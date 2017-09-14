andrijk777 написав:Чому це Берлін стиснув зуби? Ні, він з радістю побудував(помагав будувати) ці потоки. Вашингтон нікого не переграв, всіх переграв путін, почавши війну. Вашингтону(та і усьому Заходу) ця війна дуже не вигідна бо показала їх слабкість. Росія також показала слабкість, але отримала бонус - території + ослаблення суперника(України). Сильно у виграші тільки Китай.
Ви звичайно праві що Вашингтон не хотів потоків бо це сильно зближувало Берлін і Москву, але Берлін зробив як хотів. І якби не війна, вони б прекрасно функціонували. І були зруйновані дякуючи війні і путіну а зовсім не Вашингтону.
Побудова потоків коштувала немалу копійчину, не кажучи про скандали Значно вигідніше було б поділити вплив на Україну та користуватися наявною інраструктурою. То й це було б дійсне стратегічне рішення, з мінімальними ризиками . А так між РФ та ЄС залишилося яблуко раздора, яке врешті-решт підірвало і їх потоки
andrijk777 написав:Росія також показала слабкість, але отримала бонус - території
Бонус??? Зруйновані території без людей - бонус? У рф не вистачає території? Я б сказав, що і АРК й інші окуповані території материкової України - скоріше тягар, а не "бонус". рф нічого не отримала з цієї війни. Якщо ми виходимо з того, що метою рф було створити "сфери впливу", щоб їх "поважали", як заявив путін, то нічого, окрім шматків території, рф не отримала. Я думаю, що в керівництві рф навіть не знають що там рф контролює чи ні.
SATAN написав:нефть прёт вверх, всё по плану, как и "сделал ставку"
Ти хоч раз відкривав біржеві ціни на нафту? https://ru.investing.com/commodities/brent-oil Діапазон за добу________ найнижча 60,75_____зараз 61,70______найвища 61,77 Діапазон за 52 тижня_____найнижча 58,40_____зараз 61,70______найвища 82,63
Не читайте дурня зранку А якщо більше нікого читати То нікого й не читайте...... Професор Преображенський.
fox767676 написав:Побудова потоків коштувала немалу копійчину, не кажучи про скандали Значно вигідніше було б поділити вплив на Україну та користуватися наявною інраструктурою. То й це було б дійсне стратегічне рішення, з мінімальними ризиками . А так між РФ та ЄС залишилося яблуко раздора, яке врешті-решт підірвало і їх потоки
Тут ви просто на чорне кажете біле. Стратегічно побудова прямих, коротких газопроводів які не перетинають інші країни - це прямо в рази краще ніж українські газопроводи. - це прям очевидно очевидно. Та й ризики прямих газопроводів прям в рази нижчі ніж через Україну(і інші країни).
Я не бачу жодного аргументу чому прямі газопроводи гірші за українські.
Да, бонус. И да, _таких_ - не хватает - выход к Морю, вот это все. А вот как раз людей - что бы заново заселить - может и хватить. Опять же ЗАЭС...
АндрейМ написав:б сказав, що і АРК й інші окуповані території материкової України - скоріше тягар, а не "бонус". рф нічого не отримала з цієї війни
"дуракам полработы не показывают" (с) росіянчики і сами розуміють половинчастить надбання, і хочуть продовження. Але так само вони будували свою імперію - шматок за шматком, спочатку Кучук-Карджайський мирний договір, потім Ясський, потім Бухарестський, а потім давай Болгарію з "Царградом". Вони якраз можуть стратегічно планувати на десятиліття, а не як Україна - "чи в контрнаступі візьмемо АйПетрі, чи всіх українців вивезуть до сибіру" АРК то була перлина, Богом нам тимчасово подарована і профукана
andrijk777 написав:Стратегічно побудова прямих, коротких газопроводів які не перетинають інші країни - це прямо в рази краще ніж українські газопроводи. - це прям очевидно очевидно. Та й ризики прямих газопроводів прям в рази нижчі ніж через Україну(і інші країни).
Я не бачу жодного аргументу чому прямі газопроводи гірші за українські.
Спочатку нафантазувався термін Прямі Газопроводи Потім на нафантазоване наклалась інша фантазія - чому це краще....
Коротенька довідкаю 1 Газопровід це труби+вимірювальні+перекачувальні станції 2 Ми не маємо ЖОДНОГО відношення до відтинків труб які лежать в росії так і до відтинків труб які йдуть по Європі.... 3 Наш ГАЗОПРОВІД і є ПРЯМИМ газопроводом БО На кордоні рф і Україна стоїть вимірювально-перекачувальна станція станція яка а - вимірює б- перекачує з труби рф в трубу України По території йде по НАШИМ перекачувальним і трубам На виході стоїть вимірювально-перекачувальна станція ЯКА а - вимірює б - перекачує з наших труб в Європейські.
Створити прямо з рф в Європу - тільки через прямі +або Білорусь-польща або Україна-Європа або по дну Балтики інших варіантів це хіба СПГ танкерами.
а цей аргумент очевидний. й якщо ти його не бачиш - то й вартість всіх твоїх оцінок - близька до нуля
SATAN написав:... Запад, в реальности - это сообщество Кланов весьма богатых и влиятиельных людей. Тот же Трамп, просто делает то, что ему "Советуют" эти самые Кланы! ... Кланы- дружат с теми, с кем им выгодно дружить, кто приносит Профит! ... Вот вам правда. Сильные мира сего, просто Играют! А люди для них, ну так... букашки, которые сами потом восстанавливают популяцию.
нарешті пішла якісна конспірологія
а ці клани - це хто? масони? євреї? може рептилоїди?..
а якщо в комплексі подивится ? Була би вісь Берлін-Москва-Пекін - ніякі б диверсії не зупинили би німецьку економіку