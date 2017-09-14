budivelnik написав:Більше 90% населення України мають житло.
А модна факт-чек якийсь? Після 1991 держава вже не видає житло, а при нинішніх доходах купити в Україні житло "Мало кто сможет". Зі знайомих дуже мальнька доля має своє, є звичайно хто купив чи наслідував, але це крохи.
Ти точно аудитор? Бо якось дивно. Починаючи статусом від автослюсаря всі купили. Є випадок коли людина на розведенні акваріумних рибок заробила на квартиру. Стоїть на Пташиному ринку.
Ок, допустим. Т.е. рынок аренды - лям хат на всю страну? 🤔
Shaman написав:на якому цьому? ще раз просте питання - чому раніше не виїхали? може щось заважало - це й зараз буде заважати. ......
Такого стимула не было. А послевоенная экономика - просто отоичный стимул. Если, конечно, кордоны откроют...
а куди їхати - хто приймати буде?
Куда? - да хоть в Германию
Германии наблюдается острый дефицит квалифицированных рабочих и специалистов, особенно в секторах здравоохранения, IT, строительства, инженерии, образования и социальных услуг. Основные причины: старение населения, низкая рождаемость и демографические сдвиги, когда старшее поколение уходит на пенсию, а молодежи недостаточно для замещения. Дефицит ощущается в более чем 70 профессиях и грозит замедлить экономику, поэтому Германия активно ищет пути решения, включая упрощение иммиграции для квалифицированных кадров.
UA написав:Ти точно аудитор? Бо якось дивно. Починаючи статусом від автослюсаря всі купили. Є випадок коли людина на розведенні акваріумних рибок заробила на квартиру. Стоїть на Пташиному ринку.
Ок, допустим. Т.е. рынок аренды - лям хат на всю страну? 🤔
В 2010 в Києві було близько 50 000 квартир під оренду. Потім кількість зростала. Зараз ХЗ.... Думаю падає. Тренд 2022-2024, квартири що задалися в оренду виставляються на продаж. Співвідношення ціна квартири/ціна оренди та якість орендарів підштовхують саме к такому кроку.
Shaman написав:........... почалося - яке погане майбутнє очікує Україну. не надійся ЛАД, не всі такі нитики, є такі як Будівельник, які беруть та роблять.
й знову лякалки тепер про румун, які й мріють захопити нашу землю. на поточний момент пробує захопити лише одна країна - Раша. й саме через неї оце падіння населення за останні роки й відбулося. але краще заплющити очі та помріяти про якусь маячню...
Опять никакого перехода на личности? бБ ИРПпИ хоть кол на голове теши. Ничего не вижу, не слышу и не скажу. Да, сегодня после 24.02.22 падение численности из-за росс. агрессии. Это понятно и никаких сомнений не вызывает. Но падения за предыдущие 30 лет на 10 млн. не было? И это при том, что в цифру 42 млн. перед войной, по-моему, уже давно никто не верит. Оценивают в 37, в лучшем случае, 38 млн. Т.е. падение не на 10, а на 14-15 млн. Ну, и не думать о будущем, а просто "верить" это тоже прерогатива ИРПпИ. Более разумные люди думают хотя бы немного вперёд. Цифра 10 млн. на сегодня абстракция, просто как иллюстрация, чем чревато падение численности и ориентация на "великую с/х державу". Надеюсь,до этого мы всё же не дойдём. И интересно, вам не кажутся уже сегодня смешными споры об армии 800 или даже 600 тыс. человек? В мирное время мы такую армию содержать не можем, а в случае войны все эти договорённости не стоят выеденного яйца.
зараховано - втягуєш в обговорення - але тупістю...
ми кажемо про кваліфікованих чи некваліфікованих робітників? отож. але звідки в пропагандиста логіки?.. кваліфіковані кадри все життя за бажанням могли поїхати. оцю можливість поїхати всім - надала ЄС, за що велика подяка, через агресію Раші проти нас. й що ми бачимо - нормально влаштувалися далеко не всі, значно менше 50%...
до цього великих програм в Німеччині не існувало. німець або єврей - велкам. й зараз не існує. як воно буде - побачимо. а то кредит нам не дають, всі обговорюють. а гадаєте програму по імміграції легко прийняти? а як праві почнуть волати - німців об'їдають? тому поки що це казки.
до війни єдина реальна програма, за якою багато хто поїхав - це французький Квебек. й бомжів там теж не чекали, до речі. якщо в тебе тут немає житла - ти поїдеш куди завгодно, але хто ж тебе прийме...
Shaman написав:.............. до цього великих програм в Німеччині не існувало. німець або єврей - велкам. й зараз не існує. як воно буде - побачимо. а то кредит нам не дають, всі обговорюють. а гадаєте програму по імміграції легко прийняти? а як праві почнуть волати - німців об'їдають? тому поки що це казки.
до війни єдина реальна програма, за якою багато хто поїхав - це французький Квебек. й бомжів там теж не чекали, до речі. якщо в тебе тут немає житла - ти поїдеш куди завгодно, але хто ж тебе прийме...
Не існувало. Но очень многие выезжали без всяких программ. Хоть тушкой, хоть чучелом. Ещё лет 25 назад встречал наших строителей-нелегалов, например, в Италии. Знаю нелегала в Германии. Правда, нелегалом он был около 30 лет тому, уже давно натурализовался и получил гражданство. Да даже с нашего форума много уехавших задолго до войны и не в связи с войной. Ники сейчас не вспомню, но были очень активные и авторитетные участники. Некоторые пишут до сих пор, но далеко не все.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 гру, 2025 16:05
>>> отож. Ну ок - убедил: охранники АТБ останутся в стране. Возможно дворники. Экономика - в безопасности
>>> й що ми бачимо - нормально влаштувалися далеко не всі, значно менше 50%... Это ты где такой бред "бачимо"?
>>> як воно буде - побачимо Спасибо, Кэп! -- естественно - "побачимо"
як ти кажеш ЛАД, це констатація факту - як й маячня. ти розповідаєш на пенсії, як добре жилося в срср та погано зараз. а Будівельник постійно щось робить. й на пенсії буде робити. й результат трохи різний.
можна довго розбиратися чого падає населення. по всьому світові у розвинених країнах. тут ми в таборі розвинених, я вже казав своє припущення чому. але це теж констатація - населення ПАДАЄ. в умовах, коли з іншого ми кажемо про автоматизацію виробництва та впровадження базового доходу - можливо це не так й погано. оскільки ніхто не сформулював, то я підкажу - зменшення населення несе значні економічні ризики для моделі, що держава живе в борг - але це тема окремої розмови.
я на відміну від вас якраз думаю, що робити. а ваше думаю - розповідати всьо пропало, ніяких пропозицій, лише згадки, що раніше було краще.
я не розумію, що за розмови про 600 чи 800 тис - бо це має мало сенсу. знаєте? розкажіть