|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 25 гру, 2025 19:16
flyman написав: alex_dvornichenko написав:
Раде срочно нужно сделать 2 вещи:
1. Дать больше полномочий ТЦК, что бы силовые методы принуждения стали законными.
2. Дать больше выбора мобилизованным, включая альтернативные виды повинностей: денежные (откуп), трудовая и т.д.
А то этот силовой отлов ярых нежелающих служить выглядит под любым ракурсом незаконным безпределом и только увеличивает число СЗЧ.
а де право першої брачної ночі вищосортним
?
с какой целью интересуешься?
у кого отклеилась ситкивка той 3й сорт в лучшем случае, чаще просто выбраковка, ну прям как ты...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14237
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1460 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 25 гру, 2025 19:19
Прохожий написав: Banderlog написав:
на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати .
гундяй нассал в ушко?
"воювати за владу" это от пропогандонов кацапских...
А ты за что воюешь?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5551
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 25 гру, 2025 19:25
Прохожий написав: Banderlog написав:
на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати .
гундяй нассал в ушко?
"воювати за владу" это от пропогандонов кацапских...
гундяй про масові сзч? Чи про те що вже ідуть зі зброєю і гранатами?
Ну іди і сам воююй за то про шо тобі в вуха) за революцію й за конституцію .
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4290
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 25 гру, 2025 19:26
Banderlog написав:
pesikot написав: Banderlog написав:
ну то напиши ще раз, але правду - що вас трогати не можно а ті хто пішов 22му лохи.
Я тобі вже писав, що не потрібно жити в світі рожевих ілюзій
"Нєт очарованія - нет разочарованія"
Чомусь ти вирішив, що до кінця року точно буде демобілізація ... чому ти так вирішив, мені невідомо
Де ти про це прочитав, мені теж невідомо
Претензії виставляй до тих, у кого це ти прочитав, а не до мене
Я писав геть зовсім інше
Я не вважаю, що ті хто пішов в 22-му - лохі.
З чого ти так вирішив ? Мені теж невідомо
У мене до тих людей - велика повага
іди ти з своєю повагою лісом.
Ілюзій в шо що це скоро закінчиться? Чи шо воювати ще комусь треба крім нас?
Так от я тобі скажу, щоб і в тебе не було ілюзій , люди розбігаються.
і вже почали масово іти зі зброєю.
хоть секретьте це хоть не секретьте,
на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати .
не буде миру то гради знову будуть лупашити по чернігові, вся справа в часі. Але колядуй, їж пий бо скоро прийде наш час заколядувати))))
Як в Різдво чорти московитські тебе захопили ...
Ваш час ?
Московити з тобою прийдуть і ви будете криваво колядувати ?
Ти про це ? ... святоша ти наша
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12954
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 25 гру, 2025 19:27
Banderlog написав: Прохожий написав: Banderlog написав:
на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати .
гундяй нассал в ушко?
"воювати за владу" это от пропогандонов кацапских...
гундяй про масові сзч? Чи про те що вже ідуть зі зброєю і гранатами?
Ну іди і сам воююй за то про шо тобі в вуха) за революцію й за конституцію .
Не бухай ... чорт ти московитській
Хоча ... може ти Різдво святкуешь ? )))
Таємно )
І насвяткувався вже добряче )))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12954
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 25 гру, 2025 19:53
alex_dvornichenko А то этот силовой отлов ярых нежелающих служить выглядит под любым ракурсом незаконным безпределом и только увеличивает число СЗЧ.
Ви, мабуть, незрозумiли, як це все працює.
Востаннє редагувалось SATAN
в Чет 25 гру, 2025 20:05, всього редагувалось 1 раз.
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 44
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:04
В древности, в основе высшего образования, была философия и риторика.
Аристотель сформулировал общую задачу обучения — сообщение фундаментальных знаний из многих предметов и выработка способности к суждению.
Если же смотреть на уровень и качество современного образования, я вижу рабов-биороботов, которых просто учат выполнять Механическую Работу, не вникая даже в последствия своих действий.
