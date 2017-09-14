RSS
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 11:27

  Бетон написав:Видел протокол по голове гос службы (название не напишу, это не так важно), который установил себе размер премии, внимание 1000% !!!, тысячу процентов.

Так что, Бигор, тебя не должно возмущать то, что лендлорды не готовы платить 23%

Не указуй мудилко що мене має "возмущьять" чи ні.
Не плати, тобі і твоїм дітям жити в цій країні. З одніє сторони ти плачешся що війська РФ все ближче до твоїх активів і що мобілізують людей з твоїх бригад (тебе - ні), з іншої платиш хабарі ТЦК щоб відмазатись і не бажаєш платити податків з надприбутків.
BIGor
2
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 11:29

  katso написав:
  budivelnik написав:
  katso написав:В смысле не ехали? Минус 10 млн населения за период 1991-2022, все страны Балтии вместе взятые
Скільки разів тобі таблички перепису населення 1989 і 2001 року показувати?
В Україні що в 1989 що в 2001 як було 37+млн населення національністю УКРАЇНЕЦЬ - так і залишилось
А от чому в 1989 було 11 млн росіян а в 2001 стало 7+млн росіян - то ти в росіян питай чому вони повиїзжали.


Гы, в смысле "нам врут, население не уменьшилось"? У одного меня есть с десяток выехавших в тот период знакомых? А, я зрозумів вашу думку - це не рахується бо вони зросійщені! То чому ж можновладці тоді жаліються що працівників не вистачає, відкрийте їм кордони нехай усі виїдуть 🤣

Якщо, як пишуть патріоти, "не УКРАЇНЕЦЬ" (напр. "гагауз" згідно хотаба, чи "каракалпак" згідно номерного фокса), то можна офіційно і вільно покинути цю державу?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 гру, 2025 11:30, всього редагувалось 1 раз.
flyman
1
4
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Гы, в смысле "нам врут, население не уменьшилось"? У одного меня есть с десяток выехавших в тот период знакомых? А, я зрозумів вашу думку - це не рахується бо вони зросійщені! То чому ж можновладці тоді жаліються що працівників не вистачає, відкрийте їм кордони нехай усі виїдуть 🤣

Дивно, враховуючи, що Закарпаття в лідерах за еміграцією...
Дюрі-бачі
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 11:41

  katso написав:
  budivelnik написав:
  katso написав:В смысле не ехали? Минус 10 млн населения за период 1991-2022, все страны Балтии вместе взятые
Скільки разів тобі таблички перепису населення 1989 і 2001 року показувати?
В Україні що в 1989 що в 2001 як було 37+млн населення національністю УКРАЇНЕЦЬ - так і залишилось
А от чому в 1989 було 11 млн росіян а в 2001 стало 7+млн росіян - то ти в росіян питай чому вони повиїзжали.

Гы, в смысле "нам врут, население не уменьшилось"? У одного меня есть с десяток выехавших в тот период знакомых? А, я зрозумів вашу думку - це не рахується бо вони зросійщені! То чому ж можновладці тоді жаліються що працівників не вистачає, відкрийте їм кордони нехай усі виїдуть 🤣

серед моїх знайомих виїхати в ті часи -це поодинокі випадки. як наприклад євреї в Німеччину.

зменшилося населення - далі що? можна рухатися далі, можна згадувати, як воно колись було...
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 11:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Брехня, буде перехідний період чи "воєнний стан" з забороною ресурсу М 23-60 виїзжати. виїзжати.
Ясно що навіть підписання миру відразу кордон не відкриє...
Ясно що буде якийсь пеерхідний період в 30-100 днів
Але по суті
Війна закінчиться= Кордони відкриють
  BIGor написав:Кому будеш наливати алкоголь коли виїде твоя ЦА?
На відміну від паразита який може жити виключно за чужий рахунок - я можу жити за рахунок СВОЄЇ праці..
Тому
Якщо зменшиться кількість тих хто купує алкоголь/тютюн... в Державі зменшаться витрати на боротьбу з алкоголізмом і витрати на лікування хвороб повязаних з палінням і алкоголем...
Якщо зменшиться кількість тих хто користується таксі... то це ж відбудеться також і з тимим хто надає послуги таксі....
Якщо зменшиться кількість тих хто вирощує хліб... то це ж автоматично зменшить кількість тих хто цей хліб їсть...

Тому
Повір , фахівець без роботи не залишиться (тим більше що разом з зменшенням ПОПИТУ на працю автоматично буде зменшуватись ПРОПОЗИЦІЯ праці.

Висновок
Паразити які чітко знають що вони паразити - переживають що кількість людей зменшиться і це автоматично зменшить їх кормрову базу
Всі інші(ті які живуть за рахунок створення ВВП) не переживають.
budivelnik
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:зменшилося населення - далі що?


Правильна відповідь - шукати того, хто профінансує його повернення.
Дюрі-бачі
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Кататися на горбу одних й тих же категорій громадян можна обмежений час. Потім вони займуть ворожу позицію. Точніше вже зайнял


спеціально для цього зробили правки в множинне громадянство
тепер ви разом з бігором сидячи під парасолькою НАТО зможете обирати в Українську владу фаріонствующих, турбонезламних єврооптимістів у помаранчевих штанішках
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:05

  UA написав:
  Banderlog написав:
  Господар Вельзевула написав:Та шкребуть, поглядите в телеге, прямо от дерева отдирают, в которое ухилянт вцепился.
И блопосты мобильные опять ставят и в Киеве и в Днепре.
Стараются, понимают как вам тяжело.

Нам ще півбіди.
Біда в гуляйполі і степногірську.
Но в нас в натяжку.
Щодо тих кого віддирають... в нас поповнення майже нема, а з тих кого привозять третина тікає на 3й день після того як їх мобілізували в воєнкоматі. Це щитайте ще і якийсь час їх везли... :lol:
Так шо особо не обнадьожуйтесь

Краще хай тікають, ніж нетронутий БК в полон заносять.
Можна просто ящики з патронами та АК лишати при відступі.
При такий схемі вийде економія на паливі, харчах та папері.

вирішив же агітувати відкрито? "здавайся, мі нічого не сделаєм"?...
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:06

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:зменшилося населення - далі що?

Правильна відповідь - шукати того, хто профінансує його повернення.

там де добре, й фінансувати не треба, й так лізуть через всі шпарини. тому треба створювати умови. СТВОРЮВАТИ, а не розповідати, що ВСЬО ПРОПАЛО...
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ам де добре, й фінансувати не треба, й так лізуть через всі шпарини. тому треба створювати умови. СТВОРЮВАТИ, а не розповідати, що ВСЬО ПРОПАЛО...

100% згідний з Вами. Але щоб створювати потрібні ресурси, яких в України нема.
Дюрі-бачі
1
