BIGor написав: СРСР мав одразу капітулювати перед Третім Рейхом щоб запобігти руйнуванню своїх міст. Цікаво - чого не капітулювали одразу?
Якщо б думали за людей то однозначно мав капітулювати, як наприклад Франція. І люди це прекрасно розуміли. Є факти - 2 мільйони полонених червоноармійців в 1941. Думаєте "просто так". Ні, люди здавались в полон тому що вважали що сталінський режим гірший за гітлерівський. не капітулювали одразу? - ну очевидно чому. Країною керував Сталін а не люди.
Banderlog написав:І не треба зудіти, що зара війна. Війна почалась на майдані.
Как же мерзко это читать. Война это когда танки стреляют, бомбы летают, армии наступают, города уничтожаются, война началась с агресии кремля. А на майдане было гражданско-политическое противостояние. И оно везде закончилось политическим компромисом и выборами, мирной жизнью, везде, куда не сунул свой нос кремль. Если вы так вирутозно пытаетесь сказать, что кремль начал войну из за майдана, то я полностью согласен, они не смирились с потерей политического контроля над Украиной и пошли привычным силовым путём.
15 февараля 2014 по Киеву уже ходили колоны хорошо камуфлированных ребят в касках пели песни на американский манер про самооборону и кинець режиму. Много людей уже отдавали себе отчет к чему все идет, в те же дни бабка в переходе м. Майдан Незалежности с котом под мышкой отчаянно вопрошала "героев" - "зачем вы устраиваете войну"? Очень много войн начались по более пустяковым причинам. То, что рф заняла деструктивную позицию, и решила подлить бензина к костер украинского конфликта, соревнуясь с Западом, не снимает отвественности с тех внутри кому было плевать на риски для Украины, лишь бы утереть нос "вате" и "кацапам"
тоже хороший, аниморковный пункт я так пониаю Трамп запустил мяч на поле Брюсселя Еще чуть-чуть и русские поставят запрет на членство в ЕС, т.к. он собирается милитаризироваться
Ну цей пункт капець який стрьомний. Яким боком до ЕС Росія, США чи Україна? А тим більше членство в ЕС вирішується усіма країнами ЕС і кожна країна ЕС має це погодити! Моя думка це просто уловка для України(щоб не бунтувала). Прийде 2027 рік і нікуди нас не приймуть, хоча будуть сильно старатись.
нормальный пункт добавит ясности, сорвет маски ) Тем более европейцы хотят присутствовать за столом переговоров Так и Вашингтон может спросить - зачем там они, они могут с РФ все вопросы сепаратно порешать, не заморачиваясь остановкой войны в Украине. Как раз есть шанс решить комплексно, с новой архитектурой безопасности в Европе Если евроинтеграция не проийзодет в кратчайшие сроки, рано или поздно власть склонится в пророссийскую сторону, новый майдан, раскол и может быть снова война.
15 февараля 2014 по Киеву уже ходили колоны хорошо камуфлированных ребят в касках пели песни на американский манер про самооборону и кинець режиму. Много людей уже отдавали себе отчет к чему все идет, в те же дни бабка в переходе м. Майдан Незалежности с котом под мышкой отчаянно вопрошала "героев" - "зачем вы устраиваете войну"? Очень много войн начались по более пустяковым причинам. То, что рф заняла антиконструктивную позицию, и решила подлить бензина к костер украинского конфликта, соревнуясь с Западом, не снимает отвественности с тех внутри кому было плевать на риски для Украины, лишь бы утереть нос "вате" и "кацапам"
Всё шло к затуханию конфликта и выборам, что и произошли везде кроме окупированых территорий.
Ну цей пункт капець який стрьомний. Яким боком до ЕС Росія, США чи Україна? А тим більше членство в ЕС вирішується усіма країнами ЕС і кожна країна ЕС має це погодити! Моя думка це просто уловка для України(щоб не бунтувала). Прийде 2027 рік і нікуди нас не приймуть, хоча будуть сильно старатись.
нормальный пункт добавит ясности, сорвет маски ) Тем более европейцы хотят присутствовать за столом переговоров Так и Вашингтон может спросить - зачем там они, они могут с РФ все вопросы сепаратно порешать, не заморачиваясь остановкой войны в Украине. Как раз есть шанс решить комплексно, с новой архитектурой безопасности в Европе Если евроинтеграция не проийзодет в кратчайшие сроки, рано или поздно власть склонится в пророссийскую сторону, новый майдан, раскол и может быть снова война.
Я цілком з вами згідний. Просто боюсь що в кінці кінців ці всі пункти полетять в корзину з сміттям і ми продовжимо воювати "до Перемоги". Як це було вже не раз.
alex_dvornichenko написав:Всё шло к затуханию конфликта и выборам, что и произошли везде кроме окупированых территорий.
К выборам шло после первой формулы штайнмаера в феврале 2014 Сорвал это не янукович и не рф (хотя наверное если поколупать Беню может он и сорвет маски) Ну и как оно - проводить каждый раз выборы до тех пор пока результаты не устроят гиперактивную часть украинского общества?
ЛАД написав:.......... Для того, чтобы быстро росли зарплаты, здесь нужно создавать высокопроизводительные производства. Будет ли это, вопрос.
Високопроізводітельние проізводства це шо? Нічого не буде, буде купа бажаючих працювать у ЄС з третіх країн. Наші з`їдуть, або не повернуться.
Я не сказал, что они будут. Сказал, что для успешного будущего они должны появиться. Вы на будущем Украины уже окончательно поставили крест? Но тогда вопрос языка вообще волновать не должен. Это будет самая несущественная проблема.
fox767676 написав:Ну и как оно - проводить каждый раз выборы до тех пор пока результаты не устроят гиперактивную часть украинского общества?
Это самое меньше из возможных зол на фоне тотальной войны. Майданы вносили смуту, но всегда обходились малой кровью. А вот решение кремля навести порядки сильной рукой в этой "смутной вотчине" вылилось в море крови.