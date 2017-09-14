|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:48
SATAN написав:
Shaman від капітуляції Зе відмовився, а інших пропозицій не буловід капітуляції Зе відмовився, а інших пропозицій не було
Смiшно таке читати!
хто у ньго, у Зе та команди - спитав, що вiн там хоче чи що хоче народ України?
З 2005 року, ми йдемо у ЕС! Звiсно й у НАТО, тому що без НАТО -не буде нiякого ЕС, не буде довгострокових Iнвестицiй! У Криму стояв чф росiї, який ЕС мiг бути.
Тому, нам видiлялись мiльярди на пiдготовку до вiйни, на реформи та iнше!
У 2014-му всiм було ясно, або ми переможемо у АТО, або... нам треба буде повернути мiльярди баксiв, ще й з вiдсотками.
У 2022-му, там взагалi, вже варiантiв не було.
Або кордони 1991 року, або втрата державностi.
Всi цi Стамбули, Мiнськ та iн., це для товпи, просто маячня якась!
Зараз - все ще складнiше!
Стiльки людей полягло, стiльки боргiв, нам не повернути їх навiть за сто рокiв.
Вiйна й тiльки вiйна.
Треба перемогти росiю, причому не просто перемогти, а й отримати компенсацiю за кожного вбитого українця! Для цього, кордонiв 1991 року замало, треба буде брати моцкву, пiтер та новосiб. Звiсно, за допомогою заходу!
Але "жива сила" -то українцi.
Бачите iншi варiанти?
Тому бачу на 2026 рiк - посилення бойових дiй, мобiлiзацiї, iнфраструктурна вiйна та iнше.
коли пишуть купу маячні - то на це навіть нема чого відповісти. маячня. єдине, що можливо - це так, війна в 2026 році, але подивимось. дуже вже фаберже Раші тиснуть, можуть не витримати...
Shaman
Повідомлень: 11165
З нами з: 29.09.19
-
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:48
Banderlog написав:
Алілуя!
Як ти міг використати оце "Алілуя" ?
Ти ж православний , а це повне католицтво ))
pesikot
Повідомлень: 12954
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:51
pesikot написав: Banderlog написав:
Алілуя!
Як ти міг використати оце "Алілуя" ?
Ти ж православний , а це повне католицтво ))
щось там все переплуталося в голові...
Shaman
Повідомлень: 11165
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 1698 раз.
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:51
Ой+ написав:
Але якщо хтось врубить 37 кВт, тому що має змогу і не має жодних бар'єрів, то відповідно хрущ на декілька десятків квартир буде довший час без електрики. Тому питання, що краще для суспільства в цілому, а не для конкретного індивідуму?
Он он че. Суспильство. Скоро раскулачивать придут.
Не зря я на столбе свет во дворе свет выключаю во время отключений, боюсь хату спалят.
Он на майдан выходите и требуйте ограничить мощности на нос по 2кВт, а Дейи все сдать на ЗСУ!
Иногда Зеленский мне кажется адекватнейшим человеком по сравнению с тем, что творили бы некоторые выходцы из народа..
Говорят Зеленский устроил сортовость.
Что устроил бы очередной Марат из народа? Новый 37-ой?
И кто хуже-опричники или комсомольцы?
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1075
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 45 раз.
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:54
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Не бухай ... чорт ти московитській
Хоча ... може ти Різдво святкуешь ? )))
Таємно )
І насвяткувався вже добряче )))
Чуєш, трансопес ) мені до твоєї пянки діла нема, пий закусюй, поки народ 4 роки на фронті.
Но знай, шо скоро і ми випєм.
Як писав пророк українського народу Тарас Григорович Шевченко.
Ой не пєть си горівочка, не пютси й меди.
Не буд ети шинкувати прокляті жи ди, ой не пєси теє пиво а я буду пить ! Не дам же вам вражим ляхам добре в Україні жить!
Алілуя!
а ти що, ще трохи тойво, "електрик", і відповідною символікою?
flyman
Повідомлень: 41905
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:57
Shaman написав: Banderlog написав:
pesikot написав:
Я тобі вже писав, що не потрібно жити в світі рожевих ілюзій
"Нєт очарованія - нет разочарованія"
Чомусь ти вирішив, що до кінця року точно буде демобілізація ... чому ти так вирішив, мені невідомо
Де ти про це прочитав, мені теж невідомо
Претензії виставляй до тих, у кого це ти прочитав, а не до мене
Я писав геть зовсім інше
Я не вважаю, що ті хто пішов в 22-му - лохі.
З чого ти так вирішив ? Мені теж невідомо
У мене до тих людей - велика повага
іди ти з своєю повагою лісом.
Ілюзій в шо що це скоро закінчиться? Чи шо воювати ще комусь треба крім нас?
Так от я тобі скажу, щоб і в тебе не було ілюзій , люди розбігаються.
і вже почали масово іти зі зброєю.
хоть секретьте це хоть не секретьте,
на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати .
не буде миру то гради знову будуть лупашити по чернігові, вся справа в часі. Але колядуй, їж пий бо скоро прийде наш час заколядувати))))
як тебе понесло... може скінчиться, може й ні. якщо не скінчиться, то лише через небажання Раші - ти про оце постійно ухиляєшся. що тоді робити, подивимось... не переймайся - доставлять до тебе закарпатця та пару боровів...
ваш час - це чий? московитське пре? а якщо про СЗЧ зі зброєю - то для цього дещо мати, а ти яе прихвостень Яника явно без цього, куди скажуть, туди й підеш - але так, грозитися можеш.
йди відпочивай, бо вже дах в тебе їде...
хай їде. Тобі
яйцун, яке діло до мого даху ? ти цу хрєнь і долярчику писав про щось треба мати. Справивси він?
Нє, друже, так не буде як вам хочеться... так не буде!
І таких як ти ще до мене доставлять, а може і тебе)
Banderlog
Повідомлень: 4290
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
Додано: Чет 25 гру, 2025 21:05
flyman написав:
а ти що, ще трохи тойво, "електрик", і відповідною символікою?
конкретніше питання задавай
з якою символікою? З символом світла мінорою? Як в міндіча з слуг якогось народу чи в рабиновича з платформи за життя?
Чи мож ти про інші символи світла?
Banderlog
Повідомлень: 4290
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
Додано: Чет 25 гру, 2025 21:17
Господар Вельзевула написав:
Что устроил бы очередной Марат из народа? Новый 37-ой?
И кто хуже-опричники или комсомольцы?
червоний терор почався не в 37 році. Особливість 37 тільки в тому що люди з народу добрались до організаторів 17 го і 33 року.
Звідси і всі соплі ліберальної інтелігенції, бо тоді перестріляли "активістів" та революціонерів)
Banderlog
Повідомлень: 4290
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
