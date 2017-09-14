Додано: Нед 14 гру, 2025 15:50

почалося - яке погане майбутнє очікує Україну. не надійся ЛАД, не всі такі нитики, є такі як Будівельник, які беруть та роблять.



й знову лякалки тепер про румун, які й мріють захопити нашу землю. на поточний момент пробує захопити лише одна країна - Раша. й саме через неї оце падіння населення за останні роки й відбулося. але краще заплющити очі та помріяти про якусь маячню... ...........почалося - яке погане майбутнє очікує Україну.не надійся ЛАД, не всі такі нитики, є такі як Будівельник, які беруть та роблять.й знову лякалки тепер про румун, які й мріють захопити нашу землю. на поточний момент пробує захопити лише одна країна - Раша. й саме через неї оце падіння населення за останні роки й відбулося. але краще заплющити очі та помріяти про якусь маячню...

Опять никакого перехода на личности?бБИРПпИ хоть кол на голове теши. Ничего не вижу, не слышу и не скажу.Да, сегодня после 24.02.22 падение численности из-за росс. агрессии. Это понятно и никаких сомнений не вызывает.Но падения за предыдущие 30 лет на 10 млн. не было?И это при том, что в цифру 42 млн. перед войной, по-моему, уже давно никто не верит. Оценивают в 37, в лучшем случае, 38 млн. Т.е. падение не на 10, а на 14-15 млн.Ну, и не думать о будущем, а просто "верить" это тоже прерогатива ИРПпИ. Более разумные люди думают хотя бы немного вперёд. Цифра 10 млн. на сегодня абстракция, просто как иллюстрация, чем чревато падение численности и ориентация на "великую с/х державу". Надеюсь,до этого мы всё же не дойдём.И интересно, вам не кажутся уже сегодня смешными споры об армии 800 или даже 600 тыс. человек? В мирное время мы такую армию содержать не можем, а в случае войны все эти договорённости не стоят выеденного яйца.