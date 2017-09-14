RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16258162591626016261>
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 19:16

  flyman написав:
  alex_dvornichenko написав:Раде срочно нужно сделать 2 вещи:
1. Дать больше полномочий ТЦК, что бы силовые методы принуждения стали законными.
2. Дать больше выбора мобилизованным, включая альтернативные виды повинностей: денежные (откуп), трудовая и т.д.
А то этот силовой отлов ярых нежелающих служить выглядит под любым ракурсом незаконным безпределом и только увеличивает число СЗЧ.

а де право першої брачної ночі вищосортним?

с какой целью интересуешься?
у кого отклеилась ситкивка той 3й сорт в лучшем случае, чаще просто выбраковка, ну прям как ты...
Прохожий
 
Повідомлень: 14237
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1460 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 19:19

  Прохожий написав:
  Banderlog написав:на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати .

гундяй нассал в ушко?
"воювати за владу" это от пропогандонов кацапских...

А ты за что воюешь?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5551
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 19:25

  Прохожий написав:
  Banderlog написав:на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати .

гундяй нассал в ушко?
"воювати за владу" это от пропогандонов кацапских...
гундяй про масові сзч? Чи про те що вже ідуть зі зброєю і гранатами?
Ну іди і сам воююй за то про шо тобі в вуха) за революцію й за конституцію .
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4290
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 19:26

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:ну то напиши ще раз, але правду - що вас трогати не можно а ті хто пішов 22му лохи.

Я тобі вже писав, що не потрібно жити в світі рожевих ілюзій
"Нєт очарованія - нет разочарованія"

Чомусь ти вирішив, що до кінця року точно буде демобілізація ... чому ти так вирішив, мені невідомо
Де ти про це прочитав, мені теж невідомо

Претензії виставляй до тих, у кого це ти прочитав, а не до мене

Я писав геть зовсім інше

Я не вважаю, що ті хто пішов в 22-му - лохі.
З чого ти так вирішив ? Мені теж невідомо

У мене до тих людей - велика повага

іди ти з своєю повагою лісом.
Ілюзій в шо що це скоро закінчиться? Чи шо воювати ще комусь треба крім нас?
Так от я тобі скажу, щоб і в тебе не було ілюзій , люди розбігаються.
і вже почали масово іти зі зброєю.
хоть секретьте це хоть не секретьте,
на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати .
не буде миру то гради знову будуть лупашити по чернігові, вся справа в часі. Але колядуй, їж пий бо скоро прийде наш час заколядувати))))

Як в Різдво чорти московитські тебе захопили ...

Ваш час ?
Московити з тобою прийдуть і ви будете криваво колядувати ?

Ти про це ? ... святоша ти наша
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12954
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 19:27

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:
  Banderlog написав:на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати .

гундяй нассал в ушко?
"воювати за владу" это от пропогандонов кацапских...
гундяй про масові сзч? Чи про те що вже ідуть зі зброєю і гранатами?
Ну іди і сам воююй за то про шо тобі в вуха) за революцію й за конституцію .

Не бухай ... чорт ти московитській

Хоча ... може ти Різдво святкуешь ? )))
Таємно )
І насвяткувався вже добряче )))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12954
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 19:53

alex_dvornichenko А то этот силовой отлов ярых нежелающих служить выглядит под любым ракурсом незаконным безпределом и только увеличивает число СЗЧ.

Ви, мабуть, незрозумiли, як це все працює.
Востаннє редагувалось SATAN в Чет 25 гру, 2025 20:05, всього редагувалось 1 раз.
SATAN
 
Повідомлень: 44
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 20:04

В древности, в основе высшего образования, была философия и риторика.
Аристотель сформулировал общую задачу обучения — сообщение фундаментальных знаний из многих предметов и выработка способности к суждению.
Если же смотреть на уровень и качество современного образования, я вижу рабов-биороботов, которых просто учат выполнять Механическую Работу, не вникая даже в последствия своих действий.
Исходя из вышесказанного, сложно назвать современного человека - Разумным.
SATAN
 
Повідомлень: 44
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 20:19

Shaman від капітуляції Зе відмовився, а інших пропозицій не буловід капітуляції Зе відмовився, а інших пропозицій не було

Смiшно таке читати!
хто у ньго, у Зе та команди - спитав, що вiн там хоче чи що хоче народ України?

