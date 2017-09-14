Яка мета твоєї брехні?
просто тролити. тролити та провокувати. тому - не звертати увагу, сенсу там нуль...
а ще скаржитися - абіжають маленького ху_нтера
"Тимчасово окупований Крим ввечері у суботу, 13 грудня, перебуває під комбінованою атакою. Сотні безпілотників та ракети летять до півострова, а у російських Z-пабліках справжня паніка, там бояться довгих "Нептунів" і тремтять заздалегідь. Ракети летять з боку Одеси, де ворог напередодні влаштував блекаут у місті. Тож, відповідь за обстріл міста не забарилася. Перші вибухи вже пролунали у низці міст півострова, починаючи від Феодосії та військового летовища "Кіровське" і аж до Севастополя. На російських окупантів чекає справжня, пекельна ніч.
Про комбіновану атаку на Крим повідомляють моніторингові канали та паблік "Кримський вітер". Окупанти добряче метушаться, адже у небо вже здійнялась військова авіація та працює недолуге російське ППО."
Прочитал, и как-то аж проникся. Особенно понравилась фраза про "недолуге ППО".
Рекомендую на ночь читать такое, а не всякие телеграмм-каналы, которые только сеют зраду и ипсо.
Спочатку сам обирає сміттєсайти, а потім приходить нам розказати «ги-ги, диви що вони пишуть».
Мені таке не пишуть.
