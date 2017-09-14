RSS
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 09:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:на основне питання мені взагалі не відповідають - а чого раніше не їхали?

ти ще жертву побутового вбивства спитай "чому раніше не звернулись до поліції".
Не виїзжали бо в конституції запису про "пн.корейську варіацію 1984" здається небуло
Letusrock
 
Повідомлень: 2911
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 09:29

  барабашов написав:
  fler написав:Ні, трансформатори, які чекали свого часу на задньому дворі))) :wink:

У вас электроэнергия добывается шахтёрами из трансформаторов 330/110/25КВ с заднего проходу? Этож где вы вообще читать и писать учились?

Барабашка, ти жарти читати вмієш? Нє?
Нагадаю, що цей форум читають не лише добрі люди, а й вороги. Тому багато речей прямим текстом тут не пишуть, а деякі речі не пишуть взагалі.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6011
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 09:34

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:бачу багато хто агітує, що багато хто виїде. спробую відповісти всім, хоча змішують різні речі.

на основне питання мені взагалі не відповідають - а чого раніше не їхали? ......

Отвечаю в четвёртый раз :lol:
Не ехали - бо в стране ВП не вводили.
Спробуй видповисты на это ;)

якщо всі поїдуть, а ми капітулюємо, то ВС будуть вводити в Польщі...

Может будут, может нет. Может будут вводить через 50 лет :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11132
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 09:49

США дали Україні лічені дні, щоб прийняти запропоновані гарантії безпеки рівня статті 5 НАТО, — Politico
США натякнули, що домовленість має бути погоджена ще до Різдва, інакше наступні умови можуть бути менш вигідними.
«Ці гарантії вже на столі, але не назавжди», — наголосив високопосадовець адміністрації Трампа.
В США кажуть, що мова йде про правові та військові зобов’язання, які можуть бути ратифіковані Конгресом і діяти навіть після завершення президентського терміну Трампа. Однак Європа побоюється, що без вступу України до НАТО ці гарантії не будуть достатньо сильними.

останнє речення 100 % дописав якийсь демократ чи потужник, тому що від взаємовиключень в ньому кров з очей йде
Letusrock
 
Повідомлень: 2911
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 09:54

  Letusrock написав: Факт є факт - грузини виявились розумніші і змогли пропетляти без воплів про "понад усе" та "до останнього". І зараз у них нема війни, більші з/п і так далі

Тобто віддати Абхазію та Осетію - це називається "пропетляти"? Ми так само пропетляли, віддавши Крим. Чому нам це не допомогло?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6011
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 09:58

  fler написав:
  Letusrock написав: Факт є факт - грузини виявились розумніші і змогли пропетляти без воплів про "понад усе" та "до останнього". І зараз у них нема війни, більші з/п і так далі

Тобто віддати Абхазію та Осетію - це називається "пропетляти"? Ми так само пропетляли, віддавши Крим. Чому нам це не допомогло?
бо ми не виконували мінські домовленості і прописали вступ до нато в конституцію.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4217
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
