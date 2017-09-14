RSS
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 22:21

  flyman написав:
  Banderlog написав:Чуєш, трансопес ) мені до твоєї пянки діла нема, пий закусюй, поки народ 4 роки на фронті.
Но знай, шо скоро і ми випєм. :lol:
Як писав пророк українського народу Тарас Григорович Шевченко.
Ой не пєть си горівочка, не пютси й меди.
Не буд ети шинкувати прокляті жи ди, ой не пєси теє пиво а я буду пить ! Не дам же вам вражим ляхам добре в Україні жить!
Алілуя!

а ти що, ще трохи тойво, "електрик", і відповідною символікою?


Член махновского штаба А. Чубенко впоследствии неоднократно давал показания следователям ЧК и ОГПУ Украины по факту убийства Григорьева. Он показал, что после махновских делегатов часа через два прибыл сам Григорьев вместе со своим штабом. «При входе Григорьева его первыми словами были: «А у вас тут жидов нет?» Кто-то ему ответил, что есть. Он заявил: «Так будем бить!» В это время подошёл Махно и спросил: «Это ваш универсал?». Григорьев ответил: «Да, мой!». Махно ничего не сказал, а только покачал головой и сказал, что он немного с ним не согласен.
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 22:31

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:іди ти з своєю повагою лісом.
Ілюзій в шо що це скоро закінчиться? Чи шо воювати ще комусь треба крім нас?
Так от я тобі скажу, щоб і в тебе не було ілюзій , люди розбігаються.
і вже почали масово іти зі зброєю.
хоть секретьте це хоть не секретьте,
на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати .
не буде миру то гради знову будуть лупашити по чернігові, вся справа в часі. Але колядуй, їж пий бо скоро прийде наш час заколядувати))))

як тебе понесло... може скінчиться, може й ні. якщо не скінчиться, то лише через небажання Раші - ти про оце постійно ухиляєшся. що тоді робити, подивимось... не переймайся - доставлять до тебе закарпатця та пару боровів...

ваш час - це чий? московитське пре? а якщо про СЗЧ зі зброєю - то для цього дещо мати, а ти яе прихвостень Яника явно без цього, куди скажуть, туди й підеш - але так, грозитися можеш.

йди відпочивай, бо вже дах в тебе їде...
хай їде. Тобі
яйцун, яке діло до мого даху ? ти цу хрєнь і долярчику писав про щось треба мати. Справивси він? :lol:
Нє, друже, так не буде як вам хочеться... так не буде!
І таких як ти ще до мене доставлять, а може і тебе)

доставлять, доставлять - перевірити, як так херр майор майно своє наживає... :lol: а то все йому лаври Міндіча не дають спокою - такі гроші й повз нього...

ти тут вирішив на всіх лайна накинути? поки більше на тобі...
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 22:33

  fox767676 написав:
Член махновского штаба А. Чубенко впоследствии неоднократно давал показания следователям ЧК и ОГПУ Украины по факту убийства Григорьева. Он показал, что после махновских делегатов часа через два прибыл сам Григорьев вместе со своим штабом. «При входе Григорьева его первыми словами были: «А у вас тут жидов нет?» Кто-то ему ответил, что есть. Он заявил: «Так будем бить!» В это время подошёл Махно и спросил: «Это ваш универсал?». Григорьев ответил: «Да, мой!». Махно ничего не сказал, а только покачал головой и сказал, что он немного с ним не согласен

я теж трохи не згоден. Сентиментильний став на старість. В молодості общався на тему поезії з юристками. Серед них є й красиві, не у всіх очі на викат як в гринчук :lol:
Но більшість вже виїхало, молодих нема, лиш старі. А всяка стара баба відьма :lol:
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 22:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:я теж трохи не згоден. Сентиментильний став на старість. В молодості общався на тему поезії з юристками. Серед них є й красиві, не у всіх очі на викат як в гринчук
Но більшість вже виїхало, молодих нема, лиш старі. А всяка стара баба відьма


важлива компонента генофонда втрачена
теж була м.н.с розкріпачена\перекріпачена , можно було навіть бити. тільки елегантно
недавно загуглив свою стареньку знайшов на лінкедин але іерогліфи справа наліво

Доречі. Я за нею у 2013 дуже вбивався. Дуже хотів повернути. Квіти то-сьо слав.
Зацікавився подорожами в часі - ну типу самому собі у минуле звістуц відправити собі щоб втримати її. На форумах не я один такий був. Знайшов книгу нєкоєго времяоніка. Типу він теж міг з майбутнього собі звістки передавати. Книга десь 2000р, він описує свою молодість на початку 90-х. І типа промоутить себе письменникам якимось і розповідає про події які стануться у майбутньому. І там про війну України з рф, типа в УКраїні до влали прийде хунта і пожене його на війну. То я читаю. у жовтні 2013 книгк 2000р, і сміюсь - ну чувак загнався, хунта , війна, хаха!!
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 23:00

серфер у часі

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:я теж трохи не згоден. Сентиментильний став на старість. В молодості общався на тему поезії з юристками. Серед них є й красиві, не у всіх очі на викат як в гринчук
Но більшість вже виїхало, молодих нема, лиш старі. А всяка стара баба відьма


важлива компонента генофонда втрачена
теж була м.н.с розкріпачена\перекріпачена , можно було навіть бити. тільки елегантно
недавно загуглив свою стареньку знайшов на лінкедин але іерогліфи справа наліво

Доречі. Я за нею у 2013 дуже вбивався. Дуже хотів повернути. Квіти то-сьо слав.
Зацікавився подорожами в часі - ну типу самому собі у минуле звістуц відправити собі щоб втримати її. На форумах не я один такий був. Знайшов книгу нєкоєго времяоніка. Типу він теж міг з майбутнього собі звістки передавати. Книга десь 2000р, він описує свою молодість на початку 90-х. І типа промоутить себе письменникам якимось і розповідає про події які стануться у майбутньому. І там про війну України з рф, типа в УКраїні до влали прийде хунта і пожене його на війну. То я читаю. у жовтні 2013 книгк 2000р, і сміюсь - ну чувак загнався, хунта , війна, хаха!!

який ще генофонд із глибокими і тугими як то кажуть, очима.
А що за серфер у часі, можна дати навідку?
https://wwii.space/wp-content/uploads/2 ... 315445.png

Вот, табличку ловите.
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 00:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sashaqbl написав:Христос народився!
Славімо його
Так и табличку надо было удалить!

Кстати, если брать ВВП СССР там, Британии во время Второй Мировой, то во многом - В ДОЛГ!
А вот Германия и США, на свои.
США - красавцы, рост ВВП с 1938 по 1945, почти в два раза! :D
Вот, что значит - хитрая и умная власть.
Американцев погибло во Второй Мировой - 418 000 человек.
Украинцев.. 8 млн!!! И в СССР нам втюхивали о какой-то там "победе в вмв"! :(
Минус 8 млн, разрушенные города и пр-во! Какая там "пабеда"?

God Bless America!
