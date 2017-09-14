Shaman написав:бачу дуже розповсюджена позиція - вину за загибель людей у війні покладають на владу, на ТЦК, на інших українців. а дії путіна та Раші взагалом - так й треба, чого обговорювати. ця позиція зрозуміла для професійних ботів - їм за це гроші платять. а от чого тутешні корисні ідіоти цим займаються - питання...
Насправді: х... хоче вбити всіх 30+ млн. і задіює для цього дуже багато ресурсів, а наша влада дає вбити десятки/сотні тисяч, задіюючи для захисту невелику частину ресурсів. А мала б не дати вбити нікого, якщо б діяла професійно і задіяла всі ресурси.
щось ви перебільшуєте в обидві сторони. путін хоче підкорити 30 млн людей. для цього треба вбити лише кілька сотень тисяч - ну й кілька мільйонів на фільтрацію...
але коли війна, втрати неминучі - які ресурси не задій. в США теж є втрати в конфліктах, хоча там ресурсів задіяно...
Shaman написав:звісно, ти за куплену - бо й сам так вирішуєш питання, чи не так?....
Іще раз для особообдарованих, мені байдуже як ти отримав бронь. Хочеш воювати до останньої верби? Іди й воюй. Заодно і побачиш стан справ та настрої в військах, своїми очима а не через телемарафон. Нагадаю що ви кілька раз відмовлялись підписувати мирну угоду бо хотіли вести ререговори з позиції сили. Покращилась позиція позиція сили? Не краще було підписати поки був байден? І в європі не пересварились з усіма сусідами крім румунів ?
тобі байдуже на всіх інших, ми це вже зрозуміли - можеш не повторювати... відповідно мені байдуже на твою думку, де б ти не був...
а тепер вигадка на вигадці. де я за постійну війну? збрехав?
де Україна відмовилась підписувати мирні угоди??? це взагалі лише проросійські вигадки.
для слоупоків - я не дивлюсь телемарафон, як й телевізор взагалі. якщо трошки подумаєш - то можеш зрозуміти, що моя позиція не далеко не у всьому співпадає з позицією влади, скоріш навпаки. але це ти обрав "щоб поржати" - смійся тепер...
ми пересварились з сусідами? а де ми пересварилися? чи може місцеві недалекі популісти намагаються набрати бали? угорці, що тоді були на стороні нацистів, що зараз...
щось ти взагалі почав вдаватися до прямої брехні. підтверджуєш - якщо кажеш щось проросійське, то дуже вірогідно, що брешеш?..
Дюрі-бачі написав:ИМХО поки в москалів гроші є то вони не будуть згодні ні на які умови миру. А Німеччина і Данія, попри декларації, чомусь не зупиняє на перевірку жодне підсанкційне сундо ( Та й ми їх не топимо в Балтійському морі (
є міжнародні правила... та й Раша почала військовий супровід - не знаю постійно, чи вибірково.
навіщо нам Балтійське - може почнемо з Чорного? ми ж на Чорному так, поки лише натякаємо...
Shaman написав:бачу дуже розповсюджена позиція - вину за загибель людей у війні покладають на владу, на ТЦК, на інших українців. а дії путіна та Раші взагалом - ......
Это очень розповсюджена манипуляция: на тцкшников покладають ответственность только за конкретных буссифицированных. Аналогично с закрытыми владой кордонами.
тоесть, тракторЫст закрыв кордони ? купував крашанки па 17 , про шашлыкы гундосыв, після розмінування Чонгара? Хто дав наказ і чі покарані усі?:( нет піз,уй Баксику в окоп , питань не задавай ВОНИ М ЛЯ, наразі на вибори зібрались
їм пощастило... руські, хоч й поруч, але дуже сурові умови в тих краях...
брешеш ти, в стамбулі зеля відмовився підписувати і в квітні цього року теж відмовився... помниш як ти верещав проти перемирря на релігійні свята ? А цього року вже заспівав по іншому. а шо поганого в популізмі? Популісти говорять те що хоче чути народ. а народ в європі вже замахався від війни в Україні. В нато ви вже вступили? Так само ви й в єс вступите... брешеш ти. Якого хтось має гинути за твою владу і твої майданівські цінності ? Хочеш воювати то іди й воюй. сам. Кажеш що твоя влада не бреше? А якого тоді приховують дані про втрати армії та кількість дезертирів? Бо правду народу знати не треба? Небезпечна правда для народу?