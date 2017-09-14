RSS
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:46

  fox767676 написав:
  BIGor написав:fox767676 Бажаю тобі спокою під 1 м грунту.

ти навіть не уявляєш як жалість до себе ти викликаєш
якась безпросвітна лють хронічно нещасної людини

Мені все одно що я викликаю у собак типу тебе.
BIGor
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:59

  BIGor написав:
  fox767676 написав:
  BIGor написав:fox767676 Бажаю тобі спокою під 1 м грунту.

ти навіть не уявляєш як жалість до себе ти викликаєш
якась безпросвітна лють хронічно нещасної людини

Мені все одно що я викликаю у собак типу тебе.

Краківський залізний незламник зі сталевою люттю в очах 💪
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:02

  Hotab написав:Бараьашов, як спеціаліст по «мєхАм» , консультує

Я специалист по переломам костей грудной клетки, таза и нижних конечномтей у дезертиров
барабашов
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:03

  барабашов написав:
  Hotab написав:Бараьашов, як спеціаліст по «мєхАм» , консультує

Я специалист по переломам костей грудной клетки, таза и нижних конечномтей у дезертиров

Став таким спеціалістом по ютубу зі Стамбула :lol:
Бо в своєму житті ламав лише собі зубами нігті на власних пухких пальцях
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:16

  барабашов написав:
  Hotab написав:Бараьашов, як спеціаліст по «мєхАм» , консультує

Я специалист по переломам костей грудной клетки, таза и нижних конечномтей у дезертиров


В ТЦК тебе надобно,пан Барабашов.Работать там,в смысле.
Рассмотри как вариант- если война надолго, всяко лучше калечить ухилянтов тут, чем ждать пока поймают и отправят тебя. Собственно, в Биркенау представители зондеркоманды все таки жили немного дольше остальных и имели небольшие преференции,как мне рассказывал экскурсовод.

Зображення
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:26

розвантаження ПФ

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  budivelnik написав:Кількість цементу в ЗСУ - ЗРОСТАЄ...

Знайшов я офіційні дані:
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/02/17/7442249/
Середній вік військовослужбовців ЗСУ складає 40 плюс, або навіть 45 плюс. Наприкінці минулого року таку оцінку озвучив член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін.

Знайомий 55 років зараз в ЗСУ. Вже троє померло через хвороби сердцево судинної системи.
Він і купа інших знайомих кажуть що воювати ніким і нічим. Якісь дірки затикають ссо.
Сусід, майор, який сидить на нарадах з сирським, казав теж саме. Що скоро все підпишуть

все йде згідно плану флер: розвантаження ПФ від біосміття
flyman
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:31

  барабашов написав:
  Hotab написав:Бараьашов, як спеціаліст по «мєхАм» , консультує

Я специалист по переломам костей грудной клетки, таза и нижних конечномтей у дезертиров

ти звідки так дезертирував, Содоміт? :lol: з підвалу?.
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 19 гру, 2025 22:41, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:31


Работать там,в смысле.


Він воліє коліна стріляти бластером через чорне море .
Наша 120-кг роХсолана біля турецького хана. Байрактари насмокчує
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:35

  budivelnik написав:
  UA написав:budivelnik
Я зрозумів, ЗСУ зараз це 1,4 млн
Але хочуть ще більше мобілізувати...
Як думаєш, річку Єнісей в якому місці краще форсувати?
1 В ЗСУ не може бути зараз 1,4 млн по тій простій причині що 100 000+/- загинуло , 300 000+/- поранено і не можуть служити....

Але питання не стояло про кількість в ЗСУ
Питання стояло покращуються чи погіршуються наші солдати середньостатистично ?
Так я тобі описав що ПОКРАЩУЮТЬСЯ бо встигають ОТРИМАТИ досвід
Найвища ймовірність загинути - перших 100 днів...
А тепер приміни мій алгоритм до педераційників..
Починали 200 000 ,мобілізують в місяць 40000 осіб *45 місяців = 0,2млн+1,8млн=2 000 000
Сирський заявив що проти нас 741 000....
То встигають вони навчитись чи в перших 100 днів двохсотяться

математика не б'ється
flyman
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:43

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  UA написав:budivelnik
Я зрозумів, ЗСУ зараз це 1,4 млн
Але хочуть ще більше мобілізувати...
Як думаєш, річку Єнісей в якому місці краще форсувати?
1 В ЗСУ не може бути зараз 1,4 млн по тій простій причині що 100 000+/- загинуло , 300 000+/- поранено і не можуть служити....

Але питання не стояло про кількість в ЗСУ
Питання стояло покращуються чи погіршуються наші солдати середньостатистично ?
Так я тобі описав що ПОКРАЩУЮТЬСЯ бо встигають ОТРИМАТИ досвід
Найвища ймовірність загинути - перших 100 днів...
А тепер приміни мій алгоритм до педераційників..
Починали 200 000 ,мобілізують в місяць 40000 осіб *45 місяців = 0,2млн+1,8млн=2 000 000
Сирський заявив що проти нас 741 000....
То встигають вони навчитись чи в перших 100 днів двохсотяться

математика не б'ється

Це тому що вгодованi кабани, що скipo надибають у спадщину водочний шалман у центрi Львива, ще не у Покровську.
барабашов
