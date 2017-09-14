RSS
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

О, Беларусь снова рукопожата 🤣 Это вам не Каддафи и не Садам. Из тлг:

США снимают санкции с белорусского калия, сообщает агентство Белта со ссылкой на спецпосланника США по Беларуси Джона Коула.

"Мы их снимаем сейчас, - заявил Джон Коул. - По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься".

США ввели санкции против государственного предприятия "Беларуськалий" в августе 2021 года.

Отметим, что калий до введения санкций был главным экспортным товаром Беларуси. На него приходилось более 20% всего экспорта из страны.

Также Беларусь занимала 20% всего мирового рынка калийных удобрений.
katso
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 16:28

  katso написав:О, Беларусь снова рукопожата 🤣 Это вам не Каддафи и не Садам. Из тлг:

США снимают санкции с белорусского калия, сообщает агентство Белта со ссылкой на спецпосланника США по Беларуси Джона Коула.

"Мы их снимаем сейчас, - заявил Джон Коул. - По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься".

США ввели санкции против государственного предприятия "Беларуськалий" в августе 2021 года.

Отметим, что калий до введения санкций был главным экспортным товаром Беларуси. На него приходилось более 20% всего экспорта из страны.

Также Беларусь занимала 20% всего мирового рынка калийных удобрений.

Сам догадаешься чей калий пойдёт на экспорт ? Или подсказать ...

PS. Трамп - это позор США.
Глава большого и сильного государства скачет болонкой перед Путиным

PPS. Трамп напоминает мальчика из богатой семьи, который хочет подружится с гопникам, поэтому выносить деньги из дома
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 16:29

  Shaman написав:й про це тиша
ЄС погодився заморозити російські активи на невизначений термін
Журналісти зазначать, що безстрокове замороження €210 млрд росактивів, замість голосування кожних шість місяців щодо цього, стало першим великим кроком.

Агентство підкреслює, що це усуває ризик того, що Угорщина чи Словаччина можуть у якийсь момент заблокувати продовження, змусивши ЄС повернути кошти Росії.

Також Reuters пише, що безстрокове замороження має переконати Бельгію підтримати план Європейського Союзу щодо використання російських коштів для надання Україні кредиту обсягом до €165 млрд для покриття бюджетних потреб у 2026−2027 роках.

Європейська рада має зібратися 18 грудня, щоб фіналізувати деталі репараційного кредиту та вирішити решту проблем. Зокрема, йдеться про гарантії для Бельгії від усіх держав-членів, аби вона не залишилася сама оплачувати можливий рахунок у разі успішного позову Москви.
Это хороший шаг.
Только лучше было процитировать оригинальное сообщение Reuters, где объясняется, что значит "безстрокове замороження".
Украина должна будет погасить этот кредит только после того, как Россия выплатит Киеву компенсацию за военный ущерб, что фактически делает этот кредит грантом, который авансирует будущие репарационные платежи России.
Посмотрим поможет ли это убедить Бельгию использовать эти деньги для репарационного кредита.
Ждать осталось меньше недели, до 18 числа.
Лидеры стран ЕС – Европейский совет – должны собраться 18 декабря, чтобы завершить согласование деталей репарационного займа и решить оставшиеся проблемы, в том числе гарантии от всех правительств стран ЕС для Бельгии, что она не останется одна с оплатой счета в случае, если потенциальный иск Москвы окажется успешным.

https://www.reuters.com/business/finance/eu-set-indefinitely-freeze-russian-assets-removing-obstacle-ukraine-loan-2025-12-12/
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 16:30

  pesikot написав:Одеська область була під однією з найбільших атак РФ – є перебої з електрикою
ОНОВЛЕНО. Одеська область пережила одну з наймасованіших повітряних атак РФ – впродовж ночі окупанти пошкодили об'єкти цивільного призначення, енерго- та промислової інфраструктури, повідомив Кіпер о 09:03.


Після атаки РФ в Одесі зупинили роботу трамваїв і тролейбусів, скасовано рух приміських поїздів
"Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилися всі тягові підстанції міста, робота трамваїв та тролейбусів тимчасово призупинена", – написав Лисак у Telegram.

