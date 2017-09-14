RSS
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 14:10

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:Йдеш на умовний автозавод (яких тьма в тій же Словаччині та Чехії) з включеним проживанням, працюєш, купляєш їжу, одяг/дрібниці, на решту подорожуєш куди хочеш
Проходить 20 років і виявляється що жити тобі ніде і ти прямим ходом або спиваєшся або в будинок престарілих....
Але як тільки ти задумуєшся про сімю , житло для сімї і так далі... відразу каторга, цигарки в рази дорожчі ніж в Україні, комуналка дорожча, бензин дорожчий, авто стільки ж , житло дорожче...
..........

Интересно, как живут миллионы людей, которые не заканчивали университетов, не строили карьеру, а просто работали?
Как живут ваши продавцы?
Все спились или пошли "в будинок престарілих"?
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 14:11

США кажуть - давайте в рамках угоди зробимо вам нульові мита, і ви отримаєте шанс стати Південною Кореєю, Китаєм 90х, Індією сьогодення
ЄС+Лондон кажуть - а давайте ми будемо підкидувати вам міліарди євро і ви перепрфілюєте свою країну так, щоб вона стала постійно воюючею піхотою для нас. Країною піхотинців 18-80
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 14:16

основна еміграція вже сталася

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Тому
Повір , фахівець без роботи не залишиться (тим більше що разом з зменшенням ПОПИТУ на працю автоматично буде зменшуватись ПРОПОЗИЦІЯ праці.

так проблема в тім, що на цьому етапі виїдуть "неспеціалісти".
Різноробочі, пролетаріат, офісний планктон. Найбільш вигідно їхати низькокваліфікофаному працівнику з нормальним запасом здоровя. От поставте себе на місце 18 річного балбєса, без трудових навичок і житла в місці де можно заробляти. Куди б Ви подались з степів України, якби були молодим низькокваліфікованим? Невже в Львів?

на якому цьому? ще раз просте питання - чому раніше не виїхали? може щось заважало - це й зараз буде заважати.

а декілька разів розмовляв на співбесіді - люди їхали в Польщу без кваліфікації, а потім поверталися, заробивши гроші. чого? бо попрацювати по 12 годин 6 днів на тиждень можна, але важко й не дуже довго - а інакше й грошей не заробиш...

основна еміграція вже сталася - після війни якогось сплеску вже не буде... питання, скільки повернеться...

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  Letusrock написав:Йдеш на умовний автозавод (яких тьма в тій же Словаччині та Чехії) з включеним проживанням, працюєш, купляєш їжу, одяг/дрібниці, на решту подорожуєш куди хочеш
Проходить 20 років і виявляється що жити тобі ніде і ти прямим ходом або спиваєшся або в будинок престарілих....
Але як тільки ти задумуєшся про сімю , житло для сімї і так далі... відразу каторга, цигарки в рази дорожчі ніж в Україні, комуналка дорожча, бензин дорожчий, авто стільки ж , житло дорожче...
..........
Интересно, как живут миллионы людей, которые не заканчивали университетов, не строили карьеру, а просто работали?
Как живут ваши продавцы?
Все спились или пошли "в будинок престарілих"?
Пробуєш пересмикнути..
Добре
1 Більше 90% населення України мають житло.
2 Оренда житла з збиранням грошей на своє житло - практично не доступна БІЛЬШОСТІ населення.

Тому
Якщо людина працює в селі/місті в якому має де жити -це одне
Якщо вона повинна заплатити за оренду+зібрати собі на халупку -це інше...

Простий приклад з життя моєї сімї.
1 Я маю житло в передмісті Львова (150м2)
2 Воно енергетично ефективне тому комуналка(вода/опалення/електрика/прибирання) за нього в середньому менша 2000 грн/місяць+ 2000 оплата електроенергії для електромобілів)...
3 Ясно що моя молодша живучи зі мною може на протязі дня в квартирі (при бажанні) зі мною жодного разу не пересіктись)
4 При цьому , ми маємо три електромобіля загальною вартість менше якогось БМВХ6+

Тепер пояснення навіщо ці цифри
В місяць на все ми тратимо 40000 грн
Якби ця квартира була в оренді ми б тратили 70000 грн
Якби замість електромобілів ми їздили на БМВ ми б тратили 100 000 грн...

От і виходить
Одне і те саме життя в залежності від того де ти і як живеш - може коштувати в рази дорожче..

