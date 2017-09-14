Schmit написав:З росією є умови, оприлюднені через Трампа, так, важкі і принизливі. Така реальність, ось так допокращували перемовні позиції. Можна ще продовжити "покращувати", приблизно зрозуміло, що з того вийде.
Росія хоче миру ? Ти ніяк не хочешь відповісти на просте питання ? так чи ні ?
Якщо "так", то як це з обстрілом Одеси корелює ?
PS. Скажу тобі те, що ти не здатен зрозуміти (як і багато хто) - якщо хочуть миру, то не обстрілюють. А припиняють обстріли
РФ хоче лише на своїх умовах, які стають все жорсткішими. Чому обстрілює - передивись останні відео Славка щоб зрозуміти елементарне. Питання в іншому, чому євролідори не хочуть миру на ніяких умовах взагалі? Вони своїм базіканням відвернули Зе від прийнятних умов у квітні і в результаті ми маємо сьогодні більш жорсткі умови.
"Тимчасово окупований Крим ввечері у суботу, 13 грудня, перебуває під комбінованою атакою. Сотні безпілотників та ракети летять до півострова, а у російських Z-пабліках справжня паніка, там бояться довгих "Нептунів" і тремтять заздалегідь. Ракети летять з боку Одеси, де ворог напередодні влаштував блекаут у місті. Тож, відповідь за обстріл міста не забарилася. Перші вибухи вже пролунали у низці міст півострова, починаючи від Феодосії та військового летовища "Кіровське" і аж до Севастополя. На російських окупантів чекає справжня, пекельна ніч.
Про комбіновану атаку на Крим повідомляють моніторингові канали та паблік "Кримський вітер". Окупанти добряче метушаться, адже у небо вже здійнялась військова авіація та працює недолуге російське ППО."