического материализма - не спрыгнем с колеса сансары
ЛАД написав:Shaman Вы знаете, грустно вас читать. Вашу бы энергию да в мирных целях. То, что РФ стратегически проигрывает было понятно через пару месяцев после начала войны. И я об этом давно писал. То, что Путин начал войну можно охарактеризовать известным высказыванием: "Это хуже, чем преступление, это ошибка". Но я бы с удовольствием порассуждал о "стратегическом проигрыше" вместе с вами где-нибудь за рюмкой кофе, если бы война шла где-нибудь в Казахстане, Азербайджане, ещё где-то, но не в Украине. Но, к сожалению, она идёт именно в Украине. И сегодня меня не очень интересуют такие рассуждения и что произойдёт с РФ когда-нибудь. А вот что происходит сегодня с Украиной меня волнует. Сегодня мы проигрываем. И не стратегически, когда-то в будущем. К сожалению, проигрываем фактически, уже сегодня. Я бы понял ваши стратегические рассуждения, если бы мы жили где-нибудь на Западе и обсуждали эти события в кафе на Монмартре. Но в Харькове под звуки сирен как-то плохо получается. Не пойму я вас. Или вам, как пишет [b]Hotab, просто интересно заниматься троллингом, или вы реально на зарплате, или действительно срабатывает психология ИРПпИ (вот только не понятно, откуда это взялось)?[/b] Остальные рассуждения примерно то эн самое. Вам приходится выкручиваться, отвечать не на то, о чём идёт речь. аргументация слабая. Это естественно - вам приходится защищать слабую позицию. Вы знаете, я понимаю людей, для которых: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". Но такие люди уже на фронте. И давно. Могу понять тех, кто не может на фронт по состоянию здоровья. А остальные "турбопатриоты"... Я уже дважды цитировал "начальника Берёзкина", не буду повторяться.
ближче до фактів. як кажете, теорія після війни. путін не помилився, він веде руське суспільство до логічного кінця - якщо вони самі не можуть свій рабський стан подолати, якщо там завжди та чи інакша диктатура - таке суспільство гине. вас це засмучує - але це лише початок нового. нова Раша може таки стане частиною Європи, коли перестане бути імперією...
це до чого? те, що пропонує зараз Трамп путіна - це настільки щедра пропозиція, що будь-хто при тямі хапався б двома руками. путін - як персонаж казки Пушкіна - все за каноном. може знайдеться хтось, хто перехопить владу. а може країну захлесне черговий руський бунт - а замість Іпатіївського дома буде Валдайський бункер. це так, гіпотетичні сценарії.
що саме ми програємо? що такий надрив, прям руський? вірогідність, що скоро закінчаться бойові дії - доволі велика. як саме - є різні варіанти, жодного критичного для України я поки не бачу. а далі, як скористаємось тими можливостями, що будуть. дивлячись на всю цю товпу на форумі, яка лише скиглить, й навіть не намагається щось пропонувати або робити - ці можуть обрати чергового популіста. ви теж ЛАД, лише критикуєте, пропозицій, що робити, немає.
тому ще раз, де слабка позиція, ви про що? слабкі аргументи - так у вас стиль такий, ви завжди кажете, що у опонента слабкі аргументи, навіть якщо у вас їх взагалі немає. по всіх позиціях, які ми розходимся слабка позиція саме в вас.
тому видихайте, все буде Україна. й всім все одно доведеться вивчити українську мову. хоча трохи дивно, що хтось її досі не знає...
Shaman написав:........... друга людина каже цю маячню - що трибунал лише тому, що програли. а власне німецьки злочини мали місце? чи зараз почуємо цікаві історії, що й Холокост визнали лише тому, що німці програли...
Мышление прямолинейное как... даже не знаю, с чем сравнииь. В голову ИРПпИ не укладывается, что німецькі злочини мали місце, но трибунал состоялся только благодаря полному разгрому нацистов. И толку было бы с визнання Холокосту, если бы нацисты победили. Много "западные демократии" сделали, чтобы избежать Холокоста? Кроме отказа принимать еврейских беженцев аж ничего. ...
