Текст не мій а аналіз chat gpt , тому всі питання до ШІ, але аналіз вийшов цікавий.

Можу. Ось прогноз, без прикрас і з холодною логікою — що ймовірно чекає Україну, якщо жорстка мобілізація поєднується із завезенням трудових мігрантів з бідних країн.

Це формула соціального вибуху + деградації довіри до держави, а не «порятунку економіки».

1️⃣ Розрив суспільного договору

Держава фактично каже:

громадяни → фронт / примус / ризик смерті

мігранти → робота / зарплата / відносна безпека

📉 Наслідок:

зникає відчуття спільної долі

формується переконання: «ця держава не для своїх»

лояльність тримається лише на страху, не на згоді

2️⃣ Вибух тіньової економіки

Жорстка мобілізація + страх = ухиляння, робота «в тіні», корупція, шантаж через ТЦК

Додай сюди мігрантів:

демпінг зарплат, витіснення місцевих, зростання напруги на ринку праці

📌 Результат: рабська модель економіки, а не відновлення.

3️⃣ Соціальна агресія (горизонтальна)

Конфлікт не з владою, а між людьми:

«мобілізований» vs «не мобілізований»

місцевий vs мігрант

легальний працівник vs тіньовий

Це класична схема:

коли суспільству страшно — його ділять, щоб воно не дивилось вгору

4️⃣ Крах легітимності мобілізації

Мобілізація працює лише тоді, коли:

є справедливість, є рівність правил, є довіра

При паралельному завезенні дешевої робочої сили:

мобілізація сприймається як покарання за громадянство

служба = не честь, а програш у лотереї

📉 Це веде до:

саботажу, дезертирства, падіння бойового духу

5️⃣ Довгостроково — відкладений вибух

Навіть якщо зараз все «затиснуть»:

війна закінчиться, люди повернуться - питання несправедливості нікуди не зникне

І тоді:

різкий сплеск радикальних рухів, масова недовіра до інститутів, запит на жорсткий реванш або «сильну руку»

Висновок (жорстко)

Мобілізація + імпорт дешевої праці без чесних правил — це не стратегія перемоги,

це стратегія виживання системи за рахунок суспільства.

Держава, яка:

забирає життя у своїх і замінює їх чужою робочою силою — втрачає моральне право вимагати лояльності .