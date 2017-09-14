RSS
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 14:32

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:..........
▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;

тоже хороший, аниморковный пункт
я так пониаю Трамп запустил мяч на поле Брюсселя
Еще чуть-чуть и русские поставят запрет на членство в ЕС, т.к. он собирается милитаризироваться

Да, это тоже интересный пункт. :)
Трамп расписывается за ЕС, когда примут Украину.
Потом всегда можно будет сказать: "Ну, это же не я. Я искренне хотел и хочу, но вы же видите, они не соглашаются".


Так с Трампа взятки гладки
Это евровоуки его обвиняют что он хочет запихнуть Украину целиком обратно под Москву. И типа если бы не он, то она была бы с Европой.
Ну вот он и ставит четкие дедлайны - покажите-ка братцы брюссельцы мастер-класс по евроинтеграции, вырвитие многостродальную Украину из лап русского орла-мутанта. Интересно что ответит европа
- 10% что согласится и сделает,
-20% что согласится и продинамит,
-70% что начнет песеньку про коррупцию, верховенство права и 135 кластеров
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 14:37

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:-----------------------------
fox767676
..........
▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;

тоже хороший, аниморковный пункт
я так пониаю Трамп запустил мяч на поле Брюсселя
Еще чуть-чуть и русские поставят запрет на членство в ЕС, т.к. он собирается милитаризироваться
-----------------------------
Да, это тоже интересный пункт. :)
Трамп расписывается за ЕС, когда примут Украину.
Потом всегда можно будет сказать: "Ну, это же не я. Я искренне хотел и хочу, но вы же видите, они не соглашаются".


Так с Трампа взятки гладки
Это евровоуки его обвиняют что он хочет запихнуть Украину целиком обратно под Москву. И типа если бы не он, то она была бы с Европой.
Ну вот он и ставит четкие дедлайны - покажите-ка братцы брюссельцы мастер-класс по евроинтеграции, вырвитие многостродальную Украину из лап русского орла-мутанта. Интересно что ответит европа
- 10% что согласится и сделает,
-20% что согласится и продинамит,
-70% что начнет песеньку про коррупцию, верховенство права и 135 кластеров

Будет зависеть от того, пригласят их подписывать мирные соглашения или обойдутся без них. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Звернувся по допомогу колишній колега, після поранення:
[10.12.2025 17:36]
@@@ доброго вечора, питання збираю кошти на операцію на спині, треба метало конструкцію в позвоночник вставляти ходжу з трудом,робитимуть в Харкові, зараз в лікарні ,за вчасно дякую.

[10.12.2025 17:40]
Місяць стан поганий відмовляють ноги , зараз знімають запалення і больовий синдром,як з позиції ледве виліз.

На питання, чи бере участь держава 404 у лікуванні пораненого, відповів наступне:
Зображення

Від потужників чекаю варіанти:
-брехня/іпсо
-воїн сам винуватий, бо не винайняв адвоката
-воїн винуватий, бо не читає наказ і настанову про лікування, які в кожній лікарні на дошці об'яв
-такого в нашій країні не може бути (див.п.1)
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 14:50

Если говорить в целом, то Волчанск уже давно уничтожен. Его стирали еще с первых дней вторжения, и враг пользуется этим, чтобы влезать по развалинам. Там в основном удается его контролировать с помощью ударно-поисковых работ, дронов», — заявили в DeepState.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/12/11/skladyvaetsya-nepriyatnaya-situatsiya-chto-pytaetsya-sdelat-rf-vozle-volchanska/#google_vignette
Вовча́нськ — місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району.
....населення міста становило ... 1991 — 24300, 2001 — 20695 осіб.
...... За даними перепису 2001 року, більша частина населення (83,12 %) — українці, проживають також росіяни (14,43 %).
..........
Рідна мова населення за даними перепису 1897 року:[2]
Мова Чисельність, осіб Доля
Українська 7 823 70,99 %
Російська 3 090 28,04 %

Рідна мова населення за даними перепису 2001 року[3]:
Мова Чисельність, осіб Доля
Українська 16 970 82,85 %
Російська 3 222 15,73 %

Станом на червень — липень 2024 року у Вовчанську проживало 50 цивільних мешканців, у серпні-вересні – 20.

Станом на кінець 2024 року місто, найімовірніше, повністю спорожніло.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Это всё тоже, конечно, наша перемога.
Можно радоваться и праздновать?
Зато не "Біларусь 2.0".
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 14:51

whois2010

ваша минулорічна пропозиція до "прохожого" взяти участь у покритті збитків захисника мала якийсь результат ?
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 15:08

  fox767676 написав:whois2010

ваша минулорічна пропозиція до "прохожого" взяти участь у покритті збитків захисника мала якийсь результат ?

Від нього отримав у приватні пропозицію при необхідності "якщо питання складне, то буде можливість напрягти депутата ВР" для вирішення. Це не той рівень був, щоб депутатів тягати, обійшовся своїми силами
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 15:10

  ЛАД написав:
  Water написав:Ви вже спалили російські книжки?
Не спалил и не собираюсь.

Так я теж не збирався нічого палить, але до мене прийшов русскій мір, спершу все вкрав, потім все спалив і розбомбив, разом з книжками.
Бачив у Сільпо принімали москальську літературу на переробку, я би мабуть зараз усю русскую літєратуру здав.

Стосовно мов, крім москальської мови я ще володію трьома.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 15:23

  whois2010 написав:На питання, чи бере участь держава 404 у лікуванні пораненого, відповів наступне:
Зображення
Від потужників чекаю варіанти:
-брехня/іпсо
-воїн сам винуватий, бо не винайняв адвоката
-воїн винуватий, бо не читає наказ і настанову про лікування, які в кожній лікарні на дошці об'яв
-такого в нашій країні не може бути (див.п.1)

буде 5 варіант
-пролетаріат винен, недостаньо свідомий та потужний, народ попався якийсь бракований
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 15:24

  whois2010 написав:Звернувся по допомогу колишній колега, після поранення:
[10.12.2025 17:36]
@@@ доброго вечора, питання збираю кошти на операцію на спині, треба метало конструкцію в позвоночник вставляти ходжу з трудом,робитимуть в Харкові, зараз в лікарні ,за вчасно дякую.
Від потужників чекаю варіанти:

А що чекати? Мабуть залежить від госпіталю. Лікувався після перелому в двох госпіталях, нічого не платив. Титанова конструкція - за рахунок благодійного фонду, госпіталь сам напряму вирішував, лікування, операція, ліки, зокрема й обезбол - все безкоштовно. Таких, щоб щось платили не зустрічав і не чув, хоча й багато сусідів по палатах бачив, різних звань і частин. Не виключаю, що якихось потрібних ліків в госпіталі може не бути, або ті що є - не підійшли, і доводиться докупати.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 15:29

▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;

Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.
fler