й забуваєш головне ЛАД. факт трибуналу й денацифікація дозволили Німеччині подолати цю ганебну сторінку своєї історії
питання треба ставити- що саме ми виграли після перемоги майдану? Гідність? Час казочок минув. Прийшов час підбити касу...
Shaman написав:що саме ми програємо? що такий надрив, прям руський? вірогідність, що скоро закінчаться бойові дії - доволі велика. як саме - є різні варіанти, жодного критичного для України я поки не бачу
А Ви оптиміст. Поки найбільш ймовірний Грузинський сценарій і наймасштабніша демографічна катастрофа в Європі з часів Голодомору.
Бельгія послала ЄС з їх 210 млрд. Є гарантій і не хоче нам давати гроші москалів.
Господар Вельзевула написав: Думаю, телефон можно просто выкинуть. Как и какой-нибудь браслет или кулон. Куда трекер крепить к тушке?
не фантазуйте нема такої задачі ловити , інакше тікатимуть з зброєю. Сзч ловлять лиш випадково.
Пан Бандерлог! Я вас умоляю. Ладно бы прочитать такое от какого-то лишенца.Но вы считаете что я способен фантазировать? https://censor.net/ua/news/3589317/viyiskovyyi-oblik-v-ukrayini-minoborony-gotuye-novovvedennya "фіксація в "Імпульсі" прибуття до військової частини з трекінгом усього, що відбувається з військовослужбовцем. "Це також буде основою для фіксації аномалій із самовільним залишенням частини — для того, щоб мати інструменти та підхід, який ґрунтується на даних, щоб попереджувати або запобігати усім цим крокам щодо СЗЧ", - резюмував Берестовий. "
який грузинський сценарій? це фантастика, синку... назвіть в нас проросійські політичні сили чи навіть олігархів (в нас вже й олігархів не залишилось)...
демографія - це так, це буде складний виклик.
але мені прийшла в голову інша думка - а чому ми вирішили, що Раша збирається домовлятися? вони можуть просто тягнути час й постійно висувати нові умови... ще раз - який варіант взагалі погоджений Рашею, хоча б рамково? й навіть ЛАД вже каже - мають бути додаткові вимоги - а з якого переляку? перемовини так не проводяться. а от тягнути час й спроби постійно перекладати провину за це на нас - оце в дусі Раші. й США їм підіграє в цьому - поки... а тим часом вони вже резервистів починають залучати.
тому ми зараз легко повернемося до питання, яке обговорюємо всі ці роки - що робити, якщо агресор НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ домовлятися. зараз такий хор почуєте - ЗДАВАТИСЯ в тій чи іншій формі. а так згоден - Рашу поки задовольнить лише проросійський уряд - що в умовах виборах в Україні просто НЕМОЖЛИВО - тільки призначити... та й навіть якщо призначать - все одно не визнають...
Shaman написав:що саме ми програємо? що такий надрив, прям руський? вірогідність, що скоро закінчаться бойові дії - доволі велика. як саме - є різні варіанти, жодного критичного для України я поки не бачу. а далі, як скористаємось тими можливостями, що будуть. дивлячись на всю цю товпу на форумі, яка лише скиглить, й навіть не намагається щось пропонувати або робити - ці можуть обрати чергового популіста. ви теж ЛАД, лише критикуєте, пропозицій, що робити, немає.
питання треба ставити- що саме ми виграли після перемоги майдану? Гідність? Час казочок минув. Прийшов час підбити касу...
підбивай.
чи всі хочете грати в гру - ти розкажи, а ми покритикуємо. давайте своїм розумом. Майдан - ми просто не програли країну. не було б Майдану - була Біларусь 2.0. для мене цього достатньо - а щось комусь доводити... не треба мені розповідати, "как вольно дышится в освобожденном Арканаре". до речі, ШІ взагалі неправильно інтерпретує цю фразу...