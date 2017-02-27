Додано: Суб 13 гру, 2025 15:04



mof.gov.ua

Загальні витрати бюджету у 2024 році сягали близько $57.5 млрд (всі джерела фінансування разом — власні надходження + внутрішні запозичення + зовнішнє фінансування). https://www.kyivpost.com/post/44905

Оцінка частки зовнішньої допомоги у бюджеті-2024: ≈ $41 млрд / $57.5 млрд ≈ 71%....

Орієнтовна частка зовнішнього фінансування у бюджеті-2025: ~близько 60–65% Україна у 2024 році отримала понад $41 млрд зовнішнього фінансування для держбюджету (гранти, пільгові кредити та інше міжнародне фінансування від донорів).mof.gov.uaЗагальні витрати бюджету у 2024 році сягали близько $57.5 млрд (всі джерела фінансування разом — власні надходження + внутрішні запозичення + зовнішнє фінансування).....

зараз всі думки\прогнози та аналіз щодо курсу повністю не доцільні, тому що курс визначається виключно політикою, якщо вже уточнювати то політикою Європи та США щодо України.ті крихти які ми експортуємо це крихтитак я опублікував данні які знайшов AI, але він взяв їх з публічних відкритих джерел чим зекономив мені годину часу на пошуки .тому при такій залежностівесь аналіз буде зводитися до політичних бажань сильних світу цього, а читати думки ніхто не вміє та інсайтів від Ватикану\Трампа чи сірих кардиналів ніхто не опублікує, а якщо опублікує то буде запльований закиданий тапками та таврований любителем теорій світових змовЯкщо подумати ширше то питання в тому як довго та в яких обсягах Європа ( та інші сильні світу цього) зможуть\захочуть утримувати Україну . А далі розбіг сценаріїв настільки великий, що не обмежується поведінкою НБУ ( начеб то незалежного органу) та начеб то незалежною Українською владою. В нас немає реального суверенітету, влада може спробувати зіграти в такий сценарій, якщо схильна до суїциду, але сподіваюсь до цього не дійде. Саме тому в цю гілку, як і на цей форум я останнім часом не заходив. Бо все вирішується не логікою і не фінансовим аналізом . Звісно можна перейти на рівень вище і почати аналізувати економіку ЄС, США та світову економіку загалом, алевсе це розбивається об політичну волю сильних світу цьогоТут сценарії від: "та ну його хай самі потонуть" чи - " о ! а давайте зробимо тут нові Арабські емірати". Спостерігати за цим досить цікаво, так жити в такі часи теж досить цікаво хоч і небезпечно