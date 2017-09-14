|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 24 гру, 2025 01:22
Banderlog
Повідомлень: 4267
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
Профіль
Додано: Сер 24 гру, 2025 09:07
Багато тексту від якогось ухилянта з інтернету, або про що мовчать Флер:
Цена выживания системы: Почему власть выбрала насилие вместо доверия
Трансформация украинской мобилизационной политики из очередей добровольцев образца февраля 2022 года в кадры уличной бусификации 2024 года — это не результат усталости и не неизбежное следствие затяжной войны. Это результат осознанного, рационального и циничного выбора управленческой вертикали.
Когда перед властью встала дилемма — менять качество государственного управления или менять методы принуждения граждан, — система, повинуясь инстинкту самосохранения, выбрала второе. Тезис о том, что «у нас не было другого выхода», является ложью для внешнего потребителя. Выход был. Но цена этого выхода — тотальная чистка элит, публичные наказания «своих» и перестройка армии с феодальной на профессиональную модель — показалась бенефициарам системы более высокой, чем цена разрушения общественного договора.
Силовая мобилизация была выбрана не потому, что закончились патриоты, а потому, что закончился кредит доверия, который власть отказалась обслуживать.
Альтернативы, которые были отвергнуты
Существует миф, что рекрутинг и добровольная служба не могут закрыть потребности фронта в войне такой интенсивности. Однако опыт отдельных подразделений доказывает обратное: люди готовы идти воевать, если соблюдены два условия — компетентность командования и честность контракта.
Реальной альтернативой «отлову» была смешанная модель:
Массовый целевой рекрутинг с гарантией специальности (ты идешь оператором БПЛА, а не штурмовиком, если у тебя есть квалификация).
Экономическая мобилизация (четкие правила бронирования, понятные правила игры для бизнеса).
Система фильтров, не допускающая попадания неподготовленных людей в зону боевых действий.
Почему эта модель не стала основной? Потому что она работает исключительно на топливе доверия. Потенциальный рекрут должен верить, что государство выполнит свои обязательства: обучит, экипирует, обеспечит адекватное командование и, в случае ранения, не бросит в бюрократическом аду ВЛК.
Чтобы обеспечить такой уровень доверия, государство должно было продемонстрировать, что правила едины для всех. И здесь система уперлась в потолок собственной природы.
Иммунитет для избранных как убийца мотивации
Добровольная мобилизация невозможна в условиях, когда справедливость является избирательной. Главным врагом мобилизации стал не российский IPSO, а украинская реальность, которую власть отказалась менять.
Потенциальный доброволец — это рациональный субъект. Он оценивает риски. И когда он видит, что риск погибнуть от некомпетентности командира выше, чем от действий врага, он выбирает уклонение.
Чтобы вернуть людей в военкоматы добровольно, власти нужно было совершить акт политического суицида для старой системы:
Публично судить и сажать на реальные сроки коррупционеров, воровавших на закупках (от «золотых яиц» до фортификаций).
Срывать погоны и отправлять под трибунал командиров, положивших личный состав в бессмысленных операциях.
Конфисковывать имущество у тех, кто нажился на гуманитарке.
Но система построена на клановой лояльности и круговой поруке. Наказать «своего» — значит показать слабость и разрушить негласный пакт элит: «мы крадем, но мы лояльны». Власть испугалась, что репрессии против коррупционеров и некомпетентных генералов дестабилизируют управленческую вертикаль больше, чем недовольство народа.
Безнаказанность стала сигналом обществу: «Война — это дело бедных. Элита неприкасаема». В этот момент добровольная мобилизация умерла. Никакая реклама и билборды не могут перекрыть эффект от новости о том, что очередной военком купил виллу в Испании, а его «клиенты» гниют в окопах без ротации.
Страх удобнее лояльности
Когда стало ясно, что покупать лояльность граждан через справедливость власть не собирается, остался единственный инструмент — страх.
«Бусификация», — это административно самый простой путь. Он не требует интеллекта, реформ, цифровизации процессов или борьбы с коррупцией.
Для рекрутинга нужно создавать условия, конкурировать за человека, убеждать.
Для силовой мобилизации нужны только план, бус и отсутствие моральных ограничений у исполнителей.
Власть выбрала путь наименьшего сопротивления для себя. Страх — валюта конвертируемая. Запуганным обществом легче управлять в краткосрочной перспективе. Человек, которого загнали в угол, не задает вопросов о стратегии, о фортификациях, о бюджете. Он думает только о физическом выживании.
