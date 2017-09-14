RSS
  #<1 ... 16277162781627916280>
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 14:24

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:бачу дуже розповсюджена позиція - вину за загибель людей у війні покладають на владу, на ТЦК, на інших українців. а дії путіна та Раші взагалом - так й треба, чого обговорювати. ця позиція зрозуміла для професійних ботів - їм за це гроші платять. а от чого тутешні корисні ідіоти цим займаються - питання...

Насправді: х... хоче вбити всіх 30+ млн. і задіює для цього дуже багато ресурсів, а наша влада дає вбити десятки/сотні тисяч, задіюючи для захисту невелику частину ресурсів. А мала б не дати вбити нікого, якщо б діяла професійно і задіяла всі ресурси.

щось ви перебільшуєте в обидві сторони. путін хоче підкорити 30 млн людей. для цього треба вбити лише кілька сотень тисяч - ну й кілька мільйонів на фільтрацію...

але коли війна, втрати неминучі - які ресурси не задій. в США теж є втрати в конфліктах, хоча там ресурсів задіяно...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11195
З нами з: 29.09.19
Подякував: 801 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 14:31

  Banderlog написав:
  Shaman написав:звісно, ти за куплену - бо й сам так вирішуєш питання, чи не так?....

Іще раз для особообдарованих, мені байдуже як ти отримав бронь.
Хочеш воювати до останньої верби? Іди й воюй.
Заодно і побачиш стан справ та настрої в військах, своїми очима а не через телемарафон.
Нагадаю що ви кілька раз відмовлялись підписувати мирну угоду бо хотіли вести ререговори з позиції сили. Покращилась позиція позиція сили? Не краще було підписати поки був байден? І в європі не пересварились з усіма сусідами крім румунів ?

тобі байдуже на всіх інших, ми це вже зрозуміли - можеш не повторювати... відповідно мені байдуже на твою думку, де б ти не був...

а тепер вигадка на вигадці. де я за постійну війну? збрехав?

де Україна відмовилась підписувати мирні угоди??? це взагалі лише проросійські вигадки.

для слоупоків - я не дивлюсь телемарафон, як й телевізор взагалі. якщо трошки подумаєш - то можеш зрозуміти, що моя позиція не далеко не у всьому співпадає з позицією влади, скоріш навпаки. але це ти обрав "щоб поржати" - смійся тепер...

ми пересварились з сусідами? а де ми пересварилися? чи може місцеві недалекі популісти намагаються набрати бали? угорці, що тоді були на стороні нацистів, що зараз...

щось ти взагалі почав вдаватися до прямої брехні. підтверджуєш - якщо кажеш щось проросійське, то дуже вірогідно, що брешеш?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11195
З нами з: 29.09.19
Подякував: 801 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 14:33

  Дюрі-бачі написав:ИМХО поки в москалів гроші є то вони не будуть згодні ні на які умови миру.
А Німеччина і Данія, попри декларації, чомусь не зупиняє на перевірку жодне підсанкційне сундо (
Та й ми їх не топимо в Балтійському морі (

є міжнародні правила... та й Раша почала військовий супровід - не знаю постійно, чи вибірково.

навіщо нам Балтійське - може почнемо з Чорного? ми ж на Чорному так, поки лише натякаємо...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11195
З нами з: 29.09.19
Подякував: 801 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:в США теж є втрати в конфліктах, хоча там ресурсів задіяно...

США ще жодного разу не воювали по справжньому, щоб 50+% всього бюджету на війну + задіяна вся зброя.
В умовах нашої війни: це як мінімум на кожного бійця на фронті щомісяця давати по кілька десятків дронів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5804
З нами з: 29.07.22
Подякував: 920 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 14:38

  _hunter написав:
  Shaman написав:бачу дуже розповсюджена позиція - вину за загибель людей у війні покладають на владу, на ТЦК, на інших українців. а дії путіна та Раші взагалом - ......

Это очень розповсюджена манипуляция: на тцкшников покладають ответственность только за конкретных буссифицированных. Аналогично с закрытыми владой кордонами.

