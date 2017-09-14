RSS
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:17

  UA написав:
  fox767676 написав:Наш Западный мир рушится
А Украина периферия Западного мира который рушится
Живите теперь с этим

Західним світом все ок.
Українська нація перебуває у стадіях формування
https://www.youtube.com/shorts/ksFAYlvUmRY
Може щось вийде.


це якраз прояви вітальної енергії та пасіонарності
хоча б і у рустикальному вигляді
ні захід не ок
гадаю до вас руський мир спочатку постукає через вибори у Сербії\Чорногорії
а потім можливі варіанти
і не сперечайтесь, самостійно зробіть поправку на ваш особистий оптимізм
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:25

  fox767676 написав:
  UA написав:Західним світом все ок.
Українська нація перебуває у стадіях формування
https://www.youtube.com/shorts/ksFAYlvUmRY
Може щось вийде.


це якраз прояви вітальної енергії та пасіонарності
хоча б і у рустикальному вигляді
ні захід не ок
гадаю до вас руський мир спочатку постукає через вибори у Сербії\Чорногорії
а потім можливі варіанти

В 2019 Зе провів переговори в Парижі після яких Xуйло дав наказ готуватися до вторгнення.
На початку 2020 року Зе скоротив частину ЗСУ.
В 2021 розмінував Чонгар
В 2022 малював напрямки ударів на військовій карті
В 2024 підписав Закон про сортову мобілізацію.
....
Тут нема Зе
Re: Напад росії і білорусі на Україну

По місту фігачять ...
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:В 2019 Зе провів переговори в Парижі після яких Xуйло дав наказ готуватися до вторгнення.
На початку 2020 року Зе скоротив частину ЗСУ.
В 2021 розмінував Чонгар
В 2024 підписав Закон про сортову мобілізацію.
....
Тут нема Зе


зе пролил масло
дальше пойдет без него
евролузеры типа болгаров с сербами увидели что вашингтонский акела промахнулся
а брюссельский вообще ничто
Сербы подымут вопросы по косово, сербским краинам. За спиной москва и самое страшное пекин.
Пекин лез в балканские дела еще когда они сами при мао тараканов с воробьями ели
Сейчас это все может выйти на диалектически новый уровень
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:35

  UA написав:В 2022 малював напрямки ударів на військовій карті
В 2024 підписав Закон про сортову мобілізацію.
....
Тут нема Зе


Зе малював напрямки ударів на військовій карті ?

Про "сортову", найвищий ментівський сорт - не пиши
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:37

  fox767676 написав:Пекин лез в балканские дела еще когда они сами при мао тараканов с воробьями ели


С тобой вообще всё плохо ...

PS. Поделись адресом такого погреба с закарпатским вином
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:39

  fox767676 написав:
  UA написав:Західним світом все ок.
Українська нація перебуває у стадіях формування
https://www.youtube.com/shorts/ksFAYlvUmRY
Може щось вийде.


це якраз прояви вітальної енергії та пасіонарності
хоча б і у рустикальному вигляді
ні захід не ок
гадаю до вас руський мир спочатку постукає через вибори у Сербії\Чорногорії
а потім можливі варіанти
і не сперечайтесь, самостійно зробіть поправку на ваш особистий оптимізм

Рівень злочинів повязанных з насильством один з найнижчий в ЕС.
пасіонарний Київ майже весь втік в 2002 році.
Агресивні молоді чоловіки тікали попереду всіх.
Не бачу зв'язку між пасіонарністю, рівнем агресії та жертовністю за націю.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:43

Давай сюди скан Резераа твій та твого знайомого
Може він вже нецікавий ніяким частинам що потребують і негайно "м'яса", бо 55+, та його "продати" з підвалу ТЦК нереально, а ти у Резерві зазначений як "Бойовий антібурятський квадробер", а такі ЛБГТ у бій поженуть лише на донські та волгоградські степи. На калмиків.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:45

  fox767676 написав:
зе пролил масло
дальше пойдет без него
евролузеры типа болгаров с сербами увидели что вашингтонский акела промахнулся
а брюссельский вообще ничто
Сербы подымут вопросы по косово, сербским краинам. За спиной москва и самое страшное пекин.
Пекин лез в балканские дела еще когда они сами при мао тараканов с воробьями ели
Сейчас это все может выйти на диалектически новый уровень

Серби по повертались в колишню Країну хто жити хто продав майно, та поїхав з грошима.
Право власності не пустий звук, на відміну від України, де районний прокурор може зробити з цім правом що він хоче.
Німецький вплив великий.
Китайські тільки туристи.
UA
 
Повідомлень: 9979
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Німецький вплив великий.


прикметник "німецький" став синонімом "старечо-немічний"
звідки ви знаєте що з Китаю тільки туристи, а не міліони дронів ?