Это классическая логика оккупационной администрации: если население не лояльно, его нужно сломать. Власть де-факто признала, что не может быть партнером для своих граждан, поэтому перешла к отношениям «надзиратель — заключенный».
Распад гражданства и общественного договора
То, что происходит сейчас, — это не просто перегибы на местах. Это фундаментальный слом общественного договора, на котором держалась Украина.
Конституция предполагает обмен: гражданин имеет права и обязанности. Он платит налоги и, в крайнем случае, рискует жизнью ради государства, которое защищает его интересы и обеспечивает справедливость. Силовая мобилизация аннулировала часть про «права» и «справедливость», оставив только «обязанность» и «принуждение».
Гражданин, которого бьют прикладом и заталкивают в машину, перестает быть гражданином в политическом смысле. Он становится биологическим ресурсом. В этот момент государство в его глазах теряет легитимность. Оно превращается в еще один источник смертельной опасности, наравне с внешним агрессором.
Этот разрыв превращает армию из института защиты в институт наказания. А солдат — из защитников в жертв обстоятельств. Это катастрофически сказывается на качестве человеческого материала на фронте. Мотивированный боец стоит десятерых «мобилизованных поневоле», которые при первой возможности уйдут в СЗЧ или сдадутся. Но система считает головы, а не боеспособность. Статистика закрыта, а значит, проблема «решена».
Долгосрочная цена краткосрочного спасения
Выбрав силовую мобилизацию, власть выиграла время для себя, но заложила мину замедленного действия под фундамент государственности. Последствия этого решения будут необратимыми.
Демотивация и отчуждение. Произошел психологический разрыв между государством и обществом. Люди уходят во «внутреннюю эмиграцию». Они перестают донатить, перестают работать «в белую», перестают сопереживать государственным институтам. Власть воспринимается как чужеродный организм.
Демографическая катастрофа. Силовые методы спровоцировали новую волну бегства. Молодежь и специалисты, которые могли бы остаться при адекватной системе рекрутинга и бронирования, теперь ищут любые пути , чтобы покинуть страну. Те, кто уедут, спасаясь от бусика, уже не вернутся, потому что будут чувствовать обиду, а не ностальгию.
Потеря качества управления. Система, которая опирается на насилие, деградирует. ТЦК, получившие неограниченную власть, превращаются в новых феодалов, собирающих дань. Коррупция не исчезает, она просто дорожает. Это вымывает последние ресурсы из экономики, которая и так в коме.
Кризис послевоенной легитимности. Когда война закончится, миллионы мужчин выйдут с травмой не только от войны, но и от унижения со стороны собственного государства. Вопрос «За что мы воевали?» будет звучать не пафосно, а угрожающе. И ответом на него будет ненависть к тем, кто отправлял их на убой, прикрывая собственные тылы.
Украинская власть оказалась перед выбором: сохранить себя в неизменном виде (с коррупционными потоками, кумовством и неприкасаемыми) или сохранить доверие нации, пойдя на болезненную самоочистку.
Она выбрала себя. Силовая мобилизация — это инструмент консервации прогнившей системы. Власть решила, что проще ловить людей на улицах как дичь, чем посадить десяток проворовавшихся чиновников и наладить честный диалог с обществом.
Это решение позволило аппарату устоять сегодня, закрыть дыры в штатном расписании и отчитаться о выполнении планов. Но стратегически это решение уничтожило фундамент для будущего восстановления страны. Силовая мобилизация — это акт каннибализма: государство поедает собственное общество, чтобы продлить свою агонию еще на один день. И когда этот день закончится, может оказаться, что защищать и восстанавливать эту государственную конструкцию уже просто некому.
whois2010
Повідомлень: 1071
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 90 раз.
Профіль
Додано: Сер 24 гру, 2025 09:32
Перед подрывом подлодки рф в Новороссийске СБУ поразила морской самолёт-разведчик Ил-38Н - он был единственным самолетом этого класса в Чёрном море, который мог помешать удару украинского дрона Sub Sea Baby по субмарине, сообщили в спецслужбе.
В ходе удара удалось поразить отсек с основным оборудованием и радарами, а также двигатель.
Для поражения Ил-38Н СБУ применила современный дрон с боевой частью надземного подрыва, оснащенной двумя тысячами поражающих элементов, направленных вниз. Подрыв произошел непосредственно над отсеком с основным оборудованием и радарами, а также повредил двигатель.
