|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:11
Господар Вельзевула Кто сляпал этого клона и юродствует?
Я не клон. Случайно попал, типа "финансы", укрофорум.
Потом понял, не - это не о финансах и тем более, не о трейдинге.
Тут, всё больше "курсы гривни", там межбанк и кто даст сколько в долг.Уже созрел уходить, т.к. не вижу Конструктива
, вот как с переговорами Украина-россия.
И да, криптой- торговать глупо, т.к. главный движущий фактор - Толпа подростков.
Сидят в реддитах и внимают разных "гуру", покупать или продавать.
В итоге, даже - когда ФРС ставку озвучил и планы наперёд, даже когда Фонда уже развернулась, крипта продолжала двигаться по-инерции! Шобла малолеток ждала "отмашки" в соцсетях! И не только малолеток. Много "опыДных криптотрейдунов", ну которые в 20-м году купили и на этом разбогатели, которые не слышали о Драги и Бернанке, потом у себя в авто стреляются из-за долгов.
В Украине -нет вменяемых сообществ опытных и классных трейдеров, всё больше "Кухни" какие. Эту тему - не раскручивали и не популяризировали, она, на самом то деле, требует очень приличных усилий и IQ>>100.
Моё мнение, кстати, невозможно научить всех подряд торговать в профит, как невозможно создать своего Робота (я не о HFT), который бы не нужно было "пасти", корректировать алгоритм и рискменеджмент вручную, в зависимости от той или иной ситуации.
Реально, стабильно торгуют в профит те, кто по уровню интеллекта, понимания происходящего - как "нейрохирург"!
Вот Герчик, профессионал высочайшего уровня! Чему он учит, вопрос второй, но как трейдер - Мастер! Из опционщиков - Tom Sosnoff - красавец!
Умных, хватает! Но, как бы, всё больше иноземные.
Востаннє редагувалось SATAN
в Вів 23 гру, 2025 22:19, всього редагувалось 2 разів.
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:16
Vadim_ написав: барабашов написав:
А Пискуна не трожьте!
Он в отличии от Кирпы/Кравченко и прочих безымянных самураев решил в живых остаться и остался
!
Видимо просто делился с кем надо и не растопіривал пальці
Кирпы/Кравченко то кучмісти.
А Данілич свідків порочащіх його світле ім'я не залишив.
Піскун оДонбасився. Ті не соромились.
АТО что будіт?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9982
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2373 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:17
pesikot написав: Banderlog написав:
цей час не вільний, я на службі
Дурбелик, а чого ти жалівся, що ти не спишь, як тобі погано від недосипання, га ?
Забув ? )
Чи тоді набрехунькав ? )
Чи вже виспався ?
Чи у тебе "мнение зависит от места сидения" ? )
тому що я не тіки з тобою переписуюсь но і бдю. Так понятніше?
Чи ти думав в мене 8 годинний робочий день з 2 ма вихідними на тиждень?
Краще скажи чо ти сьогодні не колядуєш?
завтра підеш? А кутю зварив по рецепту Клопотенка?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4269
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:17
Как вы думаете, если на машине такую надпись наклеить
Шо не так он сказал?
Мы все рождаемся Свободными!
Я не видел ни одного новорожденного, у кого на лбу была бы надпись от Б-га - "собственность дяди Пети!"
Никто, повторяю, Никто... никому, ничего не должен, если это НЕ ПРОПИСАНО и не ЗАВЕРЕНО юридически!
Например, Зеленский- обещал "остановить войну"!
Но, устно а не на бумаге и нет никаких юридических последствий в случае несоблюдения обещания!
Стало быть, в Правовом Государстве, он - никому и ничего не должен, если это не прописано!
Что прописано? "Сохранять территориальную целостность Украины!"
Зеленский - всё делает для восстановления границ 1991 года!
Можно сказать, колесит по всему миру и выпрашивает деньги и вооружение!
Что вы можете ему предъявить?
И да, бабло и оружие - он выпрашивает не для себя а для страны, в кредит!
Отдавать - будем мы а не он.
Смотрите на мир с точки зрения Закона!
Должны?
Это мы сами себе выстроили "забор", создали Рамки. Что можно а что НЕ можно.
В какой позе и кого. Только Закон! Нет статьи? Нет свидетелей? Всё можно!
Смотрите Better Call Saul
!
Поймёте, что... кто... кому должен!
Востаннє редагувалось SATAN
в Вів 23 гру, 2025 22:24, всього редагувалось 1 раз.