У більшій частині Одеси нема тепло- та водопостачання. Цілодобово працюють пункти незламності, також підзарядити гаджети можна в магазинах торгових мереж "Таврія-В", "Обжора", "Точка", "Копійка", "Сільпо".

Лікарні Одеси переведено на автономну роботу від альтернативних джерел живлення, забезпечено запас води та палива.


Через атаку РФ на Одещині та Миколаївщині – значні відключення, а на Херсонщині – повний блекаут
"Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку, зокрема, на енергетичну інфраструктуру південних областей України. Внаслідок цього – на ранок знеструмлена значна кількість споживачів на Одещині (включно з частиною міста Одеса) та Миколаївщині. Правобережна частина Херсонщини знеструмлена повністю", – йдеться у дописі.


От які "гарні" були менти, так до фіга дописів ...

А ось про це написали fler, prodigy та я доповнив ...

Не можу зрозуміти, навіщо постити те, що з новин і так усім відомо.
Краще напиши про щось хороше - блекаут у москві, кілометрові черги за пальним на росії та інші результати роботи наших фламінгів.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 16:33

  Schmit написав:
  pesikot написав:Одеська область була під однією з найбільших атак РФ – є перебої з електрикою
ОНОВЛЕНО. Одеська область пережила одну з наймасованіших повітряних атак РФ – впродовж ночі окупанти пошкодили об'єкти цивільного призначення, енерго- та промислової інфраструктури, повідомив Кіпер о 09:03.


Після атаки РФ в Одесі зупинили роботу трамваїв і тролейбусів, скасовано рух приміських поїздів
"Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилися всі тягові підстанції міста, робота трамваїв та тролейбусів тимчасово призупинена", – написав Лисак у Telegram.

У більшій частині Одеси нема тепло- та водопостачання. Цілодобово працюють пункти незламності, також підзарядити гаджети можна в магазинах торгових мереж "Таврія-В", "Обжора", "Точка", "Копійка", "Сільпо".

Лікарні Одеси переведено на автономну роботу від альтернативних джерел живлення, забезпечено запас води та палива.


Через атаку РФ на Одещині та Миколаївщині – значні відключення, а на Херсонщині – повний блекаут
"Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку, зокрема, на енергетичну інфраструктуру південних областей України. Внаслідок цього – на ранок знеструмлена значна кількість споживачів на Одещині (включно з частиною міста Одеса) та Миколаївщині. Правобережна частина Херсонщини знеструмлена повністю", – йдеться у дописі.


От які "гарні" були менти, так до фіга дописів ...

А ось про це написали fler, prodigy та я доповнив ...

Не можу зрозуміти, навіщо постити те, що з новин і так усім відомо.

Тобі не приємно коли про це нагадують ? ...
Чому ?

То хто там хоче миру ? Не підкажешь ?

До миру через обстріли ...
До кохання через згвалтування ...
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

hxbbgaf написав:Знущаються зі старих людей як хочуть. Дали пенсіонерам ту 1000, так не дали субсидію. Люди одразу ту 1000 платять за комуналку, так їм на пошті рахують комісію 15 гривен за кожен копійчаний платіж у кілька гривень! Люди не знають, платять частину кожного платежу і за кожен нараховують і з кожного гривень 200 йде комісія на рівному місці, щоб смілянський отримував зарплатню мільйон на місяць! Отака влада..
Сто років на пошті комісія, вже як можуть кажуть валіть звідти, є купа способів оплатити комунальні безкоштовно, шо ви претеся на ту пошту - ні, треба страдать і скиглить
Faceless
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 16:48

  katso написав:О, Беларусь снова рукопожата 🤣 Это вам не Каддафи и не Садам. Из тлг:

США снимают санкции с белорусского калия, сообщает агентство Белта со ссылкой на спецпосланника США по Беларуси Джона Коула.

"Мы их снимаем сейчас, - заявил Джон Коул. - По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься".

США ввели санкции против государственного предприятия "Беларуськалий" в августе 2021 года.

Отметим, что калий до введения санкций был главным экспортным товаром Беларуси. На него приходилось более 20% всего экспорта из страны.

Также Беларусь занимала 20% всего мирового рынка калийных удобрений.