Самолёт стоит около $24 млн.
UPD
Самолет - морской разведчик поразили на авиабазе в городе Ейске Краснодарского края
fler
Повідомлень: 6025
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1214 раз.
- Подякували: 1337 раз.
Профіль
Додано: Сер 24 гру, 2025 10:41
whois2010 написав:
Багато тексту від якогось ухилянта з інтернету, або про що мовчать Флер:
Цена выживания системы: Почему власть выбрала насилие вместо доверия
Трансформация украинской мобилизационной политики из очередей добровольцев образца февраля 2022 года в кадры уличной бусификации 2024 года — это не результат усталости и не неизбежное следствие затяжной войны.
дурня. Це затяжна війна+ обмежена кількість добровольців в суспільстві. Хто хотів ті пішли в 22. І далеко не всі ішли з наміром воювати 4 роки. Я знаю таких що через пару місяців навоювались.
Держава виплати військовим з контрнаступу в середньому обрізали.
Кому охота і ти на пожизнєнно?
Он зара Зєля заявив
Мобілізація може бути скасована або проводитися частково після підписання мирного договору...
А про демобілізацію шото не заявляє, замінювати нас не думає, лохи будуть служити і далі)
Banderlog
Повідомлень: 4267
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
Профіль
Додано: Сер 24 гру, 2025 10:43
От мамкин секретчик
Цей вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану та заявив, що мобілізація після підписання угоди може бути скасована або проводитись частково
1. Підтвердження суверенітету України.
2. Угода про ненапад між РФ та Україною, моніторинг на лінії зіткнення.
3. Україна отримає міцні гарантії безпеки.
4. Чисельність ЗСУ — 800 тисяч у мирний час.
5. США, НАТО та ЄС нададуть Україні гарантії безпеки за прикладом статті 5. Якщо РФ вторгнеться — буде військова відповідь і відновлення санкцій.
6. РФ закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах.
7. Україна стане членом ЄС у конкретно визначений час.
8. Пакет глобального розвитку для України, визначений в окремій угоді про інвестиції.
9. Створення кількох фондів для вирішення питань відновлення, залучення 800 млрд доларів.
10. Пришвидшення процесу укладення угоди про вільну торгівлю зі США.
11. Без’ядерний статус України.
12. ЗАЕС. Компромісу не знайшли. США пропонують спільне управління між Україною, США і РФ.
13. Освітні програми в школах, що сприяють толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження.
14. Території. Один із варіантів — в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення і росія має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей. США пропонують вільну економічну зону. Якщо не буде згоди на «стоїмо, де стоїмо», то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму.
15. Україна та РФ зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою.
16. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Кінбурнська коса — демілітаризована.
17. Обмін військовополонених всіх на всіх.
18. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди.
19. Виконання угоди контролюватиме Рада миру на чолі з Трампом.
20. Повне припинення вогню після погодження угоди.
_hunter
Повідомлень: 11184
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Профіль
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:03
Banderlog написав: whois2010 написав:
Багато тексту від якогось ухилянта з інтернету, або про що мовчать Флер:
Цена выживания системы: Почему власть выбрала насилие вместо доверия
Трансформация украинской мобилизационной политики из очередей добровольцев образца февраля 2022 года в кадры уличной бусификации 2024 года — это не результат усталости и не неизбежное следствие затяжной войны.
дурня. Це затяжна війна+ обмежена кількість добровольців в суспільстві. Хто хотів ті пішли в 22. І далеко не всі ішли з наміром воювати 4 роки. Я знаю таких що через пару місяців навоювались.
Держава виплати військовим з контрнаступу в середньому обрізали.
Кому охота і ти на пожизнєнно?
Он зара Зєля заявив
Мобілізація може бути скасована або проводитися частково після підписання мирного договору...
А про демобілізацію шото не заявляє, замінювати нас не думає, лохи будуть служити і далі)
Відсутність демобілізації має пряму залежність від зламаної системи мобілізації, про що в дописі і йдеться, нє?
whois2010
Повідомлень: 1071
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 90 раз.
Профіль
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:58
whois2010 написав:
Відсутність демобілізації має пряму залежність від зламаної системи мобілізації
, про що в дописі і йдеться, нє?
Хто її зламав , тракторист Микола чі водій маршрутки чі мабуть міністр оборони з крашанки 17 грн.шт.? призначений перезедентом
Vadim_
Повідомлень: 4160
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 512 раз.
Профіль
