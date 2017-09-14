ЛАД написав:Hotab Забыл. Немного допишу. Донаты нужны. Особенно это было важно в начале войны. Но эти средства не сравнимы с затратами государства на войну. Как пишет будивельник, очень маленький %.
Три найбільших фонди 2022 рік: За перший рік війни найбільші фонди зібрали близько 34 млрд грн (включно з пожертвами на спецрахунок НБУ до травня). 2023 рік: За цей рік три найбільші фонди зібрали 18,7 млрд грн. 2024 рік: Фонди зібрали 24,1 млрд грн (United24 - 17,5 млрд, «Повернись живим» - 4,4 млрд, Притули - 2,1 млрд). Перші місяці 2025 року: Фонди зібрали 15,7 млрд грн є ще Банки (маленькі на конкретні потреби) їх розмір ПЕРЕВИЩУЄ суми трьох великих фондів Рекордні показники: У 2025 році українці пожертвували більше на індивідуальні збори, ніж за весь попередній рік (32,47 млрд грн проти ~19 млрд грн фондами)
ПС Є ще ГО Справа громад+ Фонд Порошенко -вони суми не публікують а перераховувати сотні одиниць техніки мені влом... але в рік думаю що 2 млрд ГО Справа Громад і 2 млрд Фонд Порошенко... Ще є допомога своєю працею яка ніде не враховується , бо на цю допомогу НІХТО не збирає.... Якщо великі фонди =1 , маленькі банки=2 , то приватні роботи=3 Таким чином 2022 рік 34+68+102=200млрд грн 2023 рік 19+38+57=114 млрд грн 2024 рік 24+48+72=144млрд грн проекція через три місяці 2025 на 2025 16*4+32*4+48*4=380млрд грн
Расчёт непонятный. С первой частью ясно. Цифры не проверял, но допустим, что всё верно. А вот откуда цифры во второй части?
Важко пояснити глухому - що написав Моцарт Сліпому-що намалював Мікеланджело Совку- як донатять.... 1 По Великим фондам-як я розумію все зрозуміло , тим паче що цифри вони викладають 2 По ГО Справа Громад і Фонд Порошенка- там складніше , бо вони не викладають данні у грошовому вимірі, зате викладають данні по штучно що і коли... 3 По тому що в останній час населення поклало на Банки Монобанку в 2 рази більше ніж у великі фонди -звітував Монобанк. Хто хоче той знайде 4 По тому який обєм донатів не проходить через фінансову складову (тобто на них не оголошуються збори ) але запити військових закриваються я можу судити внаслідок доступності до звітності кількох малих Фондів і можливості порівняння сум які в цих фондах проходять через МОНО банки і обєми постачання в ЗСУ або на прифронтові території.
От і виходить Перший стовпчик - інформація є Другий стовпчик(коефіцієнт ДВА) це порівняння з першим стовпчиком і данними донатів на Монобанки Третій стовчик-я там вказав коефіцієнт ТРИ , в реалі по тій інформації що в мене-там коефіцієнт ПЯТЬ... Тобто вартість поставок в ЗСУ і прифронтові зони (а також госпіталі і тому подібні реабілітаційні засоби) - разів в 5 перевищують донати у великі фонди...
Але совок то не повірить він же особисто вважає що йому пенсію недоплачують і життя погіршують опираючись планам пуйла....
pesikot написав:От які "гарні" були менти, так до фіга дописів ...
А ось про це написали fler, prodigy та я доповнив ...
Не можу зрозуміти, навіщо постити те, що з новин і так усім відомо.
Тобі не приємно коли про це нагадують ? ... Чому ?
Приємно буде читати новину як фламінги вщент рознесли ТЕЦи у москві у відповідь на енергетичний терор України чи завод шахідів в єбалузі. А коли країна щодня гине під ударами і адекватно відповісти ворогу не може, щодня втрачає людей, території..., радіти цьому може тільки недоумок.
pesikot написав:То хто там хоче миру ? Не підкажешь ?
Підказую. Трамп точно хоче. Пу хоче на своїх жорстких умовах які були менш жорсткими ще у квітні цього року. Євролідори не хочуть взагалі, бо вони наступні. Ну а Зе не хоче увійти в історію, як президент, завдяки якому країна втратила найбільше територій, краще ще пару років попотужнічати, а там "якось воно буде".
pesikot написав:До миру через обстріли ... До кохання через згвалтування ...
У кацапів своя викривлена логіка і реальність, пора би це вже зрозуміти після перегляду сотень відео Казанського.
ЛАД написав:.. Но если это правда, то явно противоречит утверждениям "некоторых товарищей" о "генетической агрессивности и зверстве" россиян вообще и русских, в частности. Третье сообщение там тоже интересное и хорошо демонстрирует нашу незалежність.
а хто таке пише, окрім вас ЛАД? я такого не писав.
Провести ГЕНЕТИЧНІ зміни так щоб вони ще й закріпились... - треба сотні років.. А от з нормалих людей зробити моральних ур_од_ів.. тут в Совку виявилось що треба якихось пару десятків років... І що найцікавіше.. Совка вже три десятки років нема а виховані ним ур-оди - навіть на цих сторінках пишуть.. Правда Лад?
В ответ на позор в Купянске русские, как обычно, решили отомстить гражданским - всю ночь бомбили котельные и подстанции в Одессе, которую их собственная пропаганда называет «русским городом».
Почти во всем городе нет тепла, света и воды. От чего в первую очередь, как обычно, страдают пенсионеры, дети и инвалиды. Злость за провал своей армии сорвали на невинных людях.
Такие теперь победы у русской армии.
а ЛАД каже, що такого, не бачить різниці...
й про Куп'янськ не хочуть нічого казати - але скільки розмов було про Покровськ...
А про не дадуть гроші... А тут раз і Єврокомісія в черговий раз підкидає свиню ладам... і приймає рішення згідно якого гроші педерації заблоковані в бельгії можуть бути повернені педерації ПІСЛЯ того як педерація заплатить за відновлення того що вона натворила...
ЛАД написав:.. Но если это правда, то явно противоречит утверждениям "некоторых товарищей" о "генетической агрессивности и зверстве" россиян вообще и русских, в частности. Третье сообщение там тоже интересное и хорошо демонстрирует нашу незалежність.
а хто таке пише, окрім вас ЛАД? я такого не писав.
Провести ГЕНЕТИЧНІ зміни так щоб вони ще й закріпились... - треба сотні років.. А от з нормалих людей зробити моральних ур_од_ів.. тут в Совку виявилось що треба якихось пару десятків років... І що найцікавіше.. Совка вже три десятки років нема а виховані ним ур-оди - навіть на цих сторінках пишуть.. Правда Лад?
І не тільки про ЛАДа мова ... Ще є Шуба з його "отбитыми пальцами всё подпишешь" Номерний фокс "ребята подъедуть" ... Та багато інших
"Я вітаю рішення Ради щодо нашої пропозиції продовжити замороження російських суверенних активів. Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал: доки триває ця жорстока агресивна війна, витрати для Росії зростатимуть", − повідомила президент Європейської комісії.
А оно каким боком к "ПІСЛЯ заплатить за відновлення" относится? -- там просто людям надоело каждые пол-года вопрос поднимать. Но как только Трамп свою deal получит - более чем уверен: еще раз они точно время на сборы найдут.