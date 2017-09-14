RSS
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:57

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Там, где есть батьківська хата не обязательно есть работа. Порой нет подходяшей, а порой и никакой.
Це маніпулятивне згущення фарб..
1 70% житла України знаходиться в містах , а там роботу можна знайти
......
Якщо закрити 100км2 території сонячними панелями (наприклад над дорогами щоб не забирати орні землі ......
Так що чим і кому зайнятись - у нас буде і крім сільського господарства....

Начали - за здравие (при условии, конечно, что выехаевшие и работу за собой не вывезут, конечно), а закончили - как обычно. К Аграрной Сверх Державе еще и Мегастройка добавляется.
Ух, на $10/день - раззудись рука :lol:
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 11:03

  budivelnik написав:Бачу що періодично потрібно писати одне і те ж з того що тут писав ще в 2009 році
Про ТРИ покоління
......

Не нужно :lol: А то придется періодично дописывать что-то вроде
По данным на середину года, во всем мире около 6,4 млн беженцев из Сирии (еще больше 7 млн – внутренне перемещенные лица). Больше всего сирийцев в соседней Турции – 3,1 млн человек. ......

и
В Сирию после падения режима Асада вернулось более одного миллиона беженцев
Текст: Максим Липчанський, 4 ноября 2025,


Вот в таком свете "ТРИ покоління" - новыми красками играют...
И то: на 21й год - из страны 2 ляма в одну только Европу убежало... Не смотря ни на какие "ТРИ покоління" :)
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 11:25

  Господар Вельзевула написав:.......
Ну может пару моментов приукрасил художественно, но вижу где-то так.
А шо не так?
Ещё к вопросу: "шо не так?"
У вас там есть: "жить в бараке не вижу смысла, тогда и в ЗСУ можно, комфорт одинаковый".
Вроде, так, но не совсем.
История свежая, сейчас происходит.
У знакомой призвали недавно сына. Годен к нестроевой, болячек там хватает. Несколько раз вызывали в ТЦК и отправляли домой, но в конце концов призвали. Сейчас в учебке где-то под Ужгородом.
Заболел. Температура 39,5. От занятий освободили, требовали только выйти на построение, а потом обратно в казарму (или куда там) и болей. Лечение - парацетамол. На 4-й день некого было послать в наряд на кухню - у кого-то гепатит, у кого-то туберкулёз. Послали его на целый день с 8 утра до 8 (? - не точно) вечера. После этого во время разговора с матерью по тлф потерял сознание. После этого уже отвезли в больницу. Атипичная пневмония. Уже 4 дня лежит с кислородом и капельницей.
А так да, "комфорт одинаковый". :)
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Заболел. Температура 39,5. От занятий освободили, требовали только выйти на построение, а потом обратно в казарму (или куда там) и болей. Лечение - парацетамол. На 4-й день некого было послать в наряд на кухню - у кого-то гепатит, у кого-то туберкулёз. Послали его на целый день с 8 утра до 8 (? - не точно) вечера. После этого во время разговора с матерью по тлф потерял сознание. После этого уже отвезли в больницу. Атипичная пневмония. Уже 4 дня лежит с кислородом и капельницей.
А так да, "комфорт одинаковый".


Полежит-обдумает бизнес-план "как бы занять ниши тех кто уехал" :mrgreen:
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 12:02

  Shaman написав:а чого не їхали раніше - ніхто на це питання не відповідає.

Хтось не їхав, бо все влаштовувало, а хтось - тому, що замалий був і не міг самостійно приймати такі рішення. Не усі ж через економічні причини їдуть. В Україні змінилася безпекова ситуація + закриті кордони для чоловіків (хто міг таке уявити?). Цього достатньо для бажання виїхати, що саме молоді чоловіки і роблять (ті, як до 2022 року виїхати не могли через вік). У разі відкриття кордонів для усіх чоловіків, частина з них також виїде саме для того, щоб знову ніколи не опинитися запертими в країні проти своєї волі. Виїзд таких людей буде втратою для економіки України, хоча диванні "патріоти" і деякі жінки бажають їм не повертатися.

  Shaman написав:але прикол в тому, що НЕ ПРИЙМАЮТЬ розвинені країни просто так. треба мати якийсь підстави - просто хочу у вас жити - не канає.

Так, просто так не приймають, але все одно до початку війни в ЄС мали право на проживання 1,6 мільйонів українців. З тими, хто мешкав в ЄС неофіційно, українців було ще більше - біля 3,5 мільйонів. Бажання людей жити у безпеці і небажання бути зачиненими у власній країні будуть творити дива. Для когось, можливо, буде краще нелегалити, ніж кожен день чути про те, що він - не людина, а "ресурс".

