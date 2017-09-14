Господар Вельзевула написав:

В новостях прям таки собираются принимать какой-то одноразовый закон про выборы.Оказывается , конституция прямо не запрещает выборы, вот что чобит Трампа под тощий зеленый зад делает.Скорее всего это очередная перемога, кофе в Ялте и прочее ссание в уши , пардон, веселые шутки и юмор от известного коллектива, но все же.А случись они (выборы)- то за кого?Непроходных народных героев, которые за все хорошее и против всего плохого- не упоминать, они непроходные.Плебс будет выбирать из известного дворянского рода.Кто там у нас?Юля-смешно, ей пороблено.Петро-спасибо,что оттянул войну и дал стать на ноги, но увы, он не Трамп и второго раза не будет.Любой человек сейчас занимающий должность при дворе- медведпут номер 2Залужный- сразу валю за бугор,если успею, первое что он сделает-закроет границы для всех, включая детей, женщин и пенсов.По приколу- ну Гончаренко веселый, люблю его рассказы про "кафедры зеленизма" и все такое.Можно попробовать за честного человека с психическими отклонениями- Марьяну. Хуже не будет (с)А если серьезно-нет альтернативы на самом деле.Каждый новый президент загонял Украину во все большую ОПу, и еще одного она не переживет.Голосовать буду за Володимира Першого, и я не шучу."Из всех зол выбирают меньшее" (Аристотель)