Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 14 гру, 2025 16:48
_hunter написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Не існувало.
Но очень многие выезжали без всяких программ.
Хоть тушкой, хоть чучелом. Ещё лет 25 назад встречал наших строителей-нелегалов, например, в Италии. Знаю нелегала в Германии. Правда, нелегалом он был около 30 лет тому, уже давно натурализовался и получил гражданство.
Да даже с нашего форума много уехавших задолго до войны и не в связи с войной. Ники сейчас не вспомню, но были очень активные и авторитетные участники. Некоторые пишут до сих пор, но далеко не все.
давайте визначимося, про що ми говоримо - а саме, я кажу що масової еміграції, особливо низькокваліфікованих людей - не буде. в першу чергу тому, що їх ніхто не чекає.
......
багато виїздили - це скільки, до речі?
Давай совсем на пальцах попробую объяснить: а что с экономикой страны будет - если в стране останутся только
>>> особливо низькокваліфікованих людей
?
>>> багато виїздили - це скільки, до речі?
-- вообще не важно: потому что условия "до того" были совершенно иные.
на прикладі цього бовдура поясню - в реальному житті не існує - лише, тільки, всі, ніхто, 99%. життя набагато складніше. коли ви чуєте такі заклики, просто майте на увазі - це маніпуляція та демагогія.
поки всі можна використати - ми всі помремо.
й то працюють, щоб зробити виключення. а уявіть - винайшли безсмертя, але щоб отримати - треба мати не менше 1 ярда дол. цікаво, що тоді будуть ліваки розповідати
Додано: Нед 14 гру, 2025 17:09
ЛАД написав:
Но падения за предыдущие 30 лет на 10 млн. не было?
И это при том, что в цифру 42 млн. перед войной, по-моему, уже давно никто не верит. Оценивают в 37, в лучшем случае, 38 млн. Т.е. падение не на 10, а на 14-15 млн.
Знову педераційні маніпуляції...
1 А 42 млн ти рахуєш станом на січень 2014 ?
Чи 37 млн рахуєш станом на січень 2014?
2 А ОКУПАЦІЯ територій розміром в 43 969 км2 на яких проживало +/-5 млн населення
Ти куди вписуєш?
3 А як допомогло окупованим територіям те що густина проживання на них була 120 осіб/км2 відбити атаку педерації в якій густина населення 8 осіб на км2 ?
Виходить Україна маючи 10 осіб на км2 легко зможе захопити Бухарест?
Тому не пиши маячню - і не будеш виглядати совком.
_hunter написав:
Вот кстати интересное наблюдение
-- кто в Европе действительно особо не нужен: бухгалтера (и вообще финансы) ex-СНГ, докторицы гум-наук, владельцы ларьков алко-сигаретной продукции, пилоты специфических бортов (но с оговорками).
-- кого в Европе радостно встречают: строительство, медики (до 60ти), BIGor - кто-то из IT?
Никого не забы?..
Їм багато треба спеціалістів які б заробляли вище середнього - інженери, будівельники, лікарі і ІТ (ІТ потрібна в центральній Європі/США). Звичайно рішали, прокурори, всякої масті силовики/адвокати/базарники їм не дуже потрібні.
ЛАД написав: budivelnik написав:
]Пробуєш пересмикнути..
Добре
1 Більше 90% населення України мають житло.
2 Оренда житла з збиранням грошей на своє житло - практично не доступна БІЛЬШОСТІ населення.
Тому
Якщо людина працює в селі/місті в якому має де жити -це одне
Якщо вона повинна заплатити за оренду+зібрати собі на халупку -це інше...
Простий приклад з життя моєї сімї.
1 Я маю житло в передмісті Львова (150м2)
2 Воно енергетично ефективне тому комуналка(вода/опалення/електрика/прибирання) за нього в середньому менша 2000 грн/місяць+ 2000 оплата електроенергії для електромобілів)...
