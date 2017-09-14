|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:44
flyman написав:
школа економічної теорія будівельника
Муха
Є моя теорія-є твоя теорія
Є мій результат-є твій результат
Чия теорія краща
В того в кого кращий результат чи в того в кого гірший результат?
-
1
1
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:44
flyman написав:
це для турбо-патріотичних незламників, а для звичайних гречкосіїв (greczosijus vulgarus) де?
не прибідняйтеся
в Узбекистані іт-аутсорс розвивається семимильними кроками
накупите кавалірок в Нускусі, будет справжнім гречкосіям здавати
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:47
budivelnik написав:
Якщо зменшиться кількість тих хто купує алкоголь/тютюн... в році в Державі зменшаться витрати на боротьбу з алкоголізмом і витрати на лікування хвороб повязаних з палінням і алкоголем...
Якщо зменшиться кількість тих хто користується таксі... то це ж відбудеться також і з тимим хто надає послуги таксі....
Якщо зменшиться кількість тих хто вирощує хліб... то це ж автоматично зменшить кількість тих хто цей хліб їсть...
Не так зовсім, ви дуже ідеалізуєте і описуєте утопію. По факту після аннексії Криму, ДНР і ЛНР кількість держапарату в Україні не зменшилась прямо пропорційно. Так само і при теперішінй війні. Маємо всі ті ж 450 депутатів з їх помічниками, всі ті ж ОП, центральні органи МВД, АМКУ, Прокуратури, Мінстату, Конституційні суди, ФДМУ, СБУ, ДСО ітд, але кормова база
значно зменшилась.
Тобто узагальнюючи наприклад держапарат при населенні в 51 млн складав умовно 1 млн.
То зараз при населенні 35 млн. держапарат складає 1,2 млн. (і це при більших їх апетитах ніж в 1991 році). Як думаєте, чи краще стало для ресурсу (кормової бази) тепер?
2
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:54
BIGor написав: budivelnik написав:
Якщо зменшиться кількість тих хто купує алкоголь/тютюн... в Державі зменшаться витрати на боротьбу з алкоголізмом і витрати на лікування хвороб повязаних з палінням і алкоголем...
Якщо зменшиться кількість тих хто користується таксі... то це ж відбудеться також і з тимим хто надає послуги таксі....
Якщо зменшиться кількість тих хто вирощує хліб... то це ж автоматично зменшить кількість тих хто цей хліб їсть...
Не так зовсім, ви дуже ідеалізуєте і описуєте утопію. По факту після аннексії Криму, ДНР і ЛНС кількість держапарату не зменшилась прямо пропорційно. Так само і при теперішінй війні. Маємо всі ті ж 450 депутатів з їх помічниками, всі ті ж ОП, центральні органи МВД, АМКУ, Прокуратури, Мінстату, Конституційні суди, ФДМУ, СБУ, ДСО ітд, але кормова база
значно зменшилась.
Я не утопію описую..
Я описую майбутнє тих хто ЗНАЄ що живе за чийсь рахунок..
І чим вища частка цього чийогось рахунку в їх житті - тим сильніше вони переживають.
Так при зменшенні кількості населення ДЕРЖАВА змушена буде компенсовувати ЗМЕНШЕННЯ доходів, але і РОЗХОДІВ також.
Просто виникнуть нюанси
Через 5 років виявиться що в школах надлишок місць в рази (народжувалось 2010-2020 по 300 000 дітей , а 2020-2025 по 150 000) , ніби й нічого страшного для тих населенних пунктів де 2 і більше школи... одну скоротили, так як частина вчителів цих двох шкіл виїхали....
А там де одна?
Точно так само це буде діяти з лікарнями і чиновниками....
Але
Може нехай ті хто розуміють що їх товари/послуги будуть не потрібні дуже швидко- приймають рішення про зміну свого життя? Нехай те що їм стане гірше - змусить їх шукати кращого життя?
чи може навантажимо тих хто тягне?
BIGor написав:
То зараз при населенні 35 млн. держапарат складає 1,2 млн.
Так в цьому 1,2 млн осіб
600 000 лікарі і інші медичні працівники
400 000 вчителі і інші працівники освіти
200 000 чиновники всіх мастей....
1
1
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:55
fox767676 написав: flyman написав:
це для турбо-патріотичних незламників, а для звичайних гречкосіїв (greczosijus vulgarus) де?
не прибідняйтеся
в Узбекистані іт-аутсорс розвивається семимильними кроками
накупите кавалірок в Нускусі, будет справжнім гречкосіям здавати
там нема узбецького моря
1
4
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:55
budivelnik написав:
Якщо назвете продукт при випуску якого буде зайнято 1% населення і який буде приносити 30+% ВВП - тоді й поговоримо
Можна Ваші приклади такого продукту? Хотілось би побачити.