Исходя из вышесказанного, сложно назвать современного человека - Разумным.
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 44
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:19
Shaman від капітуляції Зе відмовився, а інших пропозицій не буловід капітуляції Зе відмовився, а інших пропозицій не було
Смiшно таке читати!
хто у ньго, у Зе та команди - спитав, що вiн там хоче чи що хоче народ України?
З 2005 року, ми йдемо у ЕС! Звiсно й у НАТО, тому що без НАТО -не буде нiякого ЕС, не буде довгострокових Iнвестицiй! У Криму стояв чф росiї, який ЕС мiг бути.
Тому, нам видiлялись мiльярди на пiдготовку до вiйни, на реформи та iнше!
У 2014-му всiм було ясно, або ми переможемо у АТО, або... нам треба буде повернути мiльярди баксiв, ще й з вiдсотками.
У 2022-му, там взагалi, вже варiантiв не було.
Або кордони 1991 року, або втрата державностi.
Всi цi Стамбули, Мiнськ та iн., це для товпи, просто маячня якась!
Зараз - все ще складнiше!
Стiльки людей полягло, стiльки боргiв, нам не повернути їх навiть за сто рокiв.
Вiйна й тiльки вiйна.
Треба перемогти росiю, причому не просто перемогти, а й отримати компенсацiю за кожного вбитого українця! Для цього, кордонiв 1991 року замало, треба буде брати моцкву, пiтер та новосiб. Звiсно, за допомогою заходу!
Але "жива сила" -то українцi.
Бачите iншi варiанти?
Тому бачу на 2026 рiк - посилення бойових дiй, мобiлiзацiї, iнфраструктурна вiйна та iнше.
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 44
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:43
pesikot написав: Banderlog написав:
Не бухай ... чорт ти московитській
Хоча ... може ти Різдво святкуешь ? )))
Таємно )
І насвяткувався вже добряче )))
Чуєш, трансопес ) мені до твоєї пянки діла нема, пий закусюй, поки народ 4 роки на фронті.
Но знай, шо скоро і ми випєм.
Як писав пророк українського народу Тарас Григорович Шевченко.
Ой не пєть си горівочка, не пютси й меди.
Не буд ети шинкувати прокляті жи ди, ой не пєси теє пиво а я буду пить ! Не дам же вам вражим ляхам добре в Україні жить!
Алілуя!
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4290
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:46
Banderlog написав:
pesikot написав:
Я тобі вже писав, що не потрібно жити в світі рожевих ілюзій
"Нєт очарованія - нет разочарованія"
Чомусь ти вирішив, що до кінця року точно буде демобілізація ... чому ти так вирішив, мені невідомо
Де ти про це прочитав, мені теж невідомо
Претензії виставляй до тих, у кого це ти прочитав, а не до мене
Я писав геть зовсім інше
Я не вважаю, що ті хто пішов в 22-му - лохі.
З чого ти так вирішив ? Мені теж невідомо
У мене до тих людей - велика повага
іди ти з своєю повагою лісом.
Ілюзій в шо що це скоро закінчиться? Чи шо воювати ще комусь треба крім нас?
Так от я тобі скажу, щоб і в тебе не було ілюзій , люди розбігаються.
і вже почали масово іти зі зброєю.
хоть секретьте це хоть не секретьте,
на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати .
не буде миру то гради знову будуть лупашити по чернігові, вся справа в часі. Але колядуй, їж пий бо скоро прийде наш час заколядувати))))
як тебе понесло... може скінчиться, може й ні. якщо не скінчиться, то лише через небажання Раші - ти про оце постійно ухиляєшся. що тоді робити, подивимось... не переймайся - доставлять до тебе закарпатця та пару боровів...
ваш час - це чий? московитське пре? а якщо про СЗЧ зі зброєю - то для цього дещо мати, а ти яе прихвостень Яника явно без цього, куди скажуть, туди й підеш - але так, грозитися можеш.
йди відпочивай, бо вже дах в тебе їде...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11165
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 1698 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|176791
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|373978
|
|
|6076
|1073723
|
|