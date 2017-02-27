|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 гру, 2025 20:08
Василь-Рівне написав: Shaman написав:
тут регулярно кажуть про розвиток виронибцтва - так для цього потрібна не сильна, а СЛАБКА валюта
Можливо для пару-трійки гірно-рудничих підприємств які експортують сировину і то - комбайни, соляра, машини це валюта, а от для високотехнологічних це зовсім не так бо комплектуючі та сировина закупаються за валюту питома складова яких до 90% від вартості, навіть у с\г доля імпорту немала - джондіри, клааси, елітне насіння, засоби захисту, солярка, добрива це все валюта . Тому Ваше твердження досить відносне - глобалізація - її маму, кажу про це як маленький виробник.
P.S.1 Будучи патріотично налаштованою людиною пробував українську сировину, але ... прийшлось таки використовувати південнокорейську, чому, гадаю тут пояснювати не треба
оце стандартна відповідь. але як на мене, вона некоректна. по-перше, еспорт це не лише ГМК, де так, декілька монополістів. це й сг - а доля агрохолдингів - не більше 20%, інше середні та малі господарства. добрива - частково власне виробництво, от не знаю як під час війни. та й коли елеватори будуть - це вже будують всередині країни, імпорту там вже небагато.
та й коли привабливий курс - експортувати можна багато що, навіть не вгадаєш, але головне - це має мати конкурентну ціну.
й головне - це не лише підтримка еспорту, а й придушення імпорту. коли польські сири продають дешевше українських - цн такий яскравий приклад. а так їжу, легка промисловість - це все можна виробляти всередині країни. а чим більше виробляють - тим більше заробляють. Китай дешевший - а чому? бо з таким профіцитом долар має коштувати не 7 юаней, а 4-5. а це вже зовсім інша ціна на експорті. але ж китайці не дурні..
з приводу електроніки, та й автомобілей. так, всередині країни ми не виробляємо. але по-перше, 10% - не надто велике подорожчання. по-друге, якщо країна може експортувати лише сг - то може обмежити споживання електроніки. з apple перейти на samsung, samsung на китайців. авто теж можна купувати щось простіше. курс - це лише одна складова з розвитку економіки, але доволі важлива. а ми зараз про економіку взагалі не думаємо, всі розслабились на допомозі. допомога рано чи пізно зменшиться, а економіка за місяць не підніметься - цим треба постійно займатися...
Shaman
Повідомлень: 11154
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 1698 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 20:17
Hotab написав:Vadim_
Там бухати дорого
европа не африка, где ві "защищали" Україну за бабло від коня в вакууме, а з 2022 не тот вус
Vadim_
Повідомлень: 4186
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 630 раз.
- Подякували: 512 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 20:22
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
Там бухати дорого
европа не африка, где ві "защищали" Україну за бабло від коня в вакууме, а з 2022 не тот вус
Ооооо, тепер правильна кондиція! Впізнаю синьолобого 😅
А то зранку злякав майже адекватними думками
Hotab
Повідомлень: 17426
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2554 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 20:30
Hotab написав: Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
Там бухати дорого
европа не африка, где ві "защищали" Україну за бабло від коня в вакууме, а з 2022 не тот вус
Ооооо, тепер правильна кондиція! Впізнаю синьолобого 😅
А то зранку злякав майже адекватними думками
А у вертолётчиков была массандра?
Vadim_
Повідомлень: 4186
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 630 раз.
- Подякували: 512 раз.
Додано: Чет 25 гру, 2025 06:36
Игорь написав:
Как вы тут, воротилы ?
Попался пост в телеге провокационный.
Цитирую.
"Білл Гейтс міг би бути найбагатшою людиною у світі
Якби він не продав акції Microsoft, його статки сьогодні оцінювали б у $1,2–1,5 трлн. У 2014 році Воррен Баффет порадив йому не тримати все в одній компанії та скоротити частку Microsoft.
Гейтс дослухався до поради й диверсифікував портфель. Рішення було розумним з точки зору ризиків — просто дуже дорогим з погляду втраченої вигоди."
И под постом 24 ржущих смайлика,(скорее всего от состоятельных людей, которые выбрасывают два верхних листа капусты). Лошара, подумали они. Послушал старого пердуна, отступил от своей мечты.
А когда мы можем поугарать с Гейтса ? Когда уже все свершилось не в его сторону ? При противоположном исходе событий, сидел бы сейчас не на 16 строчке, а где-то глубже, в опе.
Какой портфель у штриха с первой строчки ? Онли spaceX or tesla ? Конечно нет.
Выводы не привожу. Каждый подумает сам.
навіщо людині млрди? що робити благодійні внески
лошари-це ті, хто читає новини і робить такі висновки
колишня дружина Джеффа Безоса, Маккензі Скотт, активно і щедро займається благодійністю, пожертвувавши мільярди доларів різним організаціям, включаючи коледжі, продовольчі банки та фонди, що борються з соціальною нерівністю, і стала одним з найвизначніших філантропів у світі. Вона підписала "Клятву дарування" (Giving Pledge), зобов'язавшись віддати більшу частину свого статку(19 млрд.дол). Її пожертви часто роблять без умов, даючи організаціям свободу у використанні коштів.
Маккензі Скот, колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса, пожертвувала $2,7 млрд благодійним організаціям.
У своєму блозі жінка розповіла, що хоче віддати кошти тим, кого «історично недофінансували та недооцінили», повідомляє BBC.
Скот обрала 286 організацій, які займаються проблемами расової нерівності, мистецтва та освіти. Також грошову допомогу отримали ті, хто працює над подоланням розбіжностей між релігіями.
Маккензі Скот є однією із найбагатших жінок світу. Більшу частину своїх грошей вона отримала після розлучення в 2019 році з Джеффом Безосом, який зараз є найбагатшою людиною світу.
Жінка не вперше жертвує кошти на благодійність. У 2020 році вона віддала понад $4 млрд організаціям, які очолювали жінки, продовольчим банкам та коледжам для темношкірих.
Вітаю всіх з Різдвом Христовим!
Думайте не про гроші, а про добрі вчинки!
Всім мирних свят і достатньо електріки!
prodigy
Повідомлень: 12960
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3375 раз.
- Подякували: 3356 раз.
