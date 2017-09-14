Додано: Сер 24 гру, 2025 15:14

1 Держава НЕ ГЕНЕРУЄ товарів/послуг/грошей , а тому єдине що вона може робити це виступати ПОСЕРЕДНИКОМ між тим населенням яке генерує і тим населенням яке споживає.

При чому

Дати спожити БІЛЬШЕ ніж буде зібрано з тих хто ГЕНЕРУЄ - Держава не може ,

у неї НІЧОГО не має ( надра і так далі для пенсіонера чи лікаря коштують НУЛЬ ,

бо те що вони є - не говорить про те що їх можна намазати на хліб),

а раз так то

тільки ПІСЛЯ того як до надр чи землі доберуться ГЕНЕРАТОРИ і щось ЗГЕНЕРУЮТЬ виникне можливість

а - Державі щось взяти з згенерованого

б - Споживачам щось отримати від зібраного

2 Пенсійна система

У світі є кілька варіантів

а - пішов на фік а не пенсія

б - зберемо/поділимо

в - мінімум збере держава(автоматично мінімум отримаєш від Держави)+ сам збереш /сам діли те що зібрав як хочеш

3 Пенсійна система України

Ми отримали ЗДОРОВЕННУ пробоїну в БОРТ ПЕНСІЙНОЇ України , коли

отримали від СРСР після розвалу

а - пенсіонерів

б - дулю з маком від пенсійних заощаджень ЦИХ пенсіонерів які збирав совок.

Хоча якщо бути до кінця справедливим , населення України після розвалу совка отримало приблизно 800 млн м2 житла реальною вартістю в 300+/- млрд доларів. ( це єдине що ми отримали з тих грошей які збирав СРСР з свого населення)

Промисловість і так далі була замортизовано до практично нуля і як правило завод коштував дешевше ніж земля на якій він стояв.

4 Чи могла Україна якось виправити ситуацію а не йти тим шляхом яким пішли (ввели 42% пенсійного збору чим і так НЕ ІСНУЮЧИЙ бізнес придавили під плінтус)

Так, економічне вікно можливостей було.

Це не передавати житло всім прописаним рівними частками , а передавати житло з урахуванням наявного в совку пенсійного стажу.

Тоді б

Власниками 90% житла - були б пенсіонери, які б могли за здачу в оренду СВОГО житла своїм дітям-отримувати щось типу пенсійного забезпечення.

З другого боку

Україна отримала б можливість не вводити 42% пенсійного (тобто діти з одного боку не платять Державі 42% , але з другого боку дбають про своїх батьків і про своє майбутнє)

Чому так не було зроблено?

Відповідь очевидна - нульові знання економіки тодішніх мешканців СРСР ( та й сьогоднішніх мешканців України)

Тому ми пройшли важких перших 25 років НЕЗАЛЕЖНОСТІ з ПЕНСІЙНИМ в 42% , і після того як практично вимерло покоління совкових пенсіонерів, Україна ЗМОГЛА опустити ПЕНСІЙНИЙ збір до 22%...

Тобто наступних років 15 до 2040 ( бо 10 вже пройшло з 2016) 22% будуть незмінними.

Після того як вимре покоління тих хто платив 42% , буде змінено на двохрівневу систему сьогоднішніх 22% , 12% ще й далі буде йти в солідарну і 10% в накопичувальну) і тоді через наступних 25 років , коли залишаться жити тількі ті хто має накопичувальну пенсію - солідарна система буде відмінена.