Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 25 гру, 2025 18:01
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Насправді мирного плану в вас нема, тим більше плану перемоги. Все що пропонує Зе - давайте дальше воювати, щоб Путін не напав на нато
Мирний план є, він пропонуєтьтся.
такий як зара пропонується треба було рік тому пропонувати, але ви тоді це називали зрадою і хотіли до останньої верби. І останнього комбайнера
Брехня - то гріх, а ти у нас людина віруюча
Це ж ми, безбожники, знаємо про це
Як "Путін хоче миру" (с) твій, ми всі бачимо
pesikot
-
-
Повідомлень: 12949
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Чет 25 гру, 2025 18:04
sashaqbl написав:
Білецький каже, що протягом осені втрати в русні перевищують поповнення. Це позитивна новина.
Загалом, події розвиваються дедалі цікавіше. Можна би робити ставки, якби не доводилося брати участь в цьому.
Ставки вже робляться на Polymarket. І нічого втішного там для нас нема. Гравці ставлять на війну до останнього українця.
Banderlog
-
-
Повідомлень: 4283
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
Додано: Чет 25 гру, 2025 18:08
Banderlog написав: sashaqbl написав:
Білецький каже, що протягом осені втрати в русні перевищують поповнення. Це позитивна новина.
Загалом, події розвиваються дедалі цікавіше. Можна би робити ставки, якби не доводилося брати участь в цьому.
Ставки вже робляться на Polymarket. І нічого втішного там для нас нема. Гравці ставлять на війну до останнього українця.
Як у тебе все погано ... ставки ... рука-лице ...
pesikot
-
-
Повідомлень: 12949
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Чет 25 гру, 2025 18:08
pesikot написав:
Брехня - то гріх, а ти у нас людина віруюча
ну раз не брешете то давай блекаут в москві. Чи ще рано?
Іще раз, коли по твому плану демобілізація? Бо чую що піаніст обіцяє що мобілізації не буде після перемирря а як щодо демобілізації? Після кави в ялті?
Banderlog
-
-
Повідомлень: 4283
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
Додано: Чет 25 гру, 2025 18:13
Banderlog написав:
pesikot написав:
Брехня - то гріх, а ти у нас людина віруюча
ну раз не брешете то давай блекаут в москві. Чи ще рано?
Іще раз, коли по твому плану демобілізація? Бо чую що піаніст обіцяє що мобілізації не буде після перемирря а як щодо демобілізації? Після кави в ялті?
Таке відчуття, що ти брешешь з любові до брехні
Тому, навіть не пам"ятаєшь про що ти писав )
Мова йшла про тебе, що саме ти пишешь
Про демобілізацію я тобі багато разів писав, якщо ти не здатен це зрозуміти, то повторюватись мені немає жодного сенсу
pesikot
-
-
Повідомлень: 12949
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