До речі, усі ті 3,5 мільйонів, які жили в ЄС до початку війни, не жили на соціалці, а забезпечували себе самі (або батьки, якщо мова про студентів). Про США взагалі промовчу - там не існує такого поняття. Незрозуміла твоя та інших впертість, що українці можуть виключно на соціалці жити закордоном. Так, деякі можуть виключно так. Ось після закінчення війни відбудеться обмін - соціалщики повернуться до України, а економічно активні виїдуть. На жаль, українська влада все для цього робить.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Пон 15 гру, 2025 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 12:05

  budivelnik написав:
  BIGor написав:Ну і які переспективи життя і кар'єри у молоді в умовному Крижополі чи Жмеринці?
такі самі як в умовному Рудольштадті Німеччини , чи в Rust Belt США...
Чи в тебе як потрапив в закордон так відразу велкам ту Монако?

Візьмемо маленьке містечко Німеччини - Гейльдерберг - 150 тис населення
Промисловість Гайдельберга тісно пов'язана з великими корпораціями, зокрема з виробництвом будівельних матеріалів (через штаб-квартиру Heidelberg Materials, світового лідера з цементу, бетону) та друкарських машин (Heidelberger Druckmaschinen), хоча місто також відоме потужною сферою послуг, науки та освіти, де зайнята більшість населення.
Ключові галузі промисловості та бізнесу в Гайдельберзі:
Будівельні матеріали: Компанія Heidelberg Materials (раніше HeidelbergCement) є одним із найбільших світових виробників цементу, заповнювачів, бетону та асфальту, і її штаб-квартира знаходиться саме тут.
Високотехнологічне обладнання: Heidelberger Druckmaschinen (Heidelberg) — світовий лідер у виробництві друкарських машин та рішень для друкарської індустрії.
Наука та освіта: Гейдельберзький університет є одним із найбільших роботодавців і стимулює розвиток наукоємних галузей, біотехнологій та досліджень.
Сфера послуг, торгівля та туризм: Значна частина економіки міста зосереджена в секторах послуг, торгівлі та, звісно, туризму, завдяки історичному центру та університету.
Отже, хоча Гайдельберг і є промисловим центром завдяки великим гравцям типу Heidelberg, його економіка є збалансованою з сильним акцентом на науково-дослідну діяльність та сферу послуг
  BIGor написав:Візьмемо маленьке містечко Німеччини - Гейльдерберг - 150 тис населення

Заради справедливості, це - не дуже влучний приклад. Не кожне місто з 150 тисяч населення - Гейльдерберг.
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 12:34

  fox767676 написав:холява
шановний, вкотре нагадую - зникнути з мого поля зору у ваших безпосередніх інтересах

Здається від корінного киянина з Ужгороду лунають погрози вчорашньому захиснику держави . Серйозна заявка
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 гру, 2025 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 12:39

  fler написав:
  katso написав:Й чому осі цы молоді люди кудись ломляться, жили б собі з батьками :mrgreen:

З огляду на однокласників і одногрупників моєї дитини, а також на дітей моїх знайомих і друзів, можу сказати таке.
У кого є можливість, ті сидять на дупі рівно і нікуди не ломляться.
Ломляться переважно у двох випадках:
1) ті, у кого за кордоном є родичі (друзі, кохані), тобто є де жити або є якась підтримка на всяк випадок;
2) ті, хто вступає до універу, бо там дають місце в гуртожитку.
Сучасні молоді люди нікуди не поспішають.

1. З новин статистика по новеньким прибувшим до ЄС свідчить про масовий виїзд 18-24.
2. Це якщо є де жить, або житло не в окупації.
3. Я вже казав шо у мене є знайомі, яки виїхали саме з Миколаєва, нікуди повертатись не збираються, чекають одного чоловіка який з перших днів спершу у ТРО, потім у ЗСУ. Всі працюють, діти навчаються, одна жіночка дуже відома у Миколаєві.
4. Надайте відповідь, для чого повертатись вчительці, яка викладає там в університеті та отримує від 5 штук на місяць? Вона зараз живе з сином, чоловік у ЗСУ і вони його чекають, нікуди повертатись не збираються.
5. Студенти, куди повертатись студенту з Маріуполя? Всі мої знайомі студенти вже працюють і навчаються одночасно.
6. Житло це діло наживне, якщо у людини є робота, вона спокійно візьме житло в кредит.
7. Ще раз повторюсь, з моїх знайомих, хто виїхав, повертатись збираються 0.0%
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 12:40

  Hotab написав:
  fox767676 написав:холява
шановний, вкотре нагадую - зникнути з мого поля зору у ваших безпосередніх інтересах

Здається з Ужгороду лунають погрози вчорашньому захиснику держави . Серйозна заявка


лайки(в сенсі ругань) та зневага на адресу справжніх захисників з боку чорти-кого лунають тут постійно, у т.з. з боку псевдозахисників типу вас з холявою
холява був на тиловій службі 1 рік, а наробив шкоди на 100
дай бог щоб відпрацював хоч 1% того що накоїв
Те, що я тимчасово та вимушенно в Ужгороді, то наслідок колапсу держави, до якого призвели ваші господари, і ви понесете за це відповідальність разом з ними