3 Ясно що моя молодша живучи зі мною може на протязі дня в квартирі (при бажанні) зі мною жодного разу не пересіктись)
4 При цьому , ми маємо три електромобіля загальною вартість менше якогось БМВХ6+
Тепер пояснення навіщо ці цифри
В місяць на все ми тратимо 40000 грн
Якби ця квартира була в оренді ми б тратили 70000 грн
Якби замість електромобілів ми їздили на БМВ ми б тратили 100 000 грн...
От і виходить
Одне і те саме життя в залежності від того де ти і як живеш - може коштувати в рази дорожче..
ПС
а для того щоб на протязі 20 років ще й зібрати на таке саме житло - то це ще +20000 в місяць до тих 100 000...
Це хоч зрозуміло?
чи мвідрізняється життя десь від життя дома?
Вы всё время приводите в пример себя.
Но можно несколько вопросов?
1. Какой % семей в Украине имеет "енергетично ефективне житло площею 150м2?
а - Що заважає власникам 70% житлового фонду(700 млн м2+/-) вкласти в свій м2 власності 50 доларів щоб отримати МОЮ енергоефективність?
б - в мене зараз 50м2 на особу, ще 10 років тому я ОРЕНДУВАВ житло. Що заважало іншим робити те саме? При цьому у власності середньостатистичного українця 22м2 на особу... що не сильно то й відрізняється від моїх+ я живу в передмісті, де вартість м2 становить 70% від вартості м2 в місті і 30% від вартості м2 в центрі... Що заважає тим 70% населення яке проживає в місті трошки опустити шляхом тотального розпродажу своїх м2 в місті і підняти вартість м2 в селах скупивши на виручені від продажу міських гроші?
ЛАД написав:
2. Какой % семей в Украине ездит на БМВХ6+ или на 3 дешёвых электромобилях? Желательно, новых. У вас-то, наверно, новые?
В Україні приблизно 9 млн легкових авто....
Чому в мене має боліти голова що люди купують бензинові?
Навіть якщо ця бензинова має років 10 але жре 20 літрів бензину?
Станом на сьогодні потяганий ліф (електро першої генерації з пробігом від заряду 80 км) коштує від 5000 доларів, ще є море рено зоя , бмв ай1 з автономним пробігом від заряду 150-300км і ціною від 8000...
Середня вартість моїх автомобілів - 20 000 доларів.
ЛАД написав:
3. Какой % людей в Украине работает не там (не в тех городах), где у их семьи есть жильё и, соответственно, арендует квартиру? И, как вы правильно пишете, вряд ли сумеет самостоятельно заработать себе на квартиру.
Думаю що до війни - БІЛЬШЕ 20% працює не там де є житло в їх батьків (або й у них спадщина)
Але як це впливає я не розумію
Люди САМІ приймають те чи інше рішення
ЛАД написав:
А не приведёте ещё какие-нибудь примеры розвинених країн, которые за 30 лет потеряли около 30% населения?
А можете
відокремити емігрантів які понаїхали ( з тими хто народився в сімях понаїхавших) від корінних?
Якщо зможете то думаю ВСІ розвинуті від США до Німеччини -втратили 30% свого населення....
Так на хвильку
В США в 2023 році
У 2023 році було 47,8 мільйона іммігрантів (14,3% населення). У січні 2025 року досягала 53,3 мільйона, але потім трохи скоротилась до 51,9 мільйона.
Це тільки ті хто НАРОДИВСЯ за межами США
У період 2021-2023 рр. чистий приріст населення через міграцію становив приблизно 2.4-2.5 мільйони людей щорічно.
2010____308 745 538___+9.7%
2020____331 449 281___+7.4%
2024____335 893 238___+1.3%
2,4 млн * 15 років=36 млн
В 2024 має бути МІНІМУМ 309+36=345 млн
Banderlog написав:
budivelnik написав:
Поясніть мені ще раз
ЯКА різниця куди поїде людина яка САМА НА СЕБЕ ледь-ледь заробляє?
