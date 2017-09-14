RSS
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 17:05

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Hotab
Забыл. Немного допишу.
Донаты нужны. Особенно это было важно в начале войны.
Но эти средства не сравнимы с затратами государства на войну.
Как пишет будивельник, очень маленький %.
Три найбільших фонди
2022 рік: За перший рік війни найбільші фонди зібрали близько 34 млрд грн (включно з пожертвами на спецрахунок НБУ до травня).
2023 рік: За цей рік три найбільші фонди зібрали 18,7 млрд грн.
2024 рік: Фонди зібрали 24,1 млрд грн (United24 - 17,5 млрд, «Повернись живим» - 4,4 млрд, Притули - 2,1 млрд).
Перші місяці 2025 року: Фонди зібрали 15,7 млрд грн
є ще Банки (маленькі на конкретні потреби) їх розмір ПЕРЕВИЩУЄ суми трьох великих фондів
Рекордні показники: У 2025 році українці пожертвували більше на індивідуальні збори, ніж за весь попередній рік (32,47 млрд грн проти ~19 млрд грн фондами)

ПС
Є ще ГО Справа громад+ Фонд Порошенко -вони суми не публікують а перераховувати сотні одиниць техніки мені влом... але в рік думаю що 2 млрд ГО Справа Громад і 2 млрд Фонд Порошенко...
Ще є допомога своєю працею яка ніде не враховується , бо на цю допомогу НІХТО не збирає....
Якщо великі фонди =1 , маленькі банки=2 , то приватні роботи=3
Таким чином
2022 рік 34+68+102=200млрд грн
2023 рік 19+38+57=114 млрд грн
2024 рік 24+48+72=144млрд грн
проекція через три місяці 2025 на 2025
16*4+32*4+48*4=380млрд грн
Расчёт непонятный.
С первой частью ясно. Цифры не проверял, но допустим, что всё верно.
А вот откуда цифры во второй части?
Важко пояснити глухому - що написав Моцарт
Сліпому-що намалював Мікеланджело
Совку- як донатять....
1 По Великим фондам-як я розумію все зрозуміло , тим паче що цифри вони викладають
2 По ГО Справа Громад і Фонд Порошенка- там складніше , бо вони не викладають данні у грошовому вимірі, зате викладають данні по штучно що і коли...
3 По тому що в останній час населення поклало на Банки Монобанку в 2 рази більше ніж у великі фонди -звітував Монобанк.
Хто хоче той знайде
4 По тому який обєм донатів не проходить через фінансову складову (тобто на них не оголошуються збори ) але запити військових закриваються я можу судити внаслідок доступності до звітності кількох малих Фондів і можливості порівняння сум які в цих фондах проходять через МОНО банки і обєми постачання в ЗСУ або на прифронтові території.

От і виходить
Перший стовпчик - інформація є
Другий стовпчик(коефіцієнт ДВА) це порівняння з першим стовпчиком і данними донатів на Монобанки
Третій стовчик-я там вказав коефіцієнт ТРИ , в реалі по тій інформації що в мене-там коефіцієнт ПЯТЬ...
Тобто вартість поставок в ЗСУ і прифронтові зони (а також госпіталі і тому подібні реабілітаційні засоби) - разів в 5 перевищують донати у великі фонди...

Але совок то не повірить
він же особисто вважає що йому пенсію недоплачують і життя погіршують опираючись планам пуйла....
budivelnik
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 17:11

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:От які "гарні" були менти, так до фіга дописів ...

А ось про це написали fler, prodigy та я доповнив ...

Не можу зрозуміти, навіщо постити те, що з новин і так усім відомо.

Тобі не приємно коли про це нагадують ? ...
Чому ?

Приємно буде читати новину як фламінги вщент рознесли ТЕЦи у москві у відповідь на енергетичний терор України чи завод шахідів в єбалузі. А коли країна щодня гине під ударами і адекватно відповісти ворогу не може, щодня втрачає людей, території..., радіти цьому може тільки недоумок.
  pesikot написав:То хто там хоче миру ? Не підкажешь ?

Підказую. Трамп точно хоче. Пу хоче на своїх жорстких умовах які були менш жорсткими ще у квітні цього року. Євролідори не хочуть взагалі, бо вони наступні. Ну а Зе не хоче увійти в історію, як президент, завдяки якому країна втратила найбільше територій, краще ще пару років попотужнічати, а там "якось воно буде".
  pesikot написав:До миру через обстріли ...
До кохання через згвалтування ...

У кацапів своя викривлена логіка і реальність, пора би це вже зрозуміти після перегляду сотень відео Казанського.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 17:14

  Shaman написав:
  ЛАД написав:..
Но если это правда, то явно противоречит утверждениям "некоторых товарищей" о "генетической агрессивности и зверстве" россиян вообще и русских, в частности.
Третье сообщение там тоже интересное и хорошо демонстрирует нашу незалежність.

а хто таке пише, окрім вас ЛАД? я такого не писав. 8)
Провести ГЕНЕТИЧНІ зміни так щоб вони ще й закріпились... - треба сотні років..
А от з нормалих людей зробити моральних ур_од_ів.. тут в Совку виявилось що треба якихось пару десятків років...
І що найцікавіше..
Совка вже три десятки років нема
а виховані ним ур-оди - навіть на цих сторінках пишуть..
Правда Лад?
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 17:17

  Shaman написав:
  pesikot написав:Денис Казанський
В ответ на позор в Купянске русские, как обычно, решили отомстить гражданским - всю ночь бомбили котельные и подстанции в Одессе, которую их собственная пропаганда называет «русским городом».

Почти во всем городе нет тепла, света и воды. От чего в первую очередь, как обычно, страдают пенсионеры, дети и инвалиды. Злость за провал своей армии сорвали на невинных людях.

Такие теперь победы у русской армии.
а ЛАД каже, що такого, не бачить різниці...

й про Куп'янськ не хочуть нічого казати - але скільки розмов було про Покровськ...
А про не дадуть гроші...
А тут раз і Єврокомісія в черговий раз підкидає свиню ладам... і приймає рішення згідно якого гроші педерації заблоковані в бельгії можуть бути повернені педерації ПІСЛЯ того як педерація заплатить за відновлення того що вона натворила...
budivelnik
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 17:23

  budivelnik написав:А тут раз і Єврокомісія в черговий раз підкидає свиню ......

А ссылка на новость - а не собственная интерпритация - есть? ;)
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 17:25

  Schmit написав:
  pesikot написав:То хто там хоче миру ? Не підкажешь ?

Підказую. Трамп точно хоче.

Хоче ? а чому нічого не робить, а лише язиком ляпає ...

Як там "за 24 години" ...
Скільки разів він дзвонив Путіну ? )

  Schmit написав: Пу хоче на своїх жорстких умовах які були менш жорсткими ще у квітні цього року.

Обстрілючі ...

Саме так ?
  Schmit написав:
  pesikot написав:До миру через обстріли ...
До кохання через згвалтування ...

У кацапів своя викривлена логіка і реальність, пора би це вже зрозуміти після перегляду сотень відео Казанського.

То чого ти не розумієшь, що Путін не хоче миру ? )

Що тобі заважає ?
Відсутність мізків ? Любов до Путіна ? Ненавість до України ?
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 17:28

  budivelnik написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:..
Но если это правда, то явно противоречит утверждениям "некоторых товарищей" о "генетической агрессивности и зверстве" россиян вообще и русских, в частности.
Третье сообщение там тоже интересное и хорошо демонстрирует нашу незалежність.

а хто таке пише, окрім вас ЛАД? я такого не писав. 8)
Провести ГЕНЕТИЧНІ зміни так щоб вони ще й закріпились... - треба сотні років..
А от з нормалих людей зробити моральних ур_од_ів.. тут в Совку виявилось що треба якихось пару десятків років...
І що найцікавіше..
Совка вже три десятки років нема
а виховані ним ур-оди - навіть на цих сторінках пишуть..
Правда Лад?

І не тільки про ЛАДа мова ...
Ще є Шуба з його "отбитыми пальцами всё подпишешь"
Номерний фокс "ребята подъедуть" ...
Та багато інших
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 17:36

  _hunter написав:
  budivelnik написав:А тут раз і Єврокомісія в черговий раз підкидає свиню ......

А ссылка на новость - а не собственная интерпритация - есть? ;)
https://x.com/vonderleyen/status/1999538173437677963
https://www.unian.ua/economics/finance/yes-priynyav-rishennya-pro-bezstrokove-zamorozhennya-rosiyskih-aktiviv-wp-13224633.html
У Євросоюзі ухвалили рішення про безстрокове замороження російських активів, відкривши шлях для репараційного кредиту для нашої країни. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"‎Я вітаю рішення Ради щодо нашої пропозиції продовжити замороження російських суверенних активів. Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал: доки триває ця жорстока агресивна війна, витрати для Росії зростатимуть"‎, − повідомила президент Європейської комісії.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 17:42

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:А тут раз і Єврокомісія в черговий раз підкидає свиню ......

А ссылка на новость - а не собственная интерпритация - есть? ;)
https://x.com/vonderleyen/status/1999538173437677963
https://www.unian.ua/economics/finance/yes-priynyav-rishennya-pro-bezstrokove-zamorozhennya-rosiyskih-aktiviv-wp-13224633.html
У Євросоюзі ухвалили рішення про безстрокове замороження російських активів

А оно каким боком к "ПІСЛЯ заплатить за відновлення" относится? :shock:
-- там просто людям надоело каждые пол-года вопрос поднимать. Но как только Трамп свою deal получит - более чем уверен: еще раз они точно время на сборы найдут.
