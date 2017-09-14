|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 22 гру, 2025 23:59
Господар Вельзевула написав:
В новостях прям таки собираются принимать какой-то одноразовый закон про выборы.
Оказывается , конституция прямо не запрещает выборы, вот что чобит Трампа под тощий зеленый зад делает.
Скорее всего это очередная перемога, кофе в Ялте и прочее ссание в уши , пардон, веселые шутки и юмор от известного коллектива, но все же.
А случись они (выборы)- то за кого?
Непроходных народных героев, которые за все хорошее и против всего плохого- не упоминать, они непроходные.
Плебс будет выбирать из известного дворянского рода.
Кто там у нас?
Юля-смешно, ей пороблено.
Петро-спасибо,что оттянул войну и дал стать на ноги, но увы, он не Трамп и второго раза не будет.
Любой человек сейчас занимающий должность при дворе- медведпут номер 2
Залужный- сразу валю за бугор,если успею, первое что он сделает-закроет границы для всех, включая детей, женщин и пенсов.
По приколу- ну Гончаренко веселый, люблю его рассказы про "кафедры зеленизма" и все такое.
Можно попробовать за честного человека с психическими отклонениями- Марьяну. Хуже не будет (с)
А если серьезно-нет альтернативы на самом деле.Каждый новый президент загонял Украину во все большую ОПу, и еще одного она не переживет.
Голосовать буду за Володимира Першого, и я не шучу.
"Из всех зол выбирают меньшее" (Аристотель)
ви ще берете участь в лохотроні із "ківаловськими" серверами?
ви були за Ка чи за Ку?
Додано: Вів 23 гру, 2025 00:02
flyman написав:
ви були за Ка чи за Ку?
Вангу спитали перед 2им туром 1994
- "Бережіть Льоню, він хороший!"
я то помню, а вельзевула в то время в ясли водили
вы бы еще его про ланового с плющом спросили
Додано: Вів 23 гру, 2025 00:13
fox767676 написав: flyman написав:
ви були за Ка чи за Ку?
Вангу спитали перед 2им туром 1994
- "Бережіть Льоню, він хороший!"
я то помню, а вельзевула в то время в ясли водили
вы бы еще его про ланового с плющом спросили
Это она про Брежнева говорила
Просто её 12 лет не хотели расстраивать шо он "того"...
По теме.
Давайте я с ИнвесторомПандой возглавлю Банковую,
Я честен, принципиален, строен, отпраалю на Ростов всех этих "з-нэ-тым-ВОС-уставших" в один конец и полицаев с ними до кучи на Кубань , а Панда будет притягивать гроши ЕС и ФРС.
Как мёд с улика тягать будет.
Как гризли прям.
Наш троещинский гризли.
Додано: Вів 23 гру, 2025 00:16
барабашов написав: fox767676 написав: flyman написав:
ви були за Ка чи за Ку?
Вангу спитали перед 2им туром 1994
- "Бережіть Льоню, він хороший!"
я то помню, а вельзевула в то время в ясли водили
вы бы еще его про ланового с плющом спросили
Это она про Брежнева говорила
Просто её 12 лет не хотели расстраивать шо он "того"...
По теме.
Давайте я с ИнвесторомПандой возглавлю Банковую,
Я честен, принципиален, строен, отпраалю на Ростов всех этих "з-нэ-тым-ВОС-уставших" в один конец и полицаев с ними до кучи на Кубань , а Панда будет притягивать гроши ЕС и ФРС.
Как мёд с улика тягать будет.
Как гризли прям.
Наш троещинский гризли.
ви пропонуєте повний пандець
у вулику 90 ярдів євромеду,
Дроздов сказав
Додано: Вів 23 гру, 2025 00:18
барабашов написав:
Давайте я с ИнвесторомПандой возглавлю Банковую,
Я честен, принципиален, строен, отпраалю на Ростов всех этих "з-нэ-тым-ВОС-уставших" в один конец и полицаев с ними до кучи на Кубань , а Панда будет притягивать гроши ЕС и ФРС.
Как мёд с улика тягать будет.
Как гризли прям.
Наш троещинский гризли.
сколько можно тасовать засаленную колоду птенцов стельмаха
наш троещинский панда брат-близнец другого бджоловода, такой же хронический монетарист наломавший дров в АПБ Украина, и ни капли не раскаивающийся. Он даже не в состоянии понять а что же там было не так.