З 2005 року, ми йдемо у ЕС! Звiсно й у НАТО, тому що без НАТО -не буде нiякого ЕС, не буде довгострокових Iнвестицiй! У Криму стояв чф росiї, який ЕС мiг бути.
Тому, нам видiлялись мiльярди на пiдготовку до вiйни, на реформи та iнше!
У 2014-му всiм було ясно, або ми переможемо у АТО, або... нам треба буде повернути мiльярди баксiв, ще й з вiдсотками.
У 2022-му, там взагалi, вже варiантiв не було.
Або кордони 1991 року, або втрата державностi.

Всi цi Стамбули, Мiнськ та iн., це для товпи, просто маячня якась!

Зараз - все ще складнiше!
Стiльки людей полягло, стiльки боргiв, нам не повернути їх навiть за сто рокiв.
Вiйна й тiльки вiйна.
Треба перемогти росiю, причому не просто перемогти, а й отримати компенсацiю за кожного вбитого українця! Для цього, кордонiв 1991 року замало, треба буде брати моцкву, пiтер та новосiб.
Звiсно, за допомогою заходу!
Але "жива сила" -то українцi.
Бачите iншi варiанти? :(

Тому бачу на 2026 рiк - посилення бойових дiй, мобiлiзацiї, iнфраструктурна вiйна та iнше.
SATAN
 
Повідомлень: 44
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 20:43

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Не бухай ... чорт ти московитській

Хоча ... може ти Різдво святкуешь ? )))
Таємно )
І насвяткувався вже добряче )))

Чуєш, трансопес ) мені до твоєї пянки діла нема, пий закусюй, поки народ 4 роки на фронті.
Но знай, шо скоро і ми випєм. :lol:
Як писав пророк українського народу Тарас Григорович Шевченко.
Ой не пєть си горівочка, не пютси й меди.
Не буд ети шинкувати прокляті жи ди, ой не пєси теє пиво а я буду пить ! Не дам же вам вражим ляхам добре в Україні жить!
Алілуя!
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4290
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 20:46

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Я тобі вже писав, що не потрібно жити в світі рожевих ілюзій
"Нєт очарованія - нет разочарованія"

Чомусь ти вирішив, що до кінця року точно буде демобілізація ... чому ти так вирішив, мені невідомо
Де ти про це прочитав, мені теж невідомо

Претензії виставляй до тих, у кого це ти прочитав, а не до мене

Я писав геть зовсім інше

Я не вважаю, що ті хто пішов в 22-му - лохі.
З чого ти так вирішив ? Мені теж невідомо

У мене до тих людей - велика повага

іди ти з своєю повагою лісом.
Ілюзій в шо що це скоро закінчиться? Чи шо воювати ще комусь треба крім нас?
Так от я тобі скажу, щоб і в тебе не було ілюзій , люди розбігаються.
і вже почали масово іти зі зброєю.
хоть секретьте це хоть не секретьте,
на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати .
не буде миру то гради знову будуть лупашити по чернігові, вся справа в часі. Але колядуй, їж пий бо скоро прийде наш час заколядувати))))

як тебе понесло... може скінчиться, може й ні. якщо не скінчиться, то лише через небажання Раші - ти про оце постійно ухиляєшся. що тоді робити, подивимось... не переймайся - доставлять до тебе закарпатця та пару боровів...

ваш час - це чий? московитське пре? а якщо про СЗЧ зі зброєю - то для цього дещо мати, а ти яе прихвостень Яника явно без цього, куди скажуть, туди й підеш - але так, грозитися можеш.

йди відпочивай, бо вже дах в тебе їде...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11165
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 16258162591626016261>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 176791
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 373978
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1073723
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (117)
25.12.2025 20:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.