Всі товари/послуги які вона надасть вона витратить на своє життя....
Яка ВАМ фіг різниця де вона це зробить? у Львові чи Будапешті?
легко.
Ви на себе ситуацію приміряти відмовляєтесь, тоді давайте буду я.
Я прибираю у львові вулиці, собіраю собачі какашки а по свєтам закопую львівян в могили на цвинтарі і топлю котят за бутилку портвєйну
де цю роботу вигідніше виконувати у львові чи копенгагені?
Суспільно корисна ця праця чи ні? Чи ви візьметесь за цю роботу за ту ж ціну?
Більший стимул виїхати медсестрам ніж лікарям. Те що лікар заробляє більше і мож даж інвестує не міняє того, що не буде кому систему покласти.
Чи розуміє Бандерлог
причина-наслідок ?
Чи розуміє що кількість какашок і трупів - напряму залежить від кількості проживаючого населення...
Тому
чим менше населення-тим менше продукується какашок і тим менше треба викопувати могил?
А чим менше прибирати какашок і менше викопувати могил - тим менше треба населення задіяти під ці операції.
_hunter написав:
Вот кстати интересное наблюдение
-- кто в Европе действительно особо не нужен: бухгалтера (и вообще финансы) ex-СНГ, докторицы гум-наук, владельцы ларьков алко-сигаретной продукции, пилоты специфических бортов (но с оговорками).
-- кого в Европе радостно встречают: строительство, медики (до 60ти), BIGor - кто-то из IT?
Никого не забы?..
Хіміки, лаборанти, профі водії.
Будівництво, ремонт потрібні, обслуговування техніки та устаткування потрібні майже в необмеженій кількості.
Взагалі без тех. освіти це на конвеєр або сільхозгосподарство.
Своїх трутнів вистачає.
Айті, біотех, фарма... дещо в стронції міграційних процесів. Вони глобалізовані.
Letusrock написав: budivelnik написав:
3 Я просто радий за сироту....
На жаль виключення з правил тільки підтверджує загальне правило..
При цьому
Кількість подібних успіхів практично однакова що в ЄС/США що в Україні... і становить менше 1% від загальної кількості ..
який такий успіх, банальна банальщина - доступна кожному неодруженому заробітчатину-мігранту: Йдеш на умовний автозавод (яких тьма в тій же Словаччині та Чехії) з включеним проживанням, працюєш, купляєш їжу, одяг/дрібниці, на решту подорожуєш куди хочеш
Так просто ?
То чому ти ще не там ... враховуючі, що ти у нас логістик ...
Чи брехати - не мішки таскати ? )))
Shaman написав:
а в Копенганені де будеш? прям на кладовищі?
й мову все одно треба знати - а те, що ти описав гадаю якщо й читає, то по складах написи на пляшках, яка там іноземна мова...
умовні узбеки-далекобільники на словацькій фірмі з околонульовим знанням словацької та німецької зараз дико герочуть на парковці під Мюнхеном, перераховуючи отримані 3 тис євриків за листопад
pesikot написав: Letusrock написав: budivelnik написав:
3 Я просто радий за сироту....
На жаль виключення з правил тільки підтверджує загальне правило..
При цьому
Кількість подібних успіхів практично однакова що в ЄС/США що в Україні... і становить менше 1% від загальної кількості ..
який такий успіх, банальна банальщина - доступна кожному неодруженому заробітчатину-мігранту: Йдеш на умовний автозавод (яких тьма в тій же Словаччині та Чехії) з включеним проживанням, працюєш, купляєш їжу, одяг/дрібниці, на решту подорожуєш куди хочеш
Так просто ?
То чому ти ще не там ... враховуючі, що ти у нас логістик ...
Чи брехати - не мішки таскати ? )))
ти теж немаєш часу читати? ми ж говорили про 17-річних "не спецвалістів"
