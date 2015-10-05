RSS
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 14:21

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Это, кстати, тоже следствие низких зарплат.
Человек с низкой зарплатой воспринимается как неудачник и лопух. За что его уважать?

Ні, це наслідок виховання. В 90-і теж вчителі жили дуде бідно, але нас виховували "поважати старших" і "слухатись", а не "відстоювати свої кордони"

