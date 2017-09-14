Hotab написав:Ти взагалі хто, щоб визначати хто що робив і як захищав? В наградному відділі ГШ сидиш? Може трохи спустись на землю? І подивись на себе збоку. Тисячі сімей з груднями дітьми в Києві . Здоровило не просто втікло (не забуваючи розказувати що корінний киянин) , але ще і комусь погрожує. Сюр, пля.
вони прив'язані до локації через роботу я спеціально 12 років назад почав будувати так свій професійний шлях щоб мінімізувати залежність від локації. те що я взагалі в Україні останні 10 років - то моя порядність щодо батьків і благодійність щодо країни що не спроможний зрозуміти непотріб, який на мене тут нападає я зараз взагалі працюю з центральними штатами там не 7 годин різниця а 8 мені треба бути якомога західніше, та по можливості висипатись ви навіть не уявляєте наскільки ви деградували за останні роки - від пропаганди, стресів, птср
Яка кому різниця які у тебе проблеми сімейні, робочі і тд ?? Що ти взагалі знаєш про чиїсь проблеми, коли нападаєш тут на людей? Що ти взагалі знаєш про особисті ризики цих людей? На війні, вдома, чи будь де. Якого вʼялого ти взагалі придумуєш тут людям негативний вклад у стан країни? Що ти знаєш про роботу цих всіх людей? Нічого. Можна я не буду казати нічого про твою деградацію? Ти шукаєш нерухомість за кордоном, виводиш туди гроші, але чомусь розказуєш що це погано. Це зміна обліківок , чи ментальні проблеми?
Вишукування орфографічних помилок це вже взагалі апогей дна.
Чувак, морально важко всім. Не ламайся настільки
Тим більше з твоєю інтернаціональною роботою і пристойною за точно не найважче.
fox767676 написав:Hotab То я написав - бо впевнений що дію на боці правди А ти за кого вписуєшся? За фаріонствующих бігунців та експортера генофонду з розпадом особистості? бо сам такий Такі люди взагалі не мали мати ніякого права голосу, не те що погрожувати Хай сидіть у своєму пердянську де сидить
вот это был правильный "Хаттаб" очевидно что если все пустить на самотек, то мы никогла не выберемся из этого колеса д..., призрак которого уже сожрал Украину и теперь бродит по Европе. Он настигнет и с ежемесячными 10куо на пляжах Мадейры или Тенерифе. Другое дело что цапаться на форумах с одурманенными защитниками этого д... контрпродуктивно. Лучше действительно на время уйти в работу, изучить философские построения марксизма и с новыми силами обрушиться на обветшалую структуру.
Хаттаб написав:Поверь мне, дирхам (деньги) занимают поклоняющихся. Поклоняющихся Западу, этому миру, с работой, и зарплатой. Но всё, что у Аллаха — лучше. Это ложное поклонение привело к тому, что поколения за поколениями прошли мёртвую жизнь рутины, которая сродни жизни животного. Они поднимаются утром к завтраку, затем идут на работу, затем на обед, потом домой, потом ложатся спать… И жизнь не имеет никакой цели.
Поверь мне, о Салех, смыслом их жизни стало получение богатства и процветания, попытка застраховаться от неприятностей. Но неприятности никогда не кончатся. Неприятность с работой, с женой, с детьми, с размещением, и всякий раз, когда одна неприятность решена, появляется другая. Они решают одну неприятность за другой, и жизнь заканчивается, а неприятности остаются.
6. По підсумках першого дня переговорів між делегаціями України та при при модерації німецької сторони представник США Кушнер заявив Президенту США та Держсекретарю про те, що "шансів на те, що рф прийме вироблені нами умова майже немає, проте будемо грати партію до кінця".
Сьогодні переговори продовжаться вже за участі європейських лідерів, які будуть обговорювати з українцями та американцями весь комплекс питань з додаткових "Угод" та основного тексту "Мирного плану", які напряму стосуються ЄС та взагалі Європи. Чекаємо на наступну ніч та на підсумки "Великого "ніхера" яке поховає російська сторона, про що вже заявив Ушаков.
Интересная статья в связи с обсуждением эмиграции - «Невозможно стало жить». Куда уезжают из России трудовые мигранты?- https://www.bbc.com/russian/articles/cn98j390122o. Там сначала говорится об ухудшении условий в РФ - об ужесточении контроля, отказе в зачислении детей в садики и школы, о ксенофобии, о попытках завербовать в армию и отправить на войну. Тем не менее, пока, вроде, численность мигрантов не сильно уменьшается.
«Российская газета» пишет, что иностранцы с меньшей охотой едут на заработки в Россию по двум причинам — ужесточение миграционной политики и снижение доходов: учитывая падение курса рубля, доходы в долларовом эквиваленте упали примерно на треть.
Но Россия остается самым популярным направлением для трудовых мигрантов из почти всех стран Центральной Азии.
На втором месте у мигрантов Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана — Казахстан, где большинство трудится на стройках, сфере оптовых и розничных продаж, а также услуг.
На третьей строчке — Турция, где мигранты из Центральной Азии заняты в производстве — особенно текстиля и одежды, строительстве, гостинично-ресторанной сфере, а также в сезонном сельском хозяйстве.
Южная Корея ждет мигрантов для работы на заводах, в сельском хозяйстве, строительстве и для рыбной ловли и переработки.
Дальше говорится о стремлении мигрантов из бывшей советской Азии в Европу, хотя это очень сложно без связей.
для многих, как для уехавшего из России Билала, мечтой остается получить приглашение на работу в Европу. Ему в итоге удалось это сделать через тех самых посредников, которым он, по его словам, заплатил две тысячи долларов. Они помогли оформить приглашение в компанию, занимающуюся грузоперевозками.
О работе в Европе, в частности, водителем:
По данным Международного союза автомобильного транспорта (IRU), больше половины европейских компаний не могут расширить бизнес из-за дефицита квалифицированных водителей. В странах ЕС, Норвегии и Великобритании сейчас не хватает более 233 тысяч водителей грузовиков. Кризис усугубляется тем, что профессия стремительно стареет, а молодежь такая карьера не привлекает, несмотря на хорошие зарплаты.
Раньше заметную долю водителей фур в ЕС составляли граждане Украины, но из-за войны многим пришлось вернуться домой и отправиться на военную службу. Кроме того, некоторые европейские работодатели расторгли трудовые контракты с гражданами России и Беларуси (или же их визы не продлили), из-за чего те тоже вернулись на родину.
В Словакии, где официально трудоустроен Билал, в прошлом году не хватало 12 тысяч водителей. Поэтому страна упростила для некоторых стран, включая Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан и Украину, процесс получения виз для тех, кто готов работать в грузоперевозках.
Польша активно выдает разрешения на работу гражданам Узбекистана и Казахстана, Чехия привлекает мигрантов из Узбекистана и Кыргызстана ускоренным оформлением рабочих виз, Литва также активно выдает визы тем, кто хочет работать водителями.
Например, в 2023 году число первичных разрешений на трудоустройство в ЕС для граждан Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана выросло на 30%, 39%, 50% и 63% соответственно по сравнению с предыдущим годом. ........Билалу нравится в Европе. Он доволен хорошей зарплатой, отношением европейцев — особенно итальянцев и французов.
Хотя
в самой Европе в последние годы растет общественное недовольство миграцией, что подталкивает отдельные правительства к ужесточению правил для граждан третьих стран — даже в сферах, испытывающих нехватку рабочей силы.
И ещё интересно:
Как и 89% молодых кыргызстанцев, 25-летний Билал* всегда хотел работать за границей.
Молодежь в Кыргызстане растет в условиях, в которых трудовая миграция является массовым, экономически необходимым и социально одобряемым явлением, а внутренняя экономика пока не предлагает сопоставимых возможностей.
Средняя зарплата в стране — 42 тысячи сомов (480 долларов) в месяц, в то время как, например, в России на производстве месячные зарплаты достигают 150 тысяч рублей (почти 2 тысячи долларов). В отличие от большинства своих соотечественников Билал никогда не планировал работать там. «Потому что многие наши граждане сталкиваются в России с расизмом», — поясняет он.
Тут 2 момента. 1. К нам они не поедут. Какой смысл при ср. зарплате 480 долл., т.е. примерно такой же как у нас? 2. Мы хотим, чтобы у нас ситуация стала такой же, как описано в начале этой цитаты?