|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:03
fox767676 а захистити власні ідеали всерйоз чи копнути глибше то вже не спроможніа захистити власні ідеали всерйоз чи копнути глибше то вже не спроможні
Он воно як, виходить!
Де можна почитати про "власнi iдеали"?
Цiкаво дiзнатись, аж свербить!
Якi вони, якщо не секрет.
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 44
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:13
Бетон написав: fox767676 написав:
Я різдво 7 листопада святкую
А про те що поповщина ні до чого доброго не доведе кажу з 1992
Почему не летом?
Дядя, земля крутится в пространстве
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41909
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:15
SATAN написав:
Менi дiйсно стало цiкаво, що за iдеали!
Коли чую щодо "европейських цiнностей", хочу щоби сказали - Яких?
Крiм зарплати, звiсно!
Що за Iдеали?
спроба накиду не зарахована. ти ж такий розумний - й не розумієш які цінності розвинених країн?
наслідком реалізації цих принципів й є висока зп. але наші дурники вважають, що висока зп - сама по собі існує. а в інших не існує...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11169
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 1698 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:19
Shaman написав:
спроба накиду не зарахована. ти ж такий розумний - й не розумієш які цінності розвинених країн? наслідком реалізації цих принципів й є висока зп. але наші дурники вважають, що висока зп - сама по собі існує. а в інших не існує...
Є кілька джерел високих заплат.
В США і ЄС основним джерелом високих зарплат з 1970-х є друкарський станок і побудова фінансової піраміди всесвітнього масштабу.
Звісно потрібна нормальна влада, бо навіть за наявності ресурсів можна дойти до стану Венесуели, але без джерела фінансування жодна країна довго не протягне. А внутрішнє джерело є тільки в обраних.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5796
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 920 раз.
- Подякували: 644 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:26
flyman написав: Бетон написав: fox767676 написав:
Я різдво 7 листопада святкую
А про те що поповщина ні до чого доброго не доведе кажу з 1992
Почему не летом?
Дядя, земля крутится в пространстве
у бетона різдво 21 листопада
земля звісно обертається
але сезони зсуваються у напрямку протилежному до зміни календаря
грудень став зазвичай малосніжний та тепліший за березень
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 26 гру, 2025 14:40, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5003
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:51
_hunter написав: alex_dvornichenko написав: GALeon написав:
проте Гуляйполе все....
3 недели назад и Купянск было "всё". Не понимаю зачем так торопиться с диагнозами, когда ситуация на фронте маятником качается, и гулйяполе полностью не окупировано? КОгда фронт преедвинется и окупированый город будет уже за спиной ЛБЗ тогда и пишите своё "всё".
Так и про DeepState можно написать - “зачем эта карта?".
Понятно, что почти любую "проблему" можно решить - просто отдав приказ "отбить любой ценой" - и перекинув чуть техники из загажника. Но про это там чуть раньше писаьи: сколько в таком режиме петлять получится?
аби не курск2
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41909
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:53
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5275
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1174 раз.
- Подякували: 2070 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:03
flyman написав: andrijk777 написав:
Головна проблема пенсій - це те що коли їх вводили на одного пенсіонера було 10 працюючих. Все було зашибісь круто. 10 чоловік скидались на одного!
Зараз на одного пенсіонера 2-3 працюючих, а в деяких(наприклад України) фактично 1 до 1. Тому як не крути - тупік. Я не хочу віддавати 50% своєї зарплати щоб колишній прокурор отримував хорошу пенсію.
Я думаю з часом пенсії зникнуть, а буде просто соціальна допомога + твоя індивідуальна пенсія яку ти сам накопичив(добровільно). Така система сама чесна.
Ти забуваєш про автоматизацію, роботизацію, комп"ютеризацію, тепер ще ШІ-ція і т.п. технології в промисловості, с.г., торгівлі, послугах і як наслідок ріст продуктивності праці.
Наразі не потрібно "семеро з сошкою" щоб годувати "одного з ложкою".
Та ні. Виходить що потрібні.
Раніш були податки - "церковна десятина"(10%) і то брали не з всіх і то люди повставали бо це було капець як багато.
Зараз беруть 50% і нічого, "нормально". Бо якраз треба годувати "сімох з ложкою".
Ти не забувай що робот чи ШІ тобі хліба нахаляву не дасть, комунальні за тебе не заплатить. Його(робота) хтось повинен зробити/купити.
Саме тому ПС дуже актуальна і буде напевно довго актуальна.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7166
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:05
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
спроба накиду не зарахована. ти ж такий розумний - й не розумієш які цінності розвинених країн? наслідком реалізації цих принципів й є висока зп. але наші дурники вважають, що висока зп - сама по собі існує. а в інших не існує...
Є кілька джерел високих заплат.
В США і ЄС основним джерелом високих зарплат з 1970-х є друкарський станок і побудова фінансової піраміди всесвітнього масштабу.
Звісно потрібна нормальна влада, бо навіть за наявності ресурсів можна дойти до стану Венесуели, але без джерела фінансування жодна країна довго не протягне. А внутрішнє джерело є тільки в обраних.
ваш підхід ми вже зрозуміли
з приводу Заходу, друкарський станок та піраміда - про це можна казати року з 2008. й трохи 1990-2000рр. а так причина трохи в іншому. читаємо Нобелівських лауреатів Аджемоглу та Робінсона. можлива їх теорія не кінцева, але багато чого пояснює... без зайвої конспірології на кшталт ми такі бідні, бо в нас все вкрали імперіалісти (звісно імперіалісти, а не власна корумпована верхівка)
хоча так, зауваження, що коли вже є наявний капітал, то його простіше примножувати, аніж заробляти перший мільйон...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11169
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 1698 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:12
Shaman написав:
але багато чого пояснює... без зайвої конспірології на кшталт ми такі бідні, бо в нас все вкрали імперіалісти (звісно імперіалісти, а не власна корумпована верхівка) ..
А потом верхівка то вивела на захід.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4287
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|177398
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|374864
|
|
|6076
|1074955
|
|