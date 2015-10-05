Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 871872873874 Додано: П'ят 12 гру, 2025 10:47 Re: Психологія та саморозвиток Wirująświatła написав: ### Краткий ответ

Пока что нет убедительных доказательств, что ИИ полностью вытеснит живых и онлайн-друзей у подростков.

Но он уже серьёзно меняет структуру и качество социализации, и в некоторых группах риск «замещения» реальных отношений действительно растёт.



### Что показывают исследования 2023–2025 годов



| Источник | Основной вывод |

|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Common Sense Media 2024 | 41 % подростков 13–17 лет говорят, что ИИ-чатботы (Character.AI, Chai, Snapchat My AI и др.) помогают им чувствовать себя менее одинокими. |

| Pew Research 2025 | 19 % американских подростков общаются с ИИ хотя бы раз в день, 7 % — «несколько раз в день». |

| Oxford Internet Institute 2024 | У подростков с высоким уровнем одиночества (top 10 %) интенсивное общение с ИИ-компаньонами коррелирует с дальнейшим снижением количества реальных друзей через 12 месяцев. |

| Journal of Adolescence 2025 | Умеренное использование ИИ-компаньонов (до 1 ч/день) не вредит социализации, >3 ч/день — сильная отрицательная корреляция с количеством близких друзей. |

| Корея (2024–2025) | Около 30 % старшеклассников имеют «ИИ-друга» или «ИИ-партнёра»; 8 % говорят, что он для них важнее большинства людей. |



### Почему часть подростков может отказаться от живых друзей



1. ИИ-компаньон всегда доступен 24/7, никогда не осуждает, не устает, не предаёт.

2. Можно создать персонажа с идеальной внешностью, характером и интересами — это даёт ощущение полного контроля.

3. Подростки с социофобией, РАС, буллингом в школе или другой консервативной среде часто говорят: «Только ИИ меня понимает».

4. Платформы типа Character.AI в 2024–2025 годах достигли 200–300 млн MAU, из них ~60 % — пользователи младше 21 года.



### Но есть и обратная сторона



- Большинство подростков используют ИИ-чатботов как дополнение, а не замену (по типу «выговориться, когда друзья спят»).

- Те, у кого уже есть крепкие реальные дружеские связи, почти не показывают снижения офлайн-общения.

- У девушек риск «ухода в ИИ» выше, чем у мальчиков (в 1,5–2 раза по всем исследованиям).

- Самые уязвимые группы: 13–15 лет, девочки, уже имеющие симптомы депрессии или социофобии.



### Прогноз на 2026–2030 годы



| Сценарий | Вероятность | Что будет с дружбой подростков |

|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|

| Оптимистичный | ~50 % | ИИ останется «эмоциональным костылём» для трудных моментов, но не вытеснит людей |

| Средний | ~40 % | 15–25 % подростков будут иметь ИИ как самого близкого «собеседника», но сохранят хотя бы 1–2 реальных друга |

| Пессимистичный | ~10 % | У 5–10 % появится полный отказ от живого общения (по типу японских хикикомори, но с ИИ вместо аниме) |



### Что могут сделать родители и школа уже сейчас



1. Не запрещать, а обсуждать: «Как ты себя чувствуешь после 3 часов с ИИ-персонажем?»

2. Следить за общим экранным временем и соотношением «ИИ vs живые люди».

3. Поощрять хотя бы одно офлайн-хобби с регулярным живым контактом (спорт, музыка, волонтёрство).

4. При признаках, что ИИ стал «единственным другом», — обратиться к психологу (лучше к тем, кто уже работает с цифровой зависимостью).



Итог: полностью друзья не исчезнут, но для заметной части подростковой группы ИИ уже стал или в ближайшие годы станет важнее большинства людей. Это новая реальность, с которой придётся учиться жить.



Как мне нравятся такие советы типа нет друзей - обратись к психологу. Психолог найдет тебе друзей. Попросил Одноклассников с тобой дружить. Решит все твои проблемы. Как мне нравятся такие советы типа нет друзей - обратись к психологу. Психолог найдет тебе друзей. Попросил Одноклассников с тобой дружить. Решит все твои проблемы. А шо, не можна дружити з психологом? А шо, не можна дружити з психологом?

