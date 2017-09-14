RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16163161641616516166>
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:школа економічної теорія будівельника
Муха
Є моя теорія-є твоя теорія
Є мій результат-є твій результат

Чия теорія краща
В того в кого кращий результат чи в того в кого гірший результат?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27520
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:це для турбо-патріотичних незламників, а для звичайних гречкосіїв (greczosijus vulgarus) де?


не прибідняйтеся
в Узбекистані іт-аутсорс розвивається семимильними кроками
накупите кавалірок в Нускусі, будет справжнім гречкосіям здавати
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4909
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Якщо зменшиться кількість тих хто купує алкоголь/тютюн... в році в Державі зменшаться витрати на боротьбу з алкоголізмом і витрати на лікування хвороб повязаних з палінням і алкоголем...
Якщо зменшиться кількість тих хто користується таксі... то це ж відбудеться також і з тимим хто надає послуги таксі....
Якщо зменшиться кількість тих хто вирощує хліб... то це ж автоматично зменшить кількість тих хто цей хліб їсть...

Не так зовсім, ви дуже ідеалізуєте і описуєте утопію. По факту після аннексії Криму, ДНР і ЛНР кількість держапарату в Україні не зменшилась прямо пропорційно. Так само і при теперішінй війні. Маємо всі ті ж 450 депутатів з їх помічниками, всі ті ж ОП, центральні органи МВД, АМКУ, Прокуратури, Мінстату, Конституційні суди, ФДМУ, СБУ, ДСО ітд, але кормова база значно зменшилась.

Тобто узагальнюючи наприклад держапарат при населенні в 51 млн складав умовно 1 млн.
То зараз при населенні 35 млн. держапарат складає 1,2 млн. (і це при більших їх апетитах ніж в 1991 році). Як думаєте, чи краще стало для ресурсу (кормової бази) тепер?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10404
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:54

  BIGor написав:
  budivelnik написав:Якщо зменшиться кількість тих хто купує алкоголь/тютюн... в Державі зменшаться витрати на боротьбу з алкоголізмом і витрати на лікування хвороб повязаних з палінням і алкоголем...
Якщо зменшиться кількість тих хто користується таксі... то це ж відбудеться також і з тимим хто надає послуги таксі....
Якщо зменшиться кількість тих хто вирощує хліб... то це ж автоматично зменшить кількість тих хто цей хліб їсть...
Не так зовсім, ви дуже ідеалізуєте і описуєте утопію. По факту після аннексії Криму, ДНР і ЛНС кількість держапарату не зменшилась прямо пропорційно. Так само і при теперішінй війні. Маємо всі ті ж 450 депутатів з їх помічниками, всі ті ж ОП, центральні органи МВД, АМКУ, Прокуратури, Мінстату, Конституційні суди, ФДМУ, СБУ, ДСО ітд, але кормова база значно зменшилась.
Я не утопію описую..
Я описую майбутнє тих хто ЗНАЄ що живе за чийсь рахунок..
І чим вища частка цього чийогось рахунку в їх житті - тим сильніше вони переживають.
Так при зменшенні кількості населення ДЕРЖАВА змушена буде компенсовувати ЗМЕНШЕННЯ доходів, але і РОЗХОДІВ також.
Просто виникнуть нюанси
Через 5 років виявиться що в школах надлишок місць в рази (народжувалось 2010-2020 по 300 000 дітей , а 2020-2025 по 150 000) , ніби й нічого страшного для тих населенних пунктів де 2 і більше школи... одну скоротили, так як частина вчителів цих двох шкіл виїхали....
А там де одна?
Точно так само це буде діяти з лікарнями і чиновниками....

Але
Може нехай ті хто розуміють що їх товари/послуги будуть не потрібні дуже швидко- приймають рішення про зміну свого життя? Нехай те що їм стане гірше - змусить їх шукати кращого життя?
чи може навантажимо тих хто тягне?

  BIGor написав:То зараз при населенні 35 млн. держапарат складає 1,2 млн.
Так в цьому 1,2 млн осіб
600 000 лікарі і інші медичні працівники
400 000 вчителі і інші працівники освіти
200 000 чиновники всіх мастей....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 14 гру, 2025 12:56, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27520
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:55

  fox767676 написав:
  flyman написав:це для турбо-патріотичних незламників, а для звичайних гречкосіїв (greczosijus vulgarus) де?


не прибідняйтеся
в Узбекистані іт-аутсорс розвивається семимильними кроками
накупите кавалірок в Нускусі, будет справжнім гречкосіям здавати

там нема узбецького моря
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41789
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Якщо назвете продукт при випуску якого буде зайнято 1% населення і який буде приносити 30+% ВВП - тоді й поговоримо

Можна Ваші приклади такого продукту? Хотілось би побачити.