ПС
а для того щоб на протязі 20 років ще й зібрати на таке саме житло - то це ще +20000 в місяць до тих 100 000...

Це хоч зрозуміло?
чи мвідрізняється життя десь від життя дома?
  Shaman написав:основна еміграція вже сталася - після війни якогось сплеску вже не буде... питання, скільки повернеться...

Коли тебе читаю, здається шо це створює якась супербюджетна та невдала версія індійського штучного інтелекту.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Більше 90% населення України мають житло.

А модна факт-чек якийсь? Після 1991 держава вже не видає житло, а при нинішніх доходах купити в Україні житло "Мало кто сможет". Зі знайомих дуже мальнька доля має своє, є звичайно хто купив чи наслідував, але це крохи.
  budivelnik написав:Поясніть мені ще раз
ЯКА різниця куди поїде людина яка САМА НА СЕБЕ ледь-ледь заробляє?
Всі товари/послуги які вона надасть вона витратить на своє життя....
Яка ВАМ фіг різниця де вона це зробить? у Львові чи Будапешті?

легко.
Ви на себе ситуацію приміряти відмовляєтесь, тоді давайте буду я.
Я прибираю у львові вулиці, собіраю собачі какашки а по свєтам закопую львівян в могили на цвинтарі і топлю котят за бутилку портвєйну :lol: де цю роботу вигідніше виконувати у львові чи копенгагені?
Суспільно корисна ця праця чи ні? Чи ви візьметесь за цю роботу за ту ж ціну?
Більший стимул виїхати медсестрам ніж лікарям. Те що лікар заробляє більше і мож даж інвестує не міняє того, що не буде кому систему покласти.
  BIGor написав:
  budivelnik написав:Більше 90% населення України мають житло.

А модна факт-чек якийсь? Після 1991 держава вже не видає житло, а при нинішніх доходах купити в Україні житло "Мало кто сможет". Зі знайомих дуже мальнька доля має своє, є звичайно хто купив чи наслідував, але це крохи.

  BIGor написав:...........
Я не шукав інші приклади, але аграрка чи металургія можуть бути хорошими прикладами. Аграрка дала 17-20% ВВП в 2024 році, кількість робітників звичайно важче порахувати, джерела пишуть від 2-4 млн. Але в агрохолдінгах працює дуже менша кількість цих людей (тому агрохолдинги і мають надприбутки). Можливо 2 млн. самозайняті, і 2 млн. в агрохолдингах.
Можно сосредоточиться на аграрке и металлургии.
Но тут прав будивельник, они не дадут прибыли, достаточной, чтобы достойно обеспечить остальное население.
Проще сократить население, к примеру миллионов до 10. Тогда, вероятно, всё будет вполне нормально.
Возможно, на это и направлена внутренняя политика Украины. И тогда не надо переживать за сокращение численности населения. Всё идёт в нужном направлении. :mrgreen:
10 млн. мы вполне сможем обеспечить хлебом с маслом и салом. А экспортных доходов, возможно, хватит для закупки товаров ширпотреба - одежды, быттехники, автомобилей. Вот, правда, не уверен, что хватит на поддержание в порядке инфраструктуры на площади 600 (или даже 500) тыс. кв. км - тех же эл-станций, ЛЭП, авто- и железных дорог и пр. современных радостей. А это всё необходимо для того же с/х.
И я уж не говорю о содержании приличной армии. Цифра 600 тыс. будет просто смешна, хорошо, если будет 60 тыс.
Та же Румыния при почти 20 млн населения имеет армию 90 тыс.
И при плотности населения у нас 20 чел./км², а у румын 80 чел./км², не уверен, что они не скажут: "Что-то у вас многовато земли. Отдайте часть нам. Для начала аннексированную Союзом Бессарабию, а там посмотрим".
  Letusrock написав:
  Shaman написав:замість того, щоб отримувати освіту, краще десь поїздити
нема часу читати, треба писати (с)
Бандерлог же писав не про майбутніх нейрохірургів здається :arrow:
Різноробочі, пролетаріат, офісний планктон. Найбільш вигідно їхати низькокваліфікофаному працівнику з нормальним запасом здоровя. От поставте себе на місце 18 річного балбєса, без трудових навичок і житла

в 17 років ще незрозуміло, що з тебе вийде. але для цього треба докласти зусиль. витратити три роки на подорожі в цьому віці - якраз заявка на різноробочого в майбутньому...
