|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 23 гру, 2025 15:49
Vadim_ написав: pesikot написав: Vadim_ написав:
так могут не только лишь все(с)
Ти ж теж так можешь ...
ні ,я ухилянт який плате податки
З чого платишь ? Ти ж бідкаєшся, що немає у тебе доходів ...
Чи з квартир зданих платиш податки ?
Ну це вже фантастика )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12917
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 23 гру, 2025 15:53
SATAN написав:
Для прикладу їхав на автомобілі один знайомий майор рік тому вночі по фронтовій дорозі митися і не розминувся з танком.
Неудачно висловився розминувся, но не до кінця удачно.
Машина в смятку, майору потрощило ноги.
1. Травма не бойова, виплат за поранення не положено.
Оператор БПЛА знайшов час на вiдпочинок, годинку.. поспати... тут прильот ракети, вiдiрвало ногу.. не буде виплат?
Не може такого бути!
Поки людина знаходиться на службi, вона служить!
Митися чи там обiдати, спати -це вiдновлювати сили.
Логiчно?
Логіка тут простіша. Армійська.
Має бути написано - під час виконання бойового завдання, згідно розпорядження командира N___ від 23. 12 2025 в результаті прильоту ракети на позиції бпла отримав поранення ст. Лейтенант satan. Одірвало ногу форма 100 з медпункту брига додається. Під час виконання бойового завдання ст. Л-нт Satan не перебував в станІ алкогольного чи наркотичного спяніння був в засобах захисту. Зброя закріплена за Satan, ак 75 N_____ була знищена/втрачена в результаті ракетного удару. Далі паспортні дані, код, ФІО дуже бажано без помилок.
короч тексту на півтори листка І це треба внести в журнал бойових дій, завірений витяг з якого є підставою для виплат. Під час перебування на службі і виконання бойового завдання це різне, ще може бути в результаті необережного поводження зі зброєю, або в наслідок біологічної смерті)
Нє, через суд щось мож і поправити що не так записано, але далеко не все і це потребує маломальськи лічної ініціативи.
Щодо загиблого то свідчення, що хтось бачив як ст лнт Satan одбив ногою ракету і сплив кровю мало, треба іще предявить тушку Satan
інакше буде записано вважати безвісти зниклим, евакуація тіла через обстрілу з боку противника затруднена.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4261
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 23 гру, 2025 15:56
мой вус и диплом подразумевают не менее чем РВСН и удар Фламингами
Он воно шо! Не менше ніж фламінго йому в ангар!
Але ж досвід пускати лише ракети після горохового супу. Тому для початку взвод
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17400
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2553 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Вів 23 гру, 2025 15:58
pesikot написав:
Знайомий розповів
Йшов він на вихідних по корчам одного з приватних секторів. Реальні корчисті корчи
Стояв бусик, знайомий пройшов повз бусик, після чого бусик рушає, обганяє та перегороджує дорогу ...
З бусика виходять 1 поліцейський та 2 ТЦК
Хтось вже здогадався, що було далі ?
Ні, далі сюжет не цікавий )
Знайомий бере свій смартфон, входить в Резерв+, показує в своїх руках і запитує:
- Це до кого з вас звертатись ?
2 ТЦК одразу зробило вигляд, що їх там немає
Поліцейський подивився в Резерв+ і сказав:
-- Щасливої дороги
Знайомий розповів
Пішов на роботу, після роботи в сауну, додому. Ніхто його не зупиняв, не провіряв.
Знайомий не розуміє навіщо ті перемовини, якісь поступки москалям. Та все нормально, воюємо! Ніяких поступок, ніяких здач територій!
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7154
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:07
andrijk777 написав:
Знайомий не розуміє навіщо ті перемовини
Так і ти не розумієшь, що ніяких перемовин не відбувається
Є тільки імітація перемовин
andrijk777 написав:
Ніяких поступок, ніяких здач територій!
Я запитував, якщо, гіпотетично, щось віддамо Пуйло зупинится ? чи ні ?
Досі відповіді не від кого не було
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12917
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:15
pesikot написав:
Я запитував, якщо, гіпотетично, щось віддамо Пуйло зупинится ? чи ні ?
Досі відповіді не від кого не було
Що означає "зупиниться"? Формулюй питання нормально а не по-дебільному.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Вів 23 гру, 2025 16:20, всього редагувалось 1 раз.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7154
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:19
andrijk777 написав:SATAN
Ваше повідомлення стерли, але я написав велику відповідь.
1)Ви сильно переоцінюєте посаду президента. Президент не Бог. Почнемо з того що в часи Ющенка закони приймав не президент а Верховна рада! Це зараз Зеленський робить що хоче бо у нього є більшість в ВР і + війна.
2)Ок, приймуть. І? Зібрати гроші не проблема, а куди ті гроші підуть? Вкрадуть, наприклад. Хто винуватий? Знову президент? Президент не може контролювати все і всіх!
3)Про пенсію взагалі смішно. Вникніть в це питання глибше і не пишіть фігні.
Не розумію чому видалили його повідомлення. Я з усім погоджуюсь і плюсовав би. Навіть не віриться, що є люди, які так само думають.
Президент повинен давати ідеї, розповідати суспільству що саме йому потрібно у довгостроковій перспективі. Президент має надихати.
Стосовно пенсій - що саме Вам не подобається? Україна - чи не єдина країна в Європі, де пенсійне забезпечення повністю покладено на плечі роботодавця. Навіть в інших солідарних системах, де працюючі платять за пенсіонерів, працівники сплачують частину пенсійних внесків. Можливо, пенсійна система не має бути повністю приватною, але працівники повинні сплачувати внески, як це роблять в інших розвинутих країнах.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Вів 23 гру, 2025 16:21, всього редагувалось 1 раз.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 675
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:21
andrijk777 написав: pesikot написав:
Я запитував, якщо, гіпотетично, щось віддамо Пуйло зупинится ? чи ні ?
Досі відповіді не від кого не було
Що означає "зупиниться"?
Від тебе теж немає відповіді, не напружуйся
Питання було дуже просте ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12917
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:21
andrijk777 написав:
Знайомий розповів
Пішов на роботу, після роботи в сауну, додому. Ніхто його не зупиняв, не провіряв.
Знайомий не розуміє навіщо ті перемовини, якісь поступки москалям. Та все нормально, воюємо! Ніяких поступок, ніяких здач територій!
Касательно всех этих "рассказал": есть "оказывается" реальное замалчивание "неудобных" случаев
Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва провів контрольований онлайн-експеримент, який фіксував реальні редакційні рішення української медіаспільноти, переважно журналістів та редакторів, щодо публікації новин пов’язаних з проведенням мобілізаційної кампанії.
Експеримент показав, що 73% учасників хоча б раз самоцензурувалися під час його проведення і вирішували не публікувати новину. Так з 200 опитаних журналістів найчастіше відмовлялися від публікації новин, пов’язаних із можливими проблемами у структурах, які безпосередньо працюють з військовими:
- 60,5% − у випадку новини про відмову у наданні медичної допомоги військовому у навчальному центрі;
- 36% − у випадку новини про застосування сили військовими з ТЦК.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11179
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:22
АндрейМ написав:
Україна - чи не єдина країна в Європі, де пенсійне забезпечення повністю покладено на плечі роботодавця.
Це що за фантазії? ПФУ дотується з бюджету.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7154
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|175093
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|371893
|
|
|6076
|1070304
|
|