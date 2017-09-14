RSS
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 15:54

  alex_dvornichenko написав:
  flyman написав:-----------------------------
fler
▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;

Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.
-----------------------------
Бо тут будуть зарплати мініму 4Кєвро і 100% зайнятість ?

Бо там не буде мат. допомоги как беженцам, а зарплати Украины и старого ЕС пойдут навстречу друг другу. А занятость тут будет огромная, если случится сталий мир, тут отстраивать и восстанавливать... ого го. Рабочих рук стало ещё меньше на весь потенциал.
Согласен, занятость будет.
Зарплаты Украины и старого ЕС пойдут навстречу друг другу - тоже согласен. Точнее, не пойдут навстречу, а будут расти в Украине. Но, боюсь, цены будут стремиться к европейским заметно быстрее.
Для того, чтобы быстро росли зарплаты, здесь нужно создавать высокопроизводительные производства. Будет ли это, вопрос.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 15:55

  Letusrock написав:
  alex_dvornichenko написав:Бо там не буде мат. допомоги как беженцам

так в тому то й справа що тоді повернуться переважно пенсіонери, мами з дітьми і пасивні та "низької якості", хто незміг адаптуватись за 4 роки. Нам такі чим допоможуть?

Мамам з дітьми для чого повертатись? Дитина вже давно вчиться, буде відповідна професія з дипломом ЄС.
Пенсіонери будуть до останнього там триматись. Чи куди ви переселете пенсіонерів з Мелітополя, Рубіжного, Лисичанська, Бахмута?
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 15:58

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:Бо там не буде мат. допомоги как беженцам, а зарплати Украины и старого ЕС пойдут навстречу друг другу. А занятость тут будет огромная, если случится сталий мир, тут отстраивать и восстанавливать... ого го. Рабочих рук стало ещё меньше на весь потенциал.
Согласен, занятость будет.
Зарплаты Украины и старого ЕС пойдут навстречу друг другу - тоже согласен. Точнее, не пойдут навстречу, а будут расти в Украине. Но, боюсь, цены будут стремиться к европейским заметно быстрее.
Для того, чтобы быстро росли зарплаты, здесь нужно создавать высокопроизводительные производства. Будет ли это, вопрос.

Високопроізводітельние проізводства це шо?
Нічого не буде, буде купа бажаючих працювать у ЄС з третіх країн.
Наші з`їдуть, або не повернуться.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Мамам з дітьми для чого повертатись? Дитина вже давно вчиться, буде відповідна професія з дипломом ЄС.

якщо виплат небуде а діти малі то мамам важко буде знайти таку роботу щоб поєднувати зі школою та при цьому достатньо заробляти
  Water написав:Пенсіонери будуть до останнього там триматись.
знову ж таки без виплат вони не зможуть "триматись".
А от молодь, молоді сімії та одинокові чоловіки/жінки зможуть цілком залишитись, якщо ж руки/ноги та бажання працювати
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 16:02

  ЛАД написав: Но, боюсь, цены будут стремиться к европейским заметно быстрее.

Не бойтесь. Цены в Польше так и не смогли догнать немецкие и почти совпадают с украинскими. Не вижу обьективных причин почему цены должны резко скакнуть вверх и перегнать те же польские.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 16:04

  ЛАД написав:
Если говорить в целом, то Волчанск уже давно уничтожен. Его стирали еще с первых дней вторжения, и враг пользуется этим, чтобы влезать по развалинам. Там в основном удается его контролировать с помощью ударно-поисковых работ, дронов», — заявили в DeepState.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/12/11/skladyvaetsya-nepriyatnaya-situatsiya-chto-pytaetsya-sdelat-rf-vozle-volchanska/#google_vignette
Вовча́нськ — місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району.
....населення міста становило ... 1991 — 24300, 2001 — 20695 осіб.
...... За даними перепису 2001 року, більша частина населення (83,12 %) — українці, проживають також росіяни (14,43 %).
..........
Рідна мова населення за даними перепису 1897 року:[2]
Мова Чисельність, осіб Доля
Українська 7 823 70,99 %
Російська 3 090 28,04 %

Рідна мова населення за даними перепису 2001 року[3]:
Мова Чисельність, осіб Доля
Українська 16 970 82,85 %
Російська 3 222 15,73 %

Станом на червень — липень 2024 року у Вовчанську проживало 50 цивільних мешканців, у серпні-вересні – 20.

Станом на кінець 2024 року місто, найімовірніше, повністю спорожніло.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Это всё тоже, конечно, наша перемога.
Можно радоваться и праздновать?
Зато не "Біларусь 2.0".


Так, а кто же раздолбал Волчанск ? Украина ?
Или это сделала Россия ...
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.

От тут згідний: в Україну повернуться пенсіонери, люди з особливими потребами, чимало старших людей, які десятки років робили на одній посаді і не хочуть вчитися новому, а також ті, хто звик сидіти на схемах і має кума десь у владі.
А з України вже їдуть молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті, а поїдуть ще середнього віку (25-45).
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 16:22

  fox767676 написав:
▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;

тоже хороший, аниморковный пункт
я так пониаю Трамп запустил мяч на поле Брюсселя
Еще чуть-чуть и русские поставят запрет на членство в ЕС, т.к. он собирается милитаризироваться

Ну цей пункт капець який стрьомний.
Яким боком до ЕС Росія, США чи Україна? А тим більше членство в ЕС вирішується усіма країнами ЕС і кожна країна ЕС має це погодити!
Моя думка це просто уловка для України(щоб не бунтувала). Прийде 2027 рік і нікуди нас не приймуть, хоча будуть сильно старатись. :D
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 16:23

  whois2010 написав:Звернувся по допомогу колишній колега, після поранення:
[10.12.2025 17:36]
@@@ доброго вечора, питання збираю кошти на операцію на спині, треба метало конструкцію в позвоночник вставляти ходжу з трудом,робитимуть в Харкові, зараз в лікарні ,за вчасно дякую.

[10.12.2025 17:40]
Місяць стан поганий відмовляють ноги , зараз знімають запалення і больовий синдром,як з позиції ледве виліз.

На питання, чи бере участь держава 404 у лікуванні пораненого, відповів наступне:
Зображення


у 2017 робив операцію батьку в кл. Ситенко у Харкові, разом з ним в палаті був лейтенант(танкіст), якому зробили операцію до того в Одесі (щось не дуже вдало)
і йому переробили в Харкові
стосовно грошей-за операцію заплатили волонтери (зібрали гроші через об"яву)
решта за рахунок лікарні (крапельниці, ліки), окрім якись дефіцитних(які треба з Німеччини замовляти)

зараз таких поранних не в сотню раз, а набагато більше, але це не знімає відповідальності з МО і держави взагалі, грошей не вистачає? просто красти не трбба
  Letusrock написав:
  Water написав:Мамам з дітьми для чого повертатись? Дитина вже давно вчиться, буде відповідна професія з дипломом ЄС.

якщо виплат небуде а діти малі то мамам важко буде знайти таку роботу щоб поєднувати зі школою та при цьому достатньо заробляти

У мам є або будуть чоловіки.
  Water написав:Пенсіонери будуть до останнього там триматись.
знову ж таки без виплат вони не зможуть "триматись".
А от молодь, молоді сімії та одинокові чоловіки/жінки зможуть цілком залишитись, якщо ж руки/ноги та бажання працювати

Спитав тітку дружини, 76 років, чи планує вона повертатись.
Дослівно- здохну, але не повернусь. І взагалі, я планую тут вийти заміж. :shock: :shock:
