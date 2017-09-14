RSS
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 21:32

fox767676
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 21:39

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Господар Вельзевула написав:Что устроил бы очередной Марат из народа? Новый 37-ой?
И кто хуже-опричники или комсомольцы?
червоний терор почався не в 37 році. Особливість 37 тільки в тому що люди з народу добрались до організаторів 17 го і 33 року.
Звідси і всі соплі ліберальної інтелігенції, бо тоді перестріляли "активістів" та революціонерів)

Як тебе, московита пре ..

Прям "явка с повиной" ...

З повинною чого? Я мав плакати що твоїх предків разом з ягодою в 37 розстріляли? :lol:
Ви таки не розумієте про що я пишу що поки ви обжираєтесь і бухаєте мясорубки з по всім фронту від купянська до степногірська, і народ вже іде з позицій зі зброєю?..
чи мож в тебе є інші пояснення як можно зайти на ксп батальйону посеред гуляйполя?
https://t.me/ssternenko/53424
На Гуляйпільському напрямку ситуація настільки «стабілізована», що ворог, певно вперше за останні роки, захопив командний пункт батальйону (!!!) разом із незнищенним майном та в тому числі засобами звʼязку та зберігання інформації.

Така подія — ще один гучний симптом системної кризи у війську. Не можна лишати систему в тому стані, що є зараз.
Інакше завтра противник буде прориватися вже не на тактичну глибину, а на оперативно-тактичну.
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 21:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:
  flyman написав:а ти що, ще трохи тойво, "електрик", і відповідною символікою?
:lol: конкретніше питання задавай
з якою символікою? З символом світла мінорою? Як в міндіча з слуг якогось народу чи в рабиновича з платформи за життя?
Чи мож ти про інші символи світла?



не знаю як на Буковині
а у нас на Підляшші молнія "зігавицею" називалпась
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 22:05

А шо сталося?

мзс рф закликає росіян утриматися від поїздок до ФРН без особливої ​​потреби
– цитують росЗМІ захарову.
Причини наразі не приводяться.
Проте захарова не могла утриматись від коментаря щодо миру для України.
За її словами, Європа і не думає про мир, “продовжуючи ескалацію”.
https://nua.in.ua/novosti/mir/u-mzs-rf- ... mechchyny/
Хто може пояснити, чому москалям до Німеччини вже зась? :shock:
fler
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 22:10

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: Алілуя!

Як ти міг використати оце "Алілуя" ?

Ти ж православний , а це повне католицтво ))

щось там все переплуталося в голові...

Понятно які ви християни ... кажете як я міг використати алілуя? Мож якщо вже сьогодні святкуєте Різдво то до церкви б зайшли? :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 22:12

  Banderlog написав:Ви таки не розумієте про що я пишу що поки ви обжираєтесь і бухаєте мясорубки з по всім фронту від купянська до степногірська, і народ вже іде з позицій зі зброєю?..

Поки ти там, то мені ок. А коли напишеш, що змився зі зброєю, тоді почну нервувати. :wink:
fler
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 22:12

  fler написав:мзс рф закликає росіян утриматися від поїздок до ФРН без особливої ​​потреби

Хто може пояснити, чому москалям до Німеччини вже зась? :shock:

а українцям значить вже можно?
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 22:21

  flyman написав:
  Banderlog написав:Чуєш, трансопес ) мені до твоєї пянки діла нема, пий закусюй, поки народ 4 роки на фронті.
Но знай, шо скоро і ми випєм. :lol:
Як писав пророк українського народу Тарас Григорович Шевченко.
Ой не пєть си горівочка, не пютси й меди.
Не буд ети шинкувати прокляті жи ди, ой не пєси теє пиво а я буду пить ! Не дам же вам вражим ляхам добре в Україні жить!
Алілуя!

а ти що, ще трохи тойво, "електрик", і відповідною символікою?


Член махновского штаба А. Чубенко впоследствии неоднократно давал показания следователям ЧК и ОГПУ Украины по факту убийства Григорьева. Он показал, что после махновских делегатов часа через два прибыл сам Григорьев вместе со своим штабом. «При входе Григорьева его первыми словами были: «А у вас тут жидов нет?» Кто-то ему ответил, что есть. Он заявил: «Так будем бить!» В это время подошёл Махно и спросил: «Это ваш универсал?». Григорьев ответил: «Да, мой!». Махно ничего не сказал, а только покачал головой и сказал, что он немного с ним не согласен.
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 22:31

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:іди ти з своєю повагою лісом.
Ілюзій в шо що це скоро закінчиться? Чи шо воювати ще комусь треба крім нас?
Так от я тобі скажу, щоб і в тебе не було ілюзій , люди розбігаються.
і вже почали масово іти зі зброєю.
хоть секретьте це хоть не секретьте,
на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати .
не буде миру то гради знову будуть лупашити по чернігові, вся справа в часі. Але колядуй, їж пий бо скоро прийде наш час заколядувати))))

як тебе понесло... може скінчиться, може й ні. якщо не скінчиться, то лише через небажання Раші - ти про оце постійно ухиляєшся. що тоді робити, подивимось... не переймайся - доставлять до тебе закарпатця та пару боровів...

ваш час - це чий? московитське пре? а якщо про СЗЧ зі зброєю - то для цього дещо мати, а ти яе прихвостень Яника явно без цього, куди скажуть, туди й підеш - але так, грозитися можеш.

йди відпочивай, бо вже дах в тебе їде...
хай їде. Тобі
яйцун, яке діло до мого даху ? ти цу хрєнь і долярчику писав про щось треба мати. Справивси він? :lol:
Нє, друже, так не буде як вам хочеться... так не буде!
І таких як ти ще до мене доставлять, а може і тебе)

доставлять, доставлять - перевірити, як так херр майор майно своє наживає... :lol: а то все йому лаври Міндіча не дають спокою - такі гроші й повз нього...

ти тут вирішив на всіх лайна накинути? поки більше на тобі...
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 22:33

  fox767676 написав:
Член махновского штаба А. Чубенко впоследствии неоднократно давал показания следователям ЧК и ОГПУ Украины по факту убийства Григорьева. Он показал, что после махновских делегатов часа через два прибыл сам Григорьев вместе со своим штабом. «При входе Григорьева его первыми словами были: «А у вас тут жидов нет?» Кто-то ему ответил, что есть. Он заявил: «Так будем бить!» В это время подошёл Махно и спросил: «Это ваш универсал?». Григорьев ответил: «Да, мой!». Махно ничего не сказал, а только покачал головой и сказал, что он немного с ним не согласен

я теж трохи не згоден. Сентиментильний став на старість. В молодості общався на тему поезії з юристками. Серед них є й красиві, не у всіх очі на викат як в гринчук :lol:
Но більшість вже виїхало, молодих нема, лиш старі. А всяка стара баба відьма :lol:
Banderlog