Щодо нашого прикладу, при всіх тих проблемах 280 тис ІТ-шників (0,8% при населенні 35 млн) зробили ВВП на 4% в 2024 році. І це все при тому, що нема бронювання в ІТ і галузь взагалі непріоритетна для держави.
2
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:56
BIGor написав: budivelnik написав:
Якщо зменшиться кількість тих хто купує алкоголь/тютюн... в році в Державі зменшаться витрати на боротьбу з алкоголізмом і витрати на лікування хвороб повязаних з палінням і алкоголем...
Якщо зменшиться кількість тих хто користується таксі... то це ж відбудеться також і з тимим хто надає послуги таксі....
Якщо зменшиться кількість тих хто вирощує хліб... то це ж автоматично зменшить кількість тих хто цей хліб їсть...
Не так зовсім, ви дуже ідеалізуєте і описуєте утопію. По факту після аннексії Криму, ДНР і ЛНР кількість держапарату в Україні не зменшилась прямо пропорційно. Так само і при теперішінй війні. Маємо всі ті ж 450 депутатів з їх помічниками, всі ті ж ОП, центральні органи МВД, АМКУ, Прокуратури, Мінстату, Конституційні суди, ФДМУ, СБУ, ДСО ітд, але кормова база
значно зменшилась.
Тобто узагальнюючи наприклад держапарат при населенні в 51 млн складав умовно 1 млн.
То зараз при населенні 35 млн. держапарат складає 1,2 млн. (і це при більших їх апетитах ніж в 1991 році). Як думаєте, чи краще стало для ресурсу (кормової бази) тепер?
база від корейця про Корею
1
4
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:59
BIGor написав: budivelnik написав:
Якщо назвете продукт при випуску якого буде зайнято 1% населення і який буде приносити 30+% ВВП - тоді й поговоримо
Можна Ваші приклади такого продукту? Хотілось би побачити.
Щодо нашого прикладу, при всіх тих проблемах 280 тис ІТ-шників (0,8% при населенні 35 млн) зробили ВВП на 4% в 2024 році. І це все при тому, що нема бронювання в ІТ і галузь взагалі непріоритетна для держави.
АЕС, газова труба ...
Додано: Нед 14 гру, 2025 13:00
BIGor написав: budivelnik написав:
Якщо назвете продукт при випуску якого буде зайнято 1% населення і який буде приносити 30+% ВВП - тоді й поговоримо
Можна Ваші приклади такого продукту? Хотілось би побачити.
Щодо нашого прикладу, при всіх тих проблемах 280 тис ІТ-шників (0,8% при населенні 35 млн) зробили ВВП на 4% в 2024 році. І це все при тому, що нема бронювання в ІТ і галузь взагалі непріоритетна для держави.
1 Нафта в росії Норвегії і ОАЕ
2 Ще раз для розуміння...
Коли якась галузь дасть 30+% ВВП і при цьому в ній буде зайнято менше 1% працюючих... тоді зявиться математична модель в якій можна 80% створеного цим 1% перерозподілити на потреби інших і тоді цей перерозподіл буде мати якусь величину(вплив)
А 1% який створює 4%.... забрати 3/4 від створеного =3%.. це ні перерозподілити не вдасться та й хто буде працювати в 4 рази ефективніше якщо йому платять так само як неробам..
А от якщо в 1% який створює 30% ВВП - забати 80% =24% ВВП , то все одно цей 1% буде в 6 разів багатшим...
Таким чином і роздати є що і зацікавити є чим.
Додано: Нед 14 гру, 2025 13:05
flyman написав: BIGor написав: budivelnik написав:
Якщо назвете продукт при випуску якого буде зайнято 1% населення і який буде приносити 30+% ВВП - тоді й поговоримо
Можна Ваші приклади такого продукту? Хотілось би побачити.
Щодо нашого прикладу, при всіх тих проблемах 280 тис ІТ-шників (0,8% при населенні 35 млн) зробили ВВП на 4% в 2024 році. І це все при тому, що нема бронювання в ІТ і галузь взагалі непріоритетна для держави.
АЕС, газова труба ...
Ні АЕС ні Газова труба не приносять 30% ВВП
За транзит нам платили 3 млрд доларів +/- це 2% ВВП але були витрати на газ
АЕС генерує 50 млрд квт*год це десь 250млрд грн +/- 4% ВВП , але є витрати на будівництво/експлуатацію/консервацію
В атомній галузі працює 139000+/- осіб що становить 1+/-%
В газотранспортній працює 100000+/- осіб що становить 0,7+/-% від кількості працюючих в Україні
Як бачите ні айтішніки , ні атомники, ні газовики - не можуть бути дійною коровою якою є працівники натових галузей педерації, Норвегії і ОАЕ