в диктатурах все без змін. як зажди міняємо людей на економічні преференції. срср міняв євреїв на пшеницю, Біларусь - на калій.
Лукашенко звільнив 123 політв'язнів, серед них Марія Колеснікова та п’ятеро українців
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко звільнив з тюрем 123 політв'язнів, серед яких одна з найвідоміших білоруських опозиціонерок Марія Колеснікова, а також п’ятеро громадян України.

Про звільнення 123 людей з білоруських тюрем, серед яких Марія Колеснікова повідомив Telegram-канал NEXTA.

Також цей Telegram-канал повідомив, що серед звільнених політв'язнів — лауреат Нобелівської премії миру Олесь Біляцький та екскандидат у президенти Білорусі Віктор Бабарико.

Про те, що серед звільнених сьогодні білоруських політв'язнів є п’ятеро громадян України, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 16:55

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
так підстанції в місті і тилу не військові цілі, особливо аж двадцять штук. від обстрілів НПЗ на Раші падає експорт, а від обстрілів енергетики може настати гуманітарна катастрофа - особливо якщо будуть морози. ви це чудово розумієте, й руські це теж розуміють - але продовжують гатити - бо в них немає інших аргументів.

різниця в наслідках для населення. розвинені країни не роблять геноцид цивільного населення. й дуже дивно, що різні ліваки волають про Ізраїль, а про України теж раптова сліпота. за вашою логікою ЛАД - Ізраіль теж просто наводить порядок та нищить терористів та злочинців. як й в Бразилії. як й в Венесуелі...

Вы ничего не путаете?
"різні ліваки" как раз выступают против Израиля и осуждают его за Газу.
И уничтожение энергетической инфраструктуры обеспечивает невозможность работы промышленности, в т.ч. оборонной.

так я й кажу - ліваки розповідають про звірства Ізраілю, але не бачать цього в Україні...

не треба за руських виправдовуватися. в першу чергу в нас страждає населення, й мета цього саме така. не бачити цього - таке собі, бачити, але не визнавати... середня промисловість нормально й на генераторах тягне у військовий час. знищення підстанції біля оборонного заводу це одне. свідома спроба влаштувати блекаут по всій країні - це зовсім інше.

якщо скинути ядерну бомбу це теж зашкодить роботі промисловості, ба більше її знищить. але не скидають, бо це геноцид. як й свідоме влаштування блекауту зимою. краще вже мовчить...
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 16:59

  Hotab написав:ЛАД
Когда Хантер или кто другой врёт, с эти можно и нужно спорить и это надо опровергать.

Ні, не потрібно. Бо він бреше не тому, що так думає чи чогось не знає і йому начебто треба щось пояснювати . Думаєте він не знає про катування військових в полоні? Але це заперечує. Думаєте йому тут не пояснювали про викрадення , увʼязнння і знищення на окупованих тих, хто посмів щось сказати проти окупантів? Знає, але знов каже «а в другіх гарадах не убівалі».
Думаєте він не знає як в Херсоні дрони нищать всі цивільні автомобілі без розбору, а часто навіть пенсіонерів які пішки йдуть до магазину? Все знає і розказує про хорошіх руських,
Він провокує , а російських тролів годувати нема сенсу. Їм є сенс відповідати лише з метою вивести їх на камінг-аут і подальший довгий гарний бан. На пару тижнів. Як це було з «СВО» та іншими моментами, де він качав зраду тут.

а головне - ху_нтер оскаржує все, де його викривають... гадаю за зловживання скаргами треба впроваджувати покарання...
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 17:03

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Но если это правда, то явно противоречит утверждениям "некоторых товарищей" о "генетической агрессивности и зверстве" россиян вообще и русских, в частности.

Третье сообщение там тоже интересное и хорошо демонстрирует нашу незалежність.

а хто таке пише, окрім вас ЛАД? я такого не писав. 8)
Если вы такого не писали, то почему среагировали на это?
Я ваш ник не называл. :)

ви кажете, що дехто таке пише - й я питаю, хто саме?

щось схоже було, коли ви писали про азійську орду, й я це процитував - знайдіть 10 відмінностей від руських в Бучі...
Shaman
