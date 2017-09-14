В ответ на позор в Купянске русские, как обычно, решили отомстить гражданским - всю ночь бомбили котельные и подстанции в Одессе, которую их собственная пропаганда называет «русским городом».
Почти во всем городе нет тепла, света и воды. От чего в первую очередь, как обычно, страдают пенсионеры, дети и инвалиды. Злость за провал своей армии сорвали на невинных людях.
Такие теперь победы у русской армии.
а ЛАД каже, що такого, не бачить різниці...
й про Куп'янськ не хочуть нічого казати - але скільки розмов було про Покровськ...
А про не дадуть гроші... А тут раз і Єврокомісія в черговий раз підкидає свиню ладам... і приймає рішення згідно якого гроші педерації заблоковані в бельгії можуть бути повернені педерації ПІСЛЯ того як педерація заплатить за відновлення того що вона натворила...
"Я вітаю рішення Ради щодо нашої пропозиції продовжити замороження російських суверенних активів. Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал: доки триває ця жорстока агресивна війна, витрати для Росії зростатимуть", − повідомила президент Європейської комісії.
А оно каким боком к "ПІСЛЯ заплатить за відновлення" относится? -- там просто людям надоело каждые пол-года вопрос поднимать. Но как только Трамп свою deal получит - более чем уверен: еще раз они точно время на сборы найдут.
Shaman написав: збили на смерть дитину - це велика трагедія. але цю ситуацію викручують
я так й знав - митниця святе. корупція є там? є. змінювати треба? треба. пропонуй як. не можеш пропонувати, будуть робити інші, як вони це бачать. й не треба мені розповідати, що красти будуть ВСІ. я неодноразово казав - не ВСІ, тут кожен по собі рівняє. в багатьох країнах це подолали, й ми можемо - питання не в людях, а в усталених про
будуєте арканар в Україні ви. То кажеш треба віддати митницю під іноземний контроль щоб був суверенітет України?) Бо іноземці красти не будуть? Шо ви брехуни там подолали? Ви навіть призов не можете організувати так щоб не було корупції. Точніше ви його спецом організували для корупції. А поліція всю цю хрєнь прикриває. Не треба мені лапшити про реформи, крадуть в десятеро більше від януковича. Є факт що поліцейська машина збила матір з маленькою дитиною на пішохідному переході. Ніхто не покараний. Шо ще там викручувати? Водія і напарника в тюрму. Їх начальство копняком під сраку з органів. Все. І не тринди мені як ви за 11 років подолали корупцію.
Shaman написав: збили на смерть дитину - це велика трагедія. але цю ситуацію викручують
я так й знав - митниця святе. корупція є там? є. змінювати треба? треба. пропонуй як. не можеш пропонувати, будуть робити інші, як вони це бачать. й не треба мені розповідати, що красти будуть ВСІ. я неодноразово казав - не ВСІ, тут кожен по собі рівняє. в багатьох країнах це подолали, й ми можемо - питання не в людях, а в усталених про
будуєте арканар в Україні ви.
Арканар - дійсно ?
Оцей висір псевдофантастів Стругацьких ..
Як ти совок любишь, всією душею ) Ти лише народився на Буковині, а думками весь на Московії
Banderlog написав:Є факт що поліцейська машина збила матір з маленькою дитиною на пішохідному переході. Ніхто не покараний.
Ніхто не покараний ? ... За трійками сумуєшь ? ... Щоб швидко покарати ...
Ти б так би переймався за одеситів ... Що московити не покарані за цей злочин ... Але мовчишь ... як мовчав, коли московити обстрілювали церкви
PS. Ти так і не відповів про ментів, які п"яними їздили. Сам знаешь, що їздили п"яними. Але промовчав Для тебе - промовчав, то і не було
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 13 гру, 2025 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:збили на смерть дитину - це велика трагедія. але цю ситуацію викручують
я так й знав - митниця святе. корупція є там? є. змінювати треба? треба. пропонуй як. не можеш пропонувати, будуть робити інші, як вони це бачать. й не треба мені розповідати, що красти будуть ВСІ. я неодноразово казав - не ВСІ, тут кожен по собі рівняє. в багатьох країнах це подолали, й ми можемо - питання не в людях, а в усталених про
будуєте арканар в Україні ви. То кажеш треба віддати митницю під іноземний контроль щоб був суверенітет України?) Бо іноземці красти не будуть? Шо ви брехуни там подолали? Ви навіть призов не можете організувати так щоб не було корупції. Точніше ви його спецом організували для корупції. А поліція всю цю хрєнь прикриває. Не треба мені лапшити про реформи, крадуть в десятеро більше від януковича. Є факт що поліцейська машина збила матір з маленькою дитиною на пішохідному переході. Ніхто не покараний. Шо ще там викручувати? Водія і напарника в тюрму. Їх начальство копняком під сраку з органів. Все. І не тринди мені як ви за 11 років подолали корупцію.
таки не знаєш, хто зробив "освобожденный Арканар" іронія...
я кажу лише про те, що треба подолати корупцію на митниці, й зупинити цей потік контрабанди. як саме - нехай думають навчені люди.
так відразу в тюрму - тобто слідство, суд - то зайві речі. гарну країну ти хочеш побудувати - й напевне вважаєш, що саме ти будеш вирішувати кого саджати. проходили це вже... після суду скажемо, чи був хтось покараний - якщо ти ще до того часу будеш про це пам'ятати, бо хайпу вже не буде. й до речі, а напарника за що в тюрму??? бо так хочеться?
звільнення керівництва - є такий механізм. але щось я такого не пам'ятаю такого й за Яника. викинув би Захарченко копняком після побиття студентів - може й виграв би другий термін. до речі, коли намагалися мутити після того, як кортеж Ярославського збив людину насмерть, - таки начальника обласного МВС копняком того. але такі випадки ти ж не наводиш - бо не співпадає з тим, що ти розповідаєш.
крадуть вдесятеро більше - це маячня. того, що була при Янику ми вже не досягнемо. корупція звісно не подолана, але вже не така тотальна. а в тебе точно якусь кормушку забрали - чого ти й казишся...