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:20
SATAN написав:
Я не клон. Случайно попал, типа "финансы", укрофорум.
Потом понят, не - это не о финансах и тем более, не о трейдинге.
Тут, всё больше "курсы гривни", там межбанк и кто даст сколько в долг.Уже созрел уходить, т.к. не вижу Конструктива
, вот как с переговорами Украина-россия.
Конструктив тут був при модерації Дяді Саши.
При Фейлісі стало як забацаній розливайці - пивнусі.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9982
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2373 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:21
flyman написав:
але тут спеціалісти з ЕШБ кажуть, що у всьому світі так і персональних пенсійних заощаджень не існує ніде і ніяк
Я хоч і не за ЕШБ, але теж давно кажу, що ніяких пенсійних заощаджень не існує. Всі ці фонди, внески та розрахунки визначають лише дві речі: 1) скільки від виробленого сьогодні повинно бути надано пенсіонерам, що щось виробляли вчора, а сьогодні вже нічого не виробляють, і 2) яку частку від загального пенсійного пирога отримає кожен конкретний пенсіонер.
І, якщо частка 1 буде занадто мала, то ніякі персональні пенсійні заощадження пенсіонера від жебрацтва не врятують. Хіба тільки змусити через державу виділяти на себе непропорційно велику частку загального пенсійного пирога. Так зараз робиться із суддівськими, прокурорськими та іншими чиновницькими пенсіями.
Наявніть якихось капіталів на i401k чи як його там правильно -- теж не запорука. Це працює, поки нинішні працюючі в цілому можуть поділитися, або є кого грабувати ззовні.
"Гарантований" пенсійний фонд - це якийсь склад з газовими балонами, одягом, взуттям і ліками, якого вистачить до кінця життя. Щось не знаю жодного такого.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3569
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:22
SATAN написав:
Как вы думаете, если на машине такую надпись наклеить
Шо не так он сказал?
Мы все рождаемся Свободными!
Я не видел ни одного новорожденного, у кого на лбу была бы надпись от Б-га - "собственность дяди Пети!"
Никто, повторяю, Никто... никому, ничего не должен, если это НЕ ПРОПИСАНО и не ЗАВЕРЕНО юридически!
Например, Зеленский- обещал "остановить войну"!
Но, устно а не на бумаге и нет никаких юридических последствий в случае несоблюдения обещания!
Стало быть, в Правовом Государстве, он - никому и ничего не должен, если это не прописано!
Что прописано? "Сохранять территориальную целостность Украины!"
Зеленский - всё делает для восстановления границ 1991 года!
Можно сказать, колесит по всему миру и выпрашивает деньги и вооружение!
Что вы можете ему предъявить?
И да, бабло и оружие - он выпрашивает не для себя а для страны, в кредит!
Отдавать - будем мы а не он.
Смотрите на мир с точки зрения Закона!
Вы с какого города,если не секрет? Я вот-с Днепра.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1070
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:25
Banderlog написав:
тому що я не тіки з тобою переписуюсь но і бдю. Так понятніше?
Чи ти думав в мене 8 годинний робочий день з 2 ма вихідними на тиждень?
Краще скажи чо ти сьогодні не колядуєш?
завтра підеш? А кутю зварив по рецепту Клопотенка?
Сьогодні ? колядувати ?
Десь ти не тільки бдишь, але і бздишь )
Десь і бздуна пускаєшь
PS. То я тобі зроблю, щоб ти не спав, раз не хочешь )
Потім, не жалійся )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12934
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:27
SATAN написав:
Вот Герчик, профессионал высочайшего уровня! Чему он учит, вопрос второй, но как трейдер - Мастер! Из опционщиков - Tom Sosnoff - красавец!
ух ты Герчик еще не на пенсии
Так откройте ветку по своей специфике, может и набежит народ
сегодня как раз заходил на форум ux.ua там есть чисто трейдерские ветки и даже этого года
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4985
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:28
Для повного щастя потужному залишилось зробити реальним ворогом Китай, щоб повністю перекрив нам усі можливості отримувати комплектуючі для БПЛА і не тільки (альтернитави на деякі речі нема взагалі), чим знищити стіну дронів для пришвидшення обвалу фронту і наближення реальної ганебної капітуляції, омріяної турбопотужниками замість мирної угоди.
Востаннє редагувалось Schmit
в Вів 23 гру, 2025 22:48, всього редагувалось 1 раз.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5322
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|175363
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|372182
|
|
|6076
|1070793
|
|