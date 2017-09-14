RSS
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:класичне знецінення російськими іпсо-шниками успіхів ЗСУ


ЗСУ стрибнули вище голови
як для бідної деградуючої країни фантастичний результат
далі шо?
двно прийшов час перестати потужнічати а фіксувати збитки\здобутки інакше тоді точно зусилля ЗСУ підуть прахом
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5004
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:23

  Hotab написав:

отдав приказ "отбить любой ценой"

класичне знецінення російськими іпсо-шниками

Выглядит как класичне знецінення работы пожарных...
Но, может быть, не нужно до пожаров доводить? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 11192
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну


не нужно до пожаров доводить?


Хто замутить петицію президенту, включити в відділ оперативного планування ГШ українського біженця в Німеччині? З забезпеченням безкоштовних квитків 1 класу на потяг Гамбург - Київ , як цінного спеціаліста .
Hotab
 
Повідомлень: 17422
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Маттаб - ты вже у окопе поряд з Манько у ГуляйПоле?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5553
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:58

  alex_dvornichenko написав:
  fox767676 написав:
  Hotab написав:fox767676
Купянськ в піддавки віддали?


пріоритети зусиль

Жесть доброй воли, очевидно же, как вы недогадались, хотели бы, давно киев за 3 дня.

ви глупа та боягузлива людина з майдану
тільки йорнічати здатні
такі самі **** йорнічали мені, батько якого з самої західної України і все відчув на власній щкіпі "валынская резня хихи-хаха
а захистити власні ідеали всерйоз чи копнути глибше то вже не спроможні
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 26 гру, 2025 14:04, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5004
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:03

fox767676 а захистити власні ідеали всерйоз чи копнути глибше то вже не спроможніа захистити власні ідеали всерйоз чи копнути глибше то вже не спроможні


Он воно як, виходить!
Де можна почитати про "власнi iдеали"?
Цiкаво дiзнатись, аж свербить!
Якi вони, якщо не секрет.
SATAN
Аватар користувача
 
Повідомлень: 44
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
