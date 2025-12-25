RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 23:32

  Investor_K написав:А там навчають як пальцями навчитися розрвзняти фальшиві та справжні доллаои?

а ви де зібралися вчитися? в "местах не столь отдаленных"?.. бо такому вчать переважно там. а ще вчать, як зробити, щоб відрізнити було важче :lol:

я більше по агрегатах. а пальцями - це до "щипачів" - там такі віртуози - як скрипалі :lol:
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 06:32

А на лабораторних роботах що робили?