Щодо нашого прикладу, при всіх тих проблемах 280 тис ІТ-шників (0,8% при населенні 35 млн) зробили ВВП на 4% в 2024 році. І це все при тому, що нема бронювання в ІТ і галузь взагалі непріоритетна для держави.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10404
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:56

база від корейця про Корею

  BIGor написав:
  budivelnik написав:Якщо зменшиться кількість тих хто купує алкоголь/тютюн... в році в Державі зменшаться витрати на боротьбу з алкоголізмом і витрати на лікування хвороб повязаних з палінням і алкоголем...
Якщо зменшиться кількість тих хто користується таксі... то це ж відбудеться також і з тимим хто надає послуги таксі....
Якщо зменшиться кількість тих хто вирощує хліб... то це ж автоматично зменшить кількість тих хто цей хліб їсть...

Не так зовсім, ви дуже ідеалізуєте і описуєте утопію. По факту після аннексії Криму, ДНР і ЛНР кількість держапарату в Україні не зменшилась прямо пропорційно. Так само і при теперішінй війні. Маємо всі ті ж 450 депутатів з їх помічниками, всі ті ж ОП, центральні органи МВД, АМКУ, Прокуратури, Мінстату, Конституційні суди, ФДМУ, СБУ, ДСО ітд, але кормова база значно зменшилась.

Тобто узагальнюючи наприклад держапарат при населенні в 51 млн складав умовно 1 млн.
То зараз при населенні 35 млн. держапарат складає 1,2 млн. (і це при більших їх апетитах ніж в 1991 році). Як думаєте, чи краще стало для ресурсу (кормової бази) тепер?

база від корейця про Корею
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41789
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:59

  BIGor написав:
  budivelnik написав:Якщо назвете продукт при випуску якого буде зайнято 1% населення і який буде приносити 30+% ВВП - тоді й поговоримо

Можна Ваші приклади такого продукту? Хотілось би побачити.

Щодо нашого прикладу, при всіх тих проблемах 280 тис ІТ-шників (0,8% при населенні 35 млн) зробили ВВП на 4% в 2024 році. І це все при тому, що нема бронювання в ІТ і галузь взагалі непріоритетна для держави.

АЕС, газова труба ...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41789
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 13:00

  BIGor написав:
  budivelnik написав:Якщо назвете продукт при випуску якого буде зайнято 1% населення і який буде приносити 30+% ВВП - тоді й поговоримо

Можна Ваші приклади такого продукту? Хотілось би побачити.

Щодо нашого прикладу, при всіх тих проблемах 280 тис ІТ-шників (0,8% при населенні 35 млн) зробили ВВП на 4% в 2024 році. І це все при тому, що нема бронювання в ІТ і галузь взагалі непріоритетна для держави.
1 Нафта в росії Норвегії і ОАЕ
2 Ще раз для розуміння...
Коли якась галузь дасть 30+% ВВП і при цьому в ній буде зайнято менше 1% працюючих... тоді зявиться математична модель в якій можна 80% створеного цим 1% перерозподілити на потреби інших і тоді цей перерозподіл буде мати якусь величину(вплив)

А 1% який створює 4%.... забрати 3/4 від створеного =3%.. це ні перерозподілити не вдасться та й хто буде працювати в 4 рази ефективніше якщо йому платять так само як неробам..

А от якщо в 1% який створює 30% ВВП - забати 80% =24% ВВП , то все одно цей 1% буде в 6 разів багатшим...
Таким чином і роздати є що і зацікавити є чим.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27520
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 13:05

  flyman написав:
  BIGor написав:
  budivelnik написав:Якщо назвете продукт при випуску якого буде зайнято 1% населення і який буде приносити 30+% ВВП - тоді й поговоримо

Можна Ваші приклади такого продукту? Хотілось би побачити.

Щодо нашого прикладу, при всіх тих проблемах 280 тис ІТ-шників (0,8% при населенні 35 млн) зробили ВВП на 4% в 2024 році. І це все при тому, що нема бронювання в ІТ і галузь взагалі непріоритетна для держави.
АЕС, газова труба ...
Ні АЕС ні Газова труба не приносять 30% ВВП
За транзит нам платили 3 млрд доларів +/- це 2% ВВП але були витрати на газ
АЕС генерує 50 млрд квт*год це десь 250млрд грн +/- 4% ВВП , але є витрати на будівництво/експлуатацію/консервацію
В атомній галузі працює 139000+/- осіб що становить 1+/-%
В газотранспортній працює 100000+/- осіб що становить 0,7+/-% від кількості працюючих в Україні

Як бачите ні айтішніки , ні атомники, ні газовики - не можуть бути дійною коровою якою є працівники натових галузей педерації, Норвегії і ОАЕ
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 14 гру, 2025 13:11, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27520
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 16163161641616516166>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, BIGor, Letusrock і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 169049
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 365554
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1059864
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.