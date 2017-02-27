yama написав:Бюджет в достаточно большой степени закрывается иностранной помощью, которую нельзя тратить на военные расходы. Из-за этого он фактически разбит на две части. Это одна из причин, по которой помощь нельзя накапливать. Надо все запускать в оборот, чтобы уже на налоги с этого оборота финансировать армию.
я думаю (моє припущення) що це скоріше міф. За окремими оцінками аналітичних центрів ( SIPRI — це Stockholm International Peace Research Institute (Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру). ) , близько 50‑60 % всіх бюджетних видатків у 2025 році буде спрямовано на оборону та безпеку (включно з армією, правоохоронними структурами, службами безпеки, тощо) ? А згідно інших даних, які я приводив вище ~70% бюджету у нас від наших партнерів\патронів . Ну як би не сходиться трошки ну хоча, якщо врахувати що поліцію наприклад чи прикордонників можна фінансувати за кошт міжнародної допомоги то може і зійдеться. Як це можна прослідкувати в межах цілої країни куди пішов той чи інший десяток мільярдів . Згадуємо корупційні скандали і при наявності великої тіньової економіки списати на культуру а віддати на зарплати ВСУ більш ніж реально
не фантазуйте - зп військовим перераховується на картки й 100 ярдів грн на місяць так не проведеш...
ви придираєтесь це був як приклад пальцем в небо, чи вам всі схеми прорахувати ? забезпечення ВСУ багатогранне і багатоцільове , хто хто а наші вміють в корупцію то наївно думати що перерозподілити міжнародну допомогу так щоб профінансувати ВСУ важко , ну і вкрасти при тому , я не в схемах тому навіщо я буду це придумувати ? Міським\сільським бюджетам дозволено купувати щось по запиту військових тобто якась територіальна громада може по закону закупити умовних тепловізорів. мавіків, броніків, біноклів, "портянок" чи побудову укріплень по запиту військової частини, а фінансування отримати з центрального бюджету і списати на ремонт\облаштування території на освіту\медицину на умовний амбулаторний пункт в селі Іванково чи дорогу до нього, на висадку дерев в лісгоспі біля села хто там порахує кількість висаджених дерев чи проведений ремонт у амбулаторії сімейної медицини, у нас багато територіальних громад \ сільрад і так далі : У 2025 році загальна сума міжбюджетних трансфертів із державного бюджету до місцевих бюджетів запланована на рівні понад 217 млрд грн — це включно освітні, медичні та інші субвенції та дотації. це вам один з варіантів , посидіти подумати ще з 10-ок знайти можна. Сам приймав участь у закупках по запиту територіальних громад всякої військової всячин по запиту військових частин. Банально навіть не порушуючи правило не фінансувати війну за гроші від міжнародних спонсорів розміщуємо військових у студентський гуртожиток і на нього з мін освіти списуємо кошти. І на паперах все для студентів , по факту для військових.
бачу певне протиріччя
бачу певне протиріччя
це все складно обліковувати - бюджетні процедури доволі складні. гадаю, все простіше. й ви праві - як ідентифікувати які саме гроші витрачаються?..
smdtranz написав:а то, что международную помощь нельзя тратить на оборону, это вообще факт? или как обычно, что-то можно, что-то нельзя?
Яка різниця? Ну нехай все зароблене в бюджет самою Україною йде на оборону, а все надане партнерами - на все не воєнне. Потрапивши в загальний котел (бюджет) гроші не мають відтінків і історії походження.