тоесть,
тракторЫст закрыв кордони ? купував крашанки па 17 , про шашлыкы гундосыв, після розмінування Чонгара?
Хто дав наказ і чі покарані усі?:(
нет
піз,уй Баксику в окоп , питань не задавай
ВОНИ М ЛЯ, :twisted: наразі на вибори зібрались
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 28 гру, 2025 14:50, всього редагувалось 4 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4232
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 14:39

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:в США теж є втрати в конфліктах, хоча там ресурсів задіяно...

США ще жодного разу не воювали по справжньому, щоб 50+% всього бюджету на війну + задіяна вся зброя.
В умовах нашої війни: це як мінімум на кожного бійця на фронті щомісяця давати по кілька десятків дронів.

їм пощастило... руські, хоч й поруч, але дуже сурові умови в тих краях... :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11195
З нами з: 29.09.19
Подякував: 801 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 14:53

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:в США теж є втрати в конфліктах, хоча там ресурсів задіяно...

США ще жодного разу не воювали по справжньому, щоб 50+% всього бюджету на війну + задіяна вся зброя.
В умовах нашої війни: це як мінімум на кожного бійця на фронті щомісяця давати по кілька десятків дронів.

їм пощастило... руські, хоч й поруч, але дуже сурові умови в тих краях... :lol:

плавать это не ходить , повезло им шо они продали
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4232
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

РФ у разі конфлікту Китаю з Тайванем підтримає Пекін, – Лавров
Росія у разі можливого конфлікту між Китаєм та Тайванем підтримає Пекін.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російським пропагандистам.

“Росія проти незалежності Тайваню в будь-якій формі, це невід'ємна частина Китаю”, – цитують Лаврова російські видання.

не завжди руські брешуть, тут вони щирі... цікаво, а хто ж їм Ельбруси з Байкалами буде виробляти з такими заявами...
Окрім того, Лавров назвав Європу “головною перешкодою на шляху до миру” – на тлі підготовки США та України до переговорів, пише Bloomberg.
а тут перекладання з хворої голови на здорову - як завжди...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 28 гру, 2025 15:01, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11195
З нами з: 29.09.19
Подякував: 801 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 14:55

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:звісно, ти за куплену - бо й сам так вирішуєш питання, чи не так?....

Іще раз для особообдарованих, мені байдуже як ти отримав бронь.
Хочеш воювати до останньої верби? Іди й воюй.
Заодно і побачиш стан справ та настрої в військах, своїми очима а не через телемарафон.
Нагадаю що ви кілька раз відмовлялись підписувати мирну угоду бо хотіли вести ререговори з позиції сили. Покращилась позиція позиція сили? Не краще було підписати поки був байден? І в європі не пересварились з усіма сусідами крім румунів ?

тобі байдуже на всіх інших, ми це вже зрозуміли - можеш не повторювати... відповідно мені байдуже на твою думку, де б ти не був...

а тепер вигадка на вигадці. де я за постійну війну? збрехав?

де Україна відмовилась підписувати мирні угоди??? це взагалі лише проросійські вигадки.

для слоупоків - я не дивлюсь телемарафон, як й телевізор взагалі. якщо трошки подумаєш - то можеш зрозуміти, що моя позиція не далеко не у всьому співпадає з позицією влади, скоріш навпаки. але це ти обрав "щоб поржати" - смійся тепер...

ми пересварились з сусідами? а де ми пересварилися? чи може місцеві недалекі популісти намагаються набрати бали? угорці, що тоді були на стороні нацистів, що зараз...

щ
брешеш ти, в стамбулі зеля відмовився підписувати і в квітні цього року теж відмовився... помниш як ти верещав проти перемирря на релігійні свята ? А цього року вже заспівав по іншому.
а шо поганого в популізмі? Популісти говорять те що хоче чути народ.
а народ в європі вже замахався від війни в Україні.
В нато ви вже вступили? Так само ви й в єс вступите...
брешеш ти. Якого хтось має гинути за твою владу і твої майданівські цінності ? Хочеш воювати то іди й воюй. сам.
Кажеш що твоя влада не бреше? А якого тоді приховують дані про втрати армії та кількість дезертирів? Бо правду народу знати не треба? Небезпечна правда для народу?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4299
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 14:59

Banderlog
вот бы такое насоветовал евреям , где ты уже был ..., мне тебя не жалко :(
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4232
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16277162781627916280>
