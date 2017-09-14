Hotab
Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:10
Hotab
Забыл. Немного допишу.
Донаты нужны. Особенно это было важно в начале войны.
Но эти средства не сравнимы с затратами государства на войну.
Как пишет будивельник, очень маленький %.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:10
Ще раз для парторга
1 Якби педерація зайшла в Харків, Запоріжж, Дніпропетровськ і Київ - то біженців булоб в рази більше
2 Скільки громадян УКРАЇНИ з ОРДЛО і Криму примусово мобілізували в ряди педераційної лрди і скільки їх загинуло
3 Чи розумієш ти , що ти б був або сексотом, або твої зяті вже були б поховані десь під Києвом з насінням в кишенях...
Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:11
Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:18
Цитировать не буду, рекомендую почитать сегодняшнего Павлюченко
Там и о нападении через 3-5 лет, и о вступлении в ЕС.
Не знаю, насколько всё это верно, но интересно.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:23
Три найбільших фонди
2022 рік: За перший рік війни найбільші фонди зібрали близько 34 млрд грн (включно з пожертвами на спецрахунок НБУ до травня).
2023 рік: За цей рік три найбільші фонди зібрали 18,7 млрд грн.
2024 рік: Фонди зібрали 24,1 млрд грн (United24 - 17,5 млрд, «Повернись живим» - 4,4 млрд, Притули - 2,1 млрд).
Перші місяці 2025 року: Фонди зібрали 15,7 млрд грн
є ще Банки (маленькі на конкретні потреби) їх розмір ПЕРЕВИЩУЄ суми трьох великих фондів
Рекордні показники: У 2025 році українці пожертвували більше на індивідуальні збори, ніж за весь попередній рік (32,47 млрд грн проти ~19 млрд грн фондами)
ПС
Є ще ГО Справа громад+ Фонд Порошенко -вони суми не публікують а перераховувати сотні одиниць техніки мені влом... але в рік думаю що 2 млрд ГО Справа Громад і 2 млрд Фонд Порошенко...
Ще є допомога своєю працею яка ніде не враховується , бо на цю допомогу НІХТО не збирає....
Якщо великі фонди =1 , маленькі банки=2 , то приватні роботи=3
Таким чином
2022 рік 34+68+102=200млрд грн
2023 рік 19+38+57=114 млрд грн
2024 рік 24+48+72=144млрд грн
проекція через три місяці 2025 на 2025
16*4+32*4+48*4=380млрд грн
Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:29
Никто не вернётся.
Достаточно выборки каждого индивидуально.
Моя семья и десяток знакомых социализировались, получили жилье, работу. Дети - друзей. Школы.
Дети уже говорят с иностранным акцентом.
На какой черт им сюда возвращаться? Не ну просто интересно
Никто не вернётся.
Но выедут сотни тысяч.
Я, например, выеду и десятки знакомых.
Выедут, потому что стали ясными фундаментальные вещи. Нормальные люди не будут в этом всём находиться
Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:40
Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я не розумію практичності обговорення кількості тих хто повернеться....
1 Людина по своїй суті з 18 по 60 років - забезпечує СВОЄ існування СВОЄЮ працею...
Отже
Вернеться 1 млн таких людей з за кордону чи повернеться 3 млн таких людейц з за кордону - ролі не грає..
Так само як не грає ролі скільки виїде
2 Чим більше залишиться в Україні людей віком в 18-60 років - тим більше залишиться дітей..
А діти це особи які через рік-18 потрапляють в категорію 18-60..
Тобто почнуть працювати
3 Так є пенсіонери, але життя не вічне.... тому не буде такого що люди залишаться працювати в Європі (чи виїдуть після війни) і досягнувши пенсійного віку почнуть повертатись... Вже якщо вони там попрацюють років 5-10... вони там і залишаться на соціалці ..., а тривалість життя на пенсії в Україні в середньому 8 років....
То про що ми переживаємо?
А війна і погіршення ситуації в охороні здопровья і якості проживання швидше за все ще більше скоротять цей термін( це сумно... але претензії до пуйла)
Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:52
Практичность - проста как 2 копейки: прикинуть будущее. И на основании этих прикидок - принять простое (или не очень) решение.
Понятия не имею. Но судя по тому, что этот вопрос без коментария еще ни разу не остался - о чем-то таки очень сильно "переживаємо"
Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:57
Глянув, це все цікаво звичайно, ура-патріотично, але що заважає робити ракетні програми чи підземні заводи вже зараз? І хто буде розробляти ракетні програми, якщо основа суспільства - баристи, адвокати, тарологи, СММ, USG, офісники і манікюрщиці? Де ті інженери хоча б авіаційного напрямку?
