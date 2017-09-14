|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 22 гру, 2025 10:19
Hotab написав:
Проїхав з Києва до Мико, жодної заправки без бензину, жодних черг, ціни без змін
.
"Спасибо за службу! Продолжайте наблюдение." (с)
Но в следующий раз, наверное, проверять лучше в тот же день...
2
Додано: Пон 22 гру, 2025 10:26
Вот это неожиданный (не знаю для кого) поворот... "Оказывается" страны, которые имели довольно неплохие "бизнесы" - не хотят совсем уж концы рвать
Команда Емманюеля Макрона у приватних розмовах висловлювала сумніви щодо законності передання заморожених активів росії Україні, - Financial Times
Видання стверджує, що цим Макрон практично «поховав ідею» з переданням активів. До цього проти передання коштів вже виступили Бельгія, яка має найбільшу частку заморожених активів, Італія тощо.
